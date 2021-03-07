Как может Россия выстроить дружеские отношения со странами ЕC

Возможно ли на данном этапе России дружелюбно выстраивать отношения с Евросоюзом при изначально уже предвзятом — с его стороны — подходе?

Об этом в студии программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с доктором политических наук, кандидатом исторических наук, профессором СПбГУ, советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Натальей Ерёминой.

Читайте начало интервью:

Почему отношения России и ЕС не могут быть прежними

Отношения России и Европы: на чем они строятся на самом деле

Почему ЕС возомнил себя гарантом прав человека и судьёй для других стран

— Я бы хотела сказать про инструменты, которые Россия могла бы использовать для выстраивания диалога.

Конечно, они должны быть многоуровневые, исходя из того, что сам Европейский союз — во многом многоуровневая организация. Вот при ответе на глобальный инструмент санкций по правам человека, я думаю, Российской Федерации имеет смысл точно такой же глобальный инструмент предложить в отношении других стран.

Например, мы знаем случаи, когда нарушаются права человека, мы о них говорим. Россия должна выступить в роли традиционной, которая всегда у нее была, — защитника. Если ранее Российская империя выступала в роли защитника христианских ценностей и православия, то сейчас Россия должна сейчас выступить в роли защитника защитников прав человека.

Вы знали, что, особенно в Прибалтике, эта проблема является очень серьезной? Такая проблема есть во всех восточноевропейских странах.

Там есть люди, которые отстаивают права определенных меньшинств, другие политические взгляды отстаивают, отстаивают, например, захоронения советских воинов.

Это можно делать на уровне общественных организаций, на уровне правительства.

То есть Россия ценит усилия людей в других странах по созданию позитивной повестки.

Не акцентируя внимание на проблемах, она акцентирует внимание на позитивной повестке, в отличие от США, в отличие от Европейского союза, от того, что они делают.

Мы можем победить, пойдя другим путем

Они все время обвиняют, а мы пойдем по-другому, мы будем хвалить, поощрять, может быть, выдавать какие-то медали и так далее.

России необходимо эту роль вернуть.

И здесь почему мы не имеем права посмотреть на то, как те или иные люди угнетаются, например, за свои политические взгляды?

"Бессмертный полк" — это мирное мероприятие. Почему мы не можем поддержать антивоенное движение, возглавить его в мировом масштабе?

России необходимо это делать. У нас есть опыт и авторитет. Я это предлагаю как один из инструментов глобального влияния.

И нет никакой необходимости отказываться от сотрудничества в тех областях, в которых оно нам интересно. Но есть области, в которых нам хочется поддержать своего производителя. И мы должны это делать — стоять за свои собственные интересы.

Надо показывать, что Россия — огромное государство.

В ЕС более или менее можно прийти к какой-то единой точке зрения, но Россия настолько огромна, разнообразна. Вот и надо сейчас показать, что у России есть разные точки зрения. Хотя и общая стратегия тоже есть.

Я думаю, что Россию как игрока очень мало знают.

Разделяй и дружи

-То есть надо прекратить говорить вообще о Евросоюзе как о субъекте и более активно говорить об Италии, Франции, Германии — забыть просто Брюссель. Ведь к Брюсселю огромное количество претензий у самих европейских столиц…

— А я думаю, что мы не должны сбрасывать со счетов и этот уровень тоже, мы должны вести многоуровневую игру.

Это гораздо более не только благородно — это выгодно.

— Вот существуют наши продовольственные контрсанкции, они против всех стран Евросоюза. А как нашим друзьям в провинции Венеция в Италии, где очень много продукции сельского хозяйства шло на экспорт в Российскую Федерацию, хотелось бы, чтобы Италия вышла из-под этих контрсанкций. Это возможно?

— Это тоже очень интересная игра. Совсем недавно Кипр же накладывал вето на санкции против Белоруссии.

Это такая многоходовочка. И таких конфликтов внутри Европейского союза между разными странами много.

Почему бы не выстраивать прямой диалог с разными странами, вот вы накладываете вето на решения — соответственно, именно в отношении вас какие-то санкции будут сняты.

Нам нужно укреплять взаимодействие с какими-то странами, которые по разным направлениям видят в нас очень серьезных игроков, партнеров и так далее, выстраивать с ними именно двусторонние отношения.

— В адрес России давно уже звучат обвинения в том, что мы своими действиями раскалываем Европу…

- Россия всего лишь предлагает вариант признания множественных ценностей, разных образцов демократии.