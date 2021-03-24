С чем Китай намерен встретить столетие Компартии

В начале марта в Пекине состоялась четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей тринадцатого созыва. И проходило мероприятие в юбилейный для китайских коммунистов год — в июле Компартия КНР будет отмечать свое столетие.

С чем подходит Китай к знаменательным для себя датам?

О том, какой Компартия Китая стала за время своего существования и как Китай готовится к другой дате (2049 году, столетию КНР), Игорь Шатров в программе "Геополитическая кухня" поговорил с врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексеем Масловым.

Читайте начало интервью:

Китай победил кризис-2020 благодаря многовековому опыту борьбы

— Надо уточнить, что обычно в Поднебесной созываются две сессии. Они идут встык: это сессии Всекитайского собрания народных представителей и Национального политического консультативного совета.

— Что-то типа нашей Общественной палаты?

— Абсолютно правильно, типа нашей Общественной палаты, потому что, я напомню, в Китае не одна Компартия, а есть несколько разных партий, которые объединены в единый фронт.

Вот этот единый фронт и есть этот политический консультативный совет.

Самое главное, что отметил Си Цзиньпин, — устойчивость китайской модели экономики.

Он почти не упоминал, как ни странно, "один пояс, один путь", о котором Китай так много говорил, потому что это направление вовне, позиционирование и базирование в мире, внимание, акцентированное на развитие мировой торговли.

В этот раз лидер КНР больше говорил о том, что надо ориентироваться на внутренний рынок и именно его поддерживать.

В Китае есть четкая поддержка внутреннего рынка: продолжение финансирования огромных инфраструктурных проектов, рельсовых дорог, новых технопарков. Там буквально уже с начала 21-го года запущено пять новых технопарков, в том числе и в Пекине, в Шанхае, где резиденты не только освобождаются от налогов, им еще и выделяется субсидирование для развития своих технологий.

То есть Китай напитывается деньгами, чтобы эти деньги потом опять забрасывались в рынок.

Этим китайская модель отличается от российской, очень жестко монетарной — мы боимся большого числа денег на рынке.

Китайцы же не боятся, потому что производство там всегда подтягивается за увеличением количества денег в экономике. Это значит, что инфляция — то, чего мы боимся — в Китае не случится в ближайшее время.

Поворот в строну высоких технологий

Далее Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян говорили о том, что надо теперь финансировать научно-исследовательские работы.

И это важно: продолжается перестройка китайской науки. Она должна быть не абстрактной, а должна заканчиваться конкретным результатом.

Было на сессии принято решение увеличить расходы на НИОКР в Китае до 7% (раньше было 2-3 %).

Это серьезная заявка на то, что Китай становится высокотехнологической страной.

Если при этом страна сумеет удержать безработицу, как это и планировалось на двух сессиях, на уровне 5,5%, что вполне возможно, и продолжит уменьшение налогов, то в 2021 году выйдет на запланированные цифры.

Ну, и главное, встретит с достоинством столетие основания, образования Коммунистической партии.

Для Китая это вообще очень важная отметка, после которой страна сможет завершить огромный столетний период поступательного развития.

К слову, это единственная Компартия в мире, которая от начала до конца проводила относительно единую политику, конечно, с разными вариациями, и которая добилась успеха.