Эстония вообразила себя форпостом ЕС и НАТО. И построила забор

На границе Эстонии с Россией установлена 23-хкилометровая пограничная стена. Прибалтийская страна надеется, что это укрепит её безопасность и задержит "захватчиков" на пути в ЕС.

Ещё в июле Таллинн объявил, что $ 80 млн выделено строительство 23,5 км пограничных укреплений, включая заграждения, патрульные дороги и оборудование для наблюдения.

Теперь, по словам министра внутренних дел Эстонии Алара Ланемана, "забор уже стоит."

"Установка заграждения имеет очень большое символическое и политическое значение. Оно стоит на внешней границе Европейского Союза и НАТО, и мы все понимаем, что хорошо оборудованная граница, снабженная необходимыми техническими средствами и защищенная, очень важна для Эстонии и ЕС, чтобы жить безопасно," — сказал чиновник.

От чего забор мог бы обеспечивать защиту, министр не уточнил.

К слову, рядовые эстонцы, в соцсетях в открытую потешаются над "укреплением" границы:

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С чего вдруг столько внимания простому, пусть и дорогому, забору

Заявление главы эстонского МИД было сделано после того, как стало известно, что в ближайшее время российская армия получит первую партию боевых танков "Армата Т-14", которые считаются одними из самых передовых в мире.

Напомним, по сообщениям военных спецов, он может выдерживать высокие температуры, уклоняться от вражеских ракет и даже потенциально способен работать на Марсе.

Однако производители Т-14 ни разу не уточняли, сможет ли забор, пусть и на границе, остановить его…

Зато демаркационная линия удачно вписывается в общую риторику эстонских властей.

Например, в 2018 году командующий эстонским спецназом Рио Ухтеги предупредил западные СМИ об угрозе, которую представляет для страны Россия, и заявил, что в Эстонии существует доктрина массовой мобилизации и тотальной войны в случае вторжения: