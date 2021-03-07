Как может Россия выстроить дружеские отношения со странами ЕC

Возможно ли на данном этапе России дружелюбно выстраивать отношения с Евросоюзом при изначально уже предвзятом — с его стороны — подходе?
Об этом в студии программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с доктором политических наук, кандидатом исторических наук, профессором СПбГУ, советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Натальей Ерёминой.
Читайте начало интервью:
Почему отношения России и ЕС не могут быть прежними
Отношения России и Европы: на чем они строятся на самом деле
Почему ЕС возомнил себя гарантом прав человека и судьёй для других стран
— Я бы хотела сказать про инструменты, которые Россия могла бы использовать для выстраивания диалога.
Конечно, они должны быть многоуровневые, исходя из того, что сам Европейский союз — во многом многоуровневая организация. Вот при ответе на глобальный инструмент санкций по правам человека, я думаю, Российской Федерации имеет смысл точно такой же глобальный инструмент предложить в отношении других стран.
Например, мы знаем случаи, когда нарушаются права человека, мы о них говорим. Россия должна выступить в роли традиционной, которая всегда у нее была, — защитника. Если ранее Российская империя выступала в роли защитника христианских ценностей и православия, то сейчас Россия должна сейчас выступить в роли защитника защитников прав человека.
Вы знали, что, особенно в Прибалтике, эта проблема является очень серьезной? Такая проблема есть во всех восточноевропейских странах.
Это можно делать на уровне общественных организаций, на уровне правительства.
То есть Россия ценит усилия людей в других странах по созданию позитивной повестки.
Они все время обвиняют, а мы пойдем по-другому, мы будем хвалить, поощрять, может быть, выдавать какие-то медали и так далее.
России необходимо эту роль вернуть.
И здесь почему мы не имеем права посмотреть на то, как те или иные люди угнетаются, например, за свои политические взгляды?
России необходимо это делать. У нас есть опыт и авторитет. Я это предлагаю как один из инструментов глобального влияния.
И нет никакой необходимости отказываться от сотрудничества в тех областях, в которых оно нам интересно. Но есть области, в которых нам хочется поддержать своего производителя. И мы должны это делать — стоять за свои собственные интересы.
Надо показывать, что Россия — огромное государство.
В ЕС более или менее можно прийти к какой-то единой точке зрения, но Россия настолько огромна, разнообразна. Вот и надо сейчас показать, что у России есть разные точки зрения. Хотя и общая стратегия тоже есть.
Я думаю, что Россию как игрока очень мало знают.
-То есть надо прекратить говорить вообще о Евросоюзе как о субъекте и более активно говорить об Италии, Франции, Германии — забыть просто Брюссель. Ведь к Брюсселю огромное количество претензий у самих европейских столиц…
— А я думаю, что мы не должны сбрасывать со счетов и этот уровень тоже, мы должны вести многоуровневую игру.
Это гораздо более не только благородно — это выгодно.
— Вот существуют наши продовольственные контрсанкции, они против всех стран Евросоюза. А как нашим друзьям в провинции Венеция в Италии, где очень много продукции сельского хозяйства шло на экспорт в Российскую Федерацию, хотелось бы, чтобы Италия вышла из-под этих контрсанкций. Это возможно?
— Это тоже очень интересная игра. Совсем недавно Кипр же накладывал вето на санкции против Белоруссии.
Это такая многоходовочка. И таких конфликтов внутри Европейского союза между разными странами много.
Почему бы не выстраивать прямой диалог с разными странами, вот вы накладываете вето на решения — соответственно, именно в отношении вас какие-то санкции будут сняты.
Нам нужно укреплять взаимодействие с какими-то странами, которые по разным направлениям видят в нас очень серьезных игроков, партнеров и так далее, выстраивать с ними именно двусторонние отношения.
— В адрес России давно уже звучат обвинения в том, что мы своими действиями раскалываем Европу…
- Россия всего лишь предлагает вариант признания множественных ценностей, разных образцов демократии.
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