Эстония настроилась на отпор гомототалитаризму

Гражданам Эстонии предоставлена возможность дать отпор толерантности к однополым бракам. Эстонцы — народ консервативный, считает эксперт Николай Межевич.

Громкий политический скандал из-за интервью DW: гомофобная риторика министра из Эстонии. DW Новости

Март Хельме — один против всех

Лидеры оппозиционных партий Эстонии потребовали отставки министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE) после того, как в интервью Deutsche Welle он предложил обозначить в законодательстве, что брак — это союз между одной женщиной и одним мужчиной. Отвечая на вопрос о судьбе геев в Эстонии, Хельме отметил, что в Швеции к ним относятся "более вежливо", "пусть бегут в Швецию".

По словам министра, EKRE выступает за защиту традиционной семьи, против пропаганды гомосексуализма.

"С этим нельзя мириться. Мы были избраны в парламент во многом потому, что мы ясно выступаем в защиту традиционной семьи и против гомопропаганды и гомототалитаризма. Мы выступаем против цензуры, называемой политкорректностью”, — сказал Хельме.

"Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали, мы рассматриваем традиционные моральные ценности и модель семьи как залог национальной устойчивости", — добавил он.

Однако для президента Эстонии Керсти Кальюлайд "министр с подобным мировоззрением не годится в правительство Эстонской Республики".

Глава оппозиционной Партии реформ Кая Каллас заявила, что позиция Хельме угрожает как внутренней, так и внешней безопасности страны.

Юри Ратас — или с Хельме, или не премьер

EKRE входит в правящую коалицию с центристами и партией "Отечество" и если бы Хельме вышел бы со своей партией из нее (о чём он предупредил), то Юри Ратас не остался бы премьером.

Поэтому итогом его переговоров с Хельми стало достижение договоренности о проведении референдума об определении брака как союза мужчины и женщины весной 2021 года.

Как проголосуют эстонцы?

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета(СПбГУ) Николай Межевич, исторически эстонцы — народ достаточно консервативный, именно этим объясняется успех партии национал-консерваторов.

"Основной тезис звучит так: да, мы европейцы, мы не хотим быть с Россией, с Востоком и так далее, но почему нам на этом основании навязывают определенные сценарии семейной жизни?" — отметил Николай Межевич.

Эксперт не думает , что "в Эстонии результат референдума будет такой же, как в Бельгии".

Напомним, что Бельгия была одной из первых стран в мире, где в 2003 году были легализованы однополые браки. В Эстонии с января 2016 года легализовано гражданское партнерство однополых пар по Договору о сожительстве.

Религия — за вырождение, осталось пересмотреть судебную практику

Курс EKRE называется в Европе "гомофобным" и не приветствуется, но в Польше, Венгрии союз мужчины и женщины, как единственная форма брака, закреплен в Конституции.

Остальные страны ЕС, уступая давлению Брюсселя, признают браки одного пола или сожительство. Несколько лет назад волной прошло признание того, что однополые партнеры в браке могут усыновлять детей.

Папа Римский Франциск в среду выступил за то, чтобы однополые пары получили возможность зарегистрировать гражданские союзы. Это говорит о том, что католический мир будет стремиться к вымиранию еще более быстрыми темпами, как и к потере государственности.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ) пока не предусматривают права однополых браков. Государство должно предоставлять однополым лицам возможность жить вместе и регистрировать свое совместное проживание, но это не обязательно должно быть браком.

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