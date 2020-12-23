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Автор Инна Новикова

Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"

Мир

Так ли важны американские судьбы и избрание нового президента в США для России? Какой стратегии надлежит придерживаться нашей стране, чтобы избежать упадка? Свое мнение главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой излагает директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников.

Инна Новикова: Наш президент поздравил избранного президента США Джо Байдена. Он отметил, что от наших стран зависят судьбы мира в значительной степени и нам очень важно было бы все-таки налаживать отношения. Хотя факт в том, что отношения России и США на самом дне. Заметим, что Владимир Путин последним из руководителей мировых держав поздравил Байдена. Как вы видите перспективы российско-американских отношений в связи с новым президентом в США?

— Борьба еще не закончена. Мы видим классическую поляризацию двух интересов в эпоху упадка демократии. Европейская цивилизация развивалась со времен Древней Греции циклами. Сначала идет цикл освоения новой географически сложной территории. Когда освоение закончилось, идет переход на основе рыночного капитализма. Который, собственно, возник в Древней Греции. Начинается эпоха потребления, которое начинает серьезно доминировать над интересами производства, новыми технологиями. Торговля с внешними странами, деньги от посредничества, через спекуляцию, ростовщичество.

Еще Аристотель разделял связанную с хозяйством экономику и хрематистику (делание денег), не связанную с хозяйством. И вот на этом цикле идет закат демократии. Начинают формироваться мощные противоречия между тяготеющими к ней и теми, кто занимается ростовщичеством и торговлей. Им демократия не нужна, их идеология — надгосударственный космополитизм. И из конфликта не выйти никакими избирательными процедурами.

Тогда начинается мощная дестабилизация. Демократия сворачивается либо внешними действиями (македонские цари, установившие в Древней Греции империю заново), либо внутренними (гражданская война в Древнем Риме). Возникает жесткая система власти через интересы военных, связанные с интересами средней собственности. Военные знают, что по окончанию контракта им дадут землю на завоеванных территориях и рабов. На этих людях и строится управление.

США сейчас подошли к такой же черте. У них республиканская демократия закончилась с Рейганом после кризиса 1970 года. И сейчас правители не могут избирательными процедурами договориться, чьи интересы защищать. То есть Байден защищает интересы торговцев, ростовщиков, посредников всевозможных во главе с крупными олигархическими капиталами. А с другой стороны — средняя Америка, где еще сохранились традиции производства и демократия. Вопрос в том, кто откажется признавать выборы. Если Трамп — то это будет переход в фазу гражданской войны, как в Риме. И к власти придут военные, которые выстроят военную бюрократическую империю.

США в итоге перестанут выступать как глобальная элита. Будет важен только контроль определенной территории и выстраивание на ней потребительского существования.

Туда же движется и Западная Европа. Европейская цивилизация прошла три цикла этого развития — освоение, потребление, упадок. Основы их политики заложила древнегреческая полисная цивилизация через развитие, демократию, научно-технологический прогресс. Второй этап — Рим, отметившись колоссальными изобретениями в инженерии, сформировав линию, за которой варвары, противопоставив их "нашей" цивилизации. Третье — это германская цивилизация, начавшаяся с протестантской реформации.

Сейчас эти все задачи решены. Отдельные личности могут выступать: "Давайте развивать технологии через космос", но большинство требует просто потребления: "Уровень жизни достигнут, давайте процветать". Цикл цивилизации германской зашел в тупик.

Для нас очень хорошо при этом то, что происходит, потому что мы не выдержим военно-стратегическое противостояние с Западом. Мы движемся к буржуазно-национальной революции, которая создаст государство демократическое, политическую диктатуру средне-имущественных граждан. А сейчас режим переходный, олигархической тирании, имеющий тенденции к надрыву ресурсов. Использовавший все ресурсы СССР, а свои технологии он не может…

Причем тут Север

И мы через силу имеем возможность договариваться с Западом о неком стратегическом перемирии, которое будет выгодно только в том случае, если революция произойдет и мы запустим свой цикл освоения — в данном случае севера Евразии. Сейчас там невозможно жить в рамках цивилизации, технологий германской цивилизации не хватает. Нужен новый уровень принципиального развития. К этому нас толкают запросы территориальные, запросы городской молодежи к определенному уровню жизни. Север Евразии требует совершенно новой энергетики, нового материала, транспорта, нового образа жизни.

Ситуация, когда Москва собрала четверть всего населения, долго длиться не может. Демократия будет рождаться только в России, только она позволит раскрепостить эти условия. Только она как политическая диктатура средне-имущественных горожан позволит раскрепостить условия для мощного научно-технологического прорыва. У нас будут появляться совершенно новые товары, которые невозможно даже представить. Возникнут мощнейшие компании, которые начнут инвестиции по всему миру. И центр мирового капитализма начнет формироваться в России.

На Западе экспансия уже невозможна. Им бы защититься от варваров, которые прут с юга, юго-востока, им бы замкнуться. Замкнулись некогда США, которые после Гражданской войны занимались освоением, внутренними поисками. Лишь при Рузвельте удалось вернуть их в мировую политику. Причин для столкновений с Западом у нас нет.

Но нынешний режим олигархической тирании ведет к упадку. Переходить к демократии всегда очень сложно, США переходили через гражданскую войну четыре года. В принципе баланс хороший — и у них, и у нас кризис. И им, и нам нужно несколько десятилетий. У всех возникает одна проблема — юг. Китай и исламский мир.

Так что вряд ли приход Байдена ухудшит ситуацию. К его власти много вопросов по легитимности, при мощном финансовом кризисе может вспыхнуть новая гражданская война из-за ухудшения уровня жизни, выхода из-под контроля негров и "антифа". Как и Древний Рим в эпоху Юлия Цезаря ввязался перед выстраиванием военно-бюрократической системы.

Потому я обратил бы внимание на творящееся в России, а не в США. Надо выйти из кризиса при максимальном рационализме, выстаивая стратегию, которая позволит нам прогнозировать своё развитие на десятки лет. Такую стратегию дает только вопрос мировоззренческой философской идеологии, которую пытались формулировать при Ельцине, а при Путине все сошло на нет. Но сейчас этот вопрос из-за кризиса режима вновь становится острым.

 

 

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы север освоение демократия цивилизации потребление сергей городников
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