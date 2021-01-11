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Автор Любовь Степушова

Эстонский парламент не заметил, как сыграл на стороне России

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Оппозиционная Партия реформ предложила провести референдум на тему: улучшит ли жизнь Эстонии её присоединение к РФ. Мысль материальна, эстонцы могут задуматься.

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Великая мысль о том, что с Россией Эстонии было бы лучше, посетила Партию реформ в страстном желании дискредитировать референдум о браке, который должен пройти в апреле текущего года с вопросом: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?".

В Эстонии у власти находится коалиция, куда входят: выигравшая выборы Центристская партия, Консервативная партия (EKRE) и партия "Отечество". В оппозиции находятся социал-демократы и реформисты. Референдум назначен на апрель 2021 года после ультиматума EKRE соратникам по правящей коалиции: или референдум, или мы выходим из коалиции. Центристу Юри Ратасу в последнем случае не удалось бы сохранить за собой пост премьера, и он, скрепя сердце, согласился.

Рийгикогу (парламент) в декабре в первом чтении поддержал законопроект о проведении референдума. Против референдума выступили 48 из 101 депутата, "за" — 51 депутат. Второе чтение законопроекта должно пройти 13 января.

По законопроекту было предложено около 9,5 тысяч поправок. Среди них были следующие:

-улучшит ли жизнь в Эстонии её присоединение к РФ,

-об инициации Эстонией восстановления Советского Союза,

-о правильности решения о вступлении Эстонии в НАТО.

Консерваторы контратакуют

Эти предложения , как выяснилось, были сделаны необдуманно и послужили поводом для контратаки со стороны властей.

Спикер Рийгикогу, вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook обвинил реформистов в том, что они предложили подчинить Эстонию России и этим нарушили государственную независимость, конституционный порядок и покусились на территориальную целостность Эстонии. И их действия могут квалифицироваться как измена Родине.

Спикер был особенно возмущен тем, что Партия реформ отправила поправки на обсуждение в конституционную комиссию, потребовав рассмотреть их вместе со всеми другими предложениями.

"Понятно, что этого не может и не должно быть. Это не шутка", — заявил Пыллуаас.

Заметим, что под его постом в соцсети, читатели призывают наказать реформистов, иначе "исчезнет вера в правительство, что нанесёт вред нашей стране" и возмущаются, почему молчит президент Керсти Кальюлайд.

Парламент не заметил, как сыграл на стороне России 

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, со своей стороны, назвал поправки "неправильными, немыслимыми и досадными".

"В первом параграфе Конституции говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти. На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Уверен, что президент республики поступит так же", — заявил политик в Facebook, где у него страница на русском языке.

Тем не менее, под его постом русскоязычные читатели дискутируют на тему, явлется ли народ носителем власти,  сколько "путинистов" проголосуют за союз с Россией. Многие утверждают, что результат может быть неожиданным для властей.

"А ведь казалось бы, если "народ является носителем высшей государственной власти", то сам Бог велел спросить у народа его мнение, а не затыкать ему (народу) рот авторитарным решением. Вероятно, страшна сама идея о том, что с Россией можно жить лучше, люди могут задуматься", — пишет один из читателей.

"Было бы неплохо, чтобы Эстония с Латвией и Литвой входила в состав России. Ошибки из истории усвоены, а для экономики всех этих стран было бы только лучше!", — написал другой.

В комментарии для "Правды.Ру" политический обозреватель Baltnews Семён Бойков заявил, что оппозиция решила саботировать проведение референдума о браке путём троллинга, поэтому в поправках подняты вопросы, которые являются краеугольными камнями политики Эстонии— независимость от влияния России и избавления от советского прошлого.

"Это был откровенный троллинг властей, но члены правящей коалиции решили это раздуть для того, чтобы осудить оппозицию и надавить на неё, Это такой элемент политической борьбы у них. Но, как мы видим, он докатился до России, Россия снова стала в фокусе внимания эстонских политиков", — сказал журналист.

Согласно данным опроса, проведенного социологическим институтом Norstat в период с 29 декабря по 4 января, если бы референдум о браке как союзе мужчины и женщины состоялся сейчас, то утвердительно ответили бы 64% граждан Эстонии при явке 72%.

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