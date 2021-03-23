Китай победил кризис-2020 благодаря многовековому опыту борьбы

Экономика Китая завершила тяжелый "коронавирусный" год в удивительно хорошей форме. Вопреки всем прогнозам, жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса позволили стране остановить вспышку COVID-19 намного быстрее, чем в большинстве стран.

Также экономике помогли государственные программы стимулирования и местные компании-экспортеры, активно наращивающие производство.

Сказался многовековой опыт преодоления кризисов? Или "мудрый рулевой" в лице Компартии просчитал все шаги заранее?

Об этом Игорь Шатров в программе "Геополитическая кухня" говорил с врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексеем Масловым.

— Вышло так, что слово Китай в прошлом году упоминалось наряду со словом коронавирус чаще других во всех странах мира. Невольно приходит мысль, что все это не случайно.

Но хотелось бы обсудить не это. 2021-ый, когда Китай будет отмечать столетие Компартии, может оказаться настоящим годом Китая. Ведь сто лет — это, мне кажется, те самые масштабы, которыми привыкли мыслить китайцы…

— Я думаю, что для Китая вообще все, что касается философского или политического характера, большой разницы не имеет.

Проблема заключается в том, что Китай в течение столетий исторически раздирался очень многими национальными и региональными противоречиями.

Как только случался какой-то кризис в Китае или в мире, многие регионы там просто отпадали, откалывались. Время от времени исторически Китай раскалывался как минимум на два Китая по линии Янцзы. Местные элиты богатели, захватывали власть, а центральная власть по каким-то причинам, из-за кризисов каких-то глобальных и региональных, не могла с этим справиться.

И исторические кризисы были своеобразные: от налетов саранчи и разливов рек до, например, неурожая, восстаний и многого другого.

И вот 2020 год — очень серьезный кризис. И мы-то его воспринимаем как кризис экономический. На самом деле это преддверие серьезнейшего национально-политического кризиса, которого китайцам удалось избежать.

Все ожидали, что он упадет, рухнет, и я напомню, что в январе и феврале прошлого года многие наблюдатели-экономисты говорили:

всё, великий Китай кончился.

Но он сумел сделать так, что не только не упал, а выглядит лучше, чем как минимум 10 крупнейших экономик мира.

Сейчас мы видим различные предсказания и Мирового банка, и различных фондов, которые говорят, что в 2021 году Китай взлетит, возможно, до 8 % роста ВВП.

То есть выше, чем было в относительно здоровом 2019 году, где было чуть больше 6% роста.

Более того, даже 2020 год китайцы умудрились закончить ростом своей экономики на 2,4 %, в то время как, я напомню, очень многие страны упали в минус.

И оказалось, что та модель экономическая и политическая, которую построил Китай, очень устойчива. Эта модель отрицается многими западными экономистами и политологами, кто-то называет ее абсолютистской, кто-то говорит, что она в конце концов приведет Китай к краху.

Но как раз вот стресс-тест коронавирусный Китай выдержал, причем выдержал не только в национальном масштабе, но и в масштабе региональных элит.

Некоторые китайские регионы, например, северо-восток Китая, который прилегает к России, упали очень серьезно. И это не просто какое-то формальное падение, это живые люди, которые потеряли свой бизнес.

Но государство сумело смикшировать все таким образом, что поставило этот кризис себе на службу. Вот в этом и заключается мастерство политического управления Китая.

- Как я понимаю, все это легло в основу каких-то далеко идущих планов, которые уже подводят Китай к "столетию", когда должно быть построено фактически другое общество и другое государство…

— Совершенно верно. Для китайцев этот кризис стал проверкой перед переходом на новый этап.