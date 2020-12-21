Как стабилизировать ситуацию по периметру России

Как прекратить войны, перевороты и прочую дестабилизацию вокруг России? Возможно ли это? Хотя бы отчасти всегда можно сделать лучше, чем оно есть. Вопрос в том, что надо найти верное решение и следовать ему неуклонно. В заканчивающемся году появилась новая горячая точка. Совершенно неожиданно ей стала ранее всегда спокойная Белоруссия. Почему? Есть ли здесь вклад коронавируса? Какие еще факторы повлияли на массы? Обо всем этом и многом другом рассказал старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.

Читайте начало интервью:

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— Александр, вы говорили о поколенческих конфликтах в политической сфере многих государств. А не поколенческий ли конфликт проявился в белорусских протестах?

— Помимо внешних причин, в какой-то степени — да. Это не значит, что все поколение от 20 до 30 политизировано, и думает только, как бы либерализовать режим, дебюрократизовать систему и так далее. Многие люди этого возраста вообще не занимаются политикой, но архетипически они как бы вступают в противоречие с той политической системой, которая сложилась в Белоруссии.

— Даже с политическим языком, терминологией и другими внешними проявлениями.

— Да, в том числе с языком, с образом поведения и так далее. Они этого не приемлют.

Даже COVID не оказал серьезного влияния на ситуацию. Протесты бы все равно бы были, но если бы ввели более сильные ограничительные меры, общество было бы приучено к этим мерам, может быть, где-то это прошло бы не так активно.

Я не исключаю, что отчасти протесты были реакцией на эпидемию. Все могло бы пройти по-другому, если бы людям нормально все объяснили, донесли информацию до различных слоев населения. Это касается прежде всего городского населения, в первую очередь более образованного класса. Мы видели, что протесты все-таки в основном локализуются в крупных городских центрах.

Это не значит, что все бюджетники выступают в поддержку президента, а какие-то группы — целиком против. Забастовочное движение тоже не получило такого широкого эффекта, но они тоже выступали с протестами против результатов выборов и реакции силовых структур на эти выборы.

Поколенческий фактор

Это говорит, конечно, отчасти о поколенческих проблемах, о том, что власть опоздала с реформированием политической системы. И то, что сегодня обсуждается ее реформирование, это, конечно, позитивно.

Усиление роли всебелорусского собрания — шаг в этом направлении. Хотя пока не понятно, как это будет, в какой форме, по каким принципам будет работать, как будет соответствовать парламенту, как туда будут избираться представители и так далее.

Может быть, там будет вообще поздняя советская модель — Съезд народных депутатов формирует Верховный Совет. Почему бы и нет?… Разные модели возможны.

Важно, чтобы это было не симулятором, не фиктивным каким-то действием, а соответствовало интересам большей части социальных слоев белорусского общества.

Посмотрим, насколько политическая элита Белоруссии способна на это. Не хочу никого обидеть, но мне представляется, что там есть определенный дефицит интеллектуальных сил для решения таких серьезных проблем, стоящих перед государством и всем обществом.

Вопрос в том, как задействовать все силы и человеческий капитал белорусского общества и создать институт этих новых форматов с соответствующими реальными полномочиями, вписать их в существующие реалии.

В любом случае надо создать для начала хотя бы диалоговую площадку и реальную площадку осуществления аккуратных и выверенных реформ, которые не позволят в одночасье сломать ту систему, которая существует и, несомненно, имеет определенные плюсы. Безусловно, это тоже надо признать.

— Мы достаточно подробно разобрали опасные точки на постсоветском пространстве, многие из которых сейчас опять разгорелись или стали напряженнее. Слава Богу, в Абхазии и Южной Осетией все в порядке. Не потому ли там спокойно, что Россия однажды признала эти государства, они стали субъектами международного права и теперь никто уже не покушается на их суверенитет?

Не является ли нынешняя неопределенность состояния в отношении статуса Приднестровья и Донбасса со стороны России и в отношении Карабаха со стороны Армении основной причиной того, что эти конфликты постоянно обостряются и возбуждаются?

— Отчасти — да, являются, безусловно. России тогда показала, что она фактически готова идти до конца. Определенная позиция России в тот момент, готовность России идти даже дальше, чем она пошла, сыграла первостепенную роль в стабилизации ситуации.