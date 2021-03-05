Почему ЕС возомнил себя гарантом прав человека и судьёй для других стран

На фоне общей негативной тенденции в отношениях России и Евросоюза отношения с его отдельными членами развиваются по несколько иному сценарию. Например, Германия, при всех сложностях, борется вместе с нами за "Северный поток-2". Страны ЕС по-отдельности договариваются с нами о вакцине. Евросоюз — ведущий торговый партнёр России.

Может быть, нам не стоит переживать по поводу отсутствия политических дружелюбных отношений?

Об этом в студии программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с доктором политических наук, кандидатом исторических наук, профессором СПбГУ, советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, Натальей Ерёминой.

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Почему отношения России и ЕС не могут быть прежними

Отношения России и Европы: на чем они строятся на самом деле

— Как раз после 2007 года, когда стали более или менее понятны позиции Европейского союза и США, в России перестали переживать по поводу того, что ее куда-то не включают, к ней как-то не так относятся.

Я думаю, что на самом высоком уровне сейчас уже не стоит такой задачи — понравиться и быть включенными куда-то вопреки всему.

Если, например, ЕС предлагает селективные принципы взаимодействия с Россией, они же были разработаны Федерикой Могерини еще до Борреля, то Россия совершенно не возражает против подобного подхода и тоже во многом селективно участвует во взаимодействии с Европейским союзом.

То есть выстраиваются разные векторы политики.

Для России важно участие в евразийской интеграции

Именно этот вектор дает нам тот необходимый статус и внимание к себе со стороны других международных игроков.

То есть улучшение качества работы России на евразийском направлении в рамках сотрудничества с Китаем и со странами БРИКС по разным вопросам — это в целом влияет позитивно на позиционирование России.

Притом что в ЕС до сих пор не воспринимают Евразийский экономический союз как мощного конкурента, но всячески пытаются пропагандировать этот процесс как некое восстановление СССР. Поэтому негативное отношение к этому проекту есть, но оно вызывает очень большой интерес на уровне разных стран участников Европейского союза.

И это тоже мощный виток влияния на позиционирование России и в Европе, и в мире.

ЕС сам назначил себя гарантом соблюдения прав человека

— А что на самом деле думают национальные правительства и европейские страны — забудем о Брюсселе — об отношениях с Россией. Неужели только Лаврову понятно, что это бесперспективно? Получается, рушить отношения с одной из ведущих стран мира в угоду каким-то сиюминутным политическим интересам, ссориться из-за Навального — это как минимум странно. Почему до сих пор продолжают вмешиваться в нашу правовую систему?

— Мы рассматриваем этот вопрос как парадоксальный и просто невероятный. А для стран Европейского союза он является базовым, исходя из тех норм и принципов, которые они продвигают.

Соответственно, если в договоре учредительном сказано, что демократия, права человека, которые гарантирует Европейский союз, являются базовыми, то он считает себя гарантом.

Эти слова всегда в договорах стоят, в соглашениях, они там указаны, что он — гарант защиты прав человека на этих территориях.

И вот очень интересная оказалась ситуация. С точки зрения средств массовой информации, политического истеблишмента стран ЕС, Россия не является демократическим государством. Это означает априори, что там нарушаются права человека.

Более того, они там должны нарушаться. Если даже у них нет информации о конкретных ситуациях, они априори полагают, что здесь мрак, холод, ужас, террор и сплошные нарушения прав человека.

Это просто логика их размышлений. Вот они в рамках этой логики действуют, за пределы этой логики они не могут выйти.

Поэтому такое большое значение, гипертрофированное, имеет положение конкретных людей. Что это за люди — никого не интересует.

Правозащитники, например, стран Западной Европы говорят, что даже у них есть проблема с правами человека. В то время как, например, в странах Прибалтики проблемы прав человека вообще не воспринимают, а в Брюсселе закрывают на это глаза.

То есть складывается парадоксальная картина:

если мы входим в Европейский союз, значит, мы — демократы и у нас априори нет проблем с правами человека, вам все кажется;

если вы не входите в состав ЕС, вы не демократичная страна, у вас точно есть проблемы с правами человека.

Более того, в 2020 году был как раз принят соответсвующий механизм санкций: Евросоюз вслед за США возомнил себя глобальным демократизатором и решил, что он имеет право решать за других и "тыкать их носом" в промахи — как им кажется. И давить санкциями — то есть наказывать.