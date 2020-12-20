Байден сразу на Донбасс не полезет

Почему в этом году произошло столько всего ужасного по всему миру и вокруг России? Как оценивают политологи обострение затихших конфликтов и возникновение новых на постсоветском пространстве? Не подтолкнет ли успешная война Азербайджана за Нагорный Карабах горячих парней киевского режима к попытке совершить блицкриг в Донбассе?

Чего ждать в этой связи от новой американской администрации? Насколько активно Вашингтон сможет в этом участвовать? Что мы можем этому противопоставить? На эти и другие вопросы ответил старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.

Читайте начало интервью:

Почему возобновились конфликты вокруг России

Неизбежные уроки Карабахской войны

Почему Приднестровье — не Карабах

— Александр, по-прежнему острой остается ситуация в Донбассе. Несколько месяцев там более-менее соблюдалось перемирие, не было активных боевых действий, была надежда, что прекратятся обстрелы и складывалось ощущение, что этот конфликт может стать замороженным. Но из Киева все равно раздается воинственная риторика, призывы к пересмотру соглашений. Не заполыхает ли вновь Донбасс после карабахских событий?

— Мы видим, что фактически Киев не собирается выполнять соглашения, но и активных действий пока не предпринимает. Скорее всего потому, что не может. Скажу буквально пару слов о Кавказе. Момент был выбран для этих военных действий не случайно.

Во-первых, повсюду был COVID, страны были изолированы друг от друга.

Во-вторых, это был момент выборов и пересменки в США, когда все их внимание сосредоточено на внутренних делах.

Так или иначе скоро выборные страсти там улягутся. Поэтому вопрос внешнего партнера и внешнего патрона, будет, конечно, играть большую роль в ближайшее время.

Я не говорю о том, что американцы с приходом новой администрации масштабно включатся в тот же конфликт на Донбассе, моментально начнут его эскалировать или полезут активно участвовать во всех делах на Южный Кавказ.

Чтобы устроить свою систему участия, оказывать какое-то реальное воздействие нужно время. Это очень сложно будет сделать. Но по мере сил, конечно, они это будут делать, они просто изначально на это заточены.

Раскол США

А главное, даже если Байден сейчас придет к власти, все равно социальная ситуация будет очень кризисная в самих Соединенных Штатах. Все-таки 70 миллионов человек проголосовало за Трампа. Это — фактически раскол пополам, и этот раскол идет по многим социальным линиям и многим параметрам.

Но американская политика, конечно, все равно будет меняться. По крайней мере, будет давление в ценностном плане. Демократы любят педалировать вопросы прав человека, демократические общечеловеческие ценности.

На постсоветское пространство такое влияние тоже будет оказываться. Украинская элита сегодня, как мы видим, собирается активно выстраивать отношения с новой американской администрацией.

Против России пойдут, но и с Китаем не помирятся

Байден все-таки серьезно занимался Украиной в администрации Обамы, и для него этот вопрос явно носит довольно приоритетный характер, тем более, что он во всеуслышание заявил, что Россия является для Соединенных Штатов врагом и прямым вызовом.

Но не думаю, что переключение основного давления на Россию приведет к быстром замирению с Китаем, быстро все изменить здесь в любом случае невозможно.

Стратегически соперничество Китая и Соединенных Штатов, по большому счету, предопределено. Они спорят и выражают разные мнения о биполярности.

Новая биполярность возможна, просто она будет другой, учитывая переплетения Китая и США. Это не будет как противостояние советского и западного блока, но однозначно, что быстрого замирения с Китаем не будет.

На постсоветском пространстве мы увидим, по крайней мере по этим линиям, усиление давления. Даже подписание, продление СНВ или какие-то другие вещи в области ТЭТА, может быть, позволят лояльнее относиться к нам, но это вовсе не исключает того, что по этим направлениям давление будет усиливаться.

К тому же на всю эту работу заложены средства в бюджете США на следующий год, выделяются очередные пакеты спонсирования структур НПО и так далее. По этой линии работа будет активно продолжаться.

Ошибки России

Мы до сих пор в этом плане очень серьезно уступаем и проигрываем не просто в технологическом смысле, но еще и в поколенческом плане, потому что сейчас идет борьба за умы новых поколений.

Постсоветское пространство во многом распадается не только потому, что его растаскивают внешние игроки. Есть еще и важный поколенческий момент. Приходит к социализации и к работе поколение, которое не помнит советского прошлого, но видело, по большому счету, в течение последних лет Россию как фактор убывающей геополитической силы на постсоветском пространстве.

Понятно, что все это будет использоваться американцами. Мы же видим, как работают под их контролем наши оппозиционеры и что происходит вблизи наших границ. Поэтому при любой возможности они будут стараться обострить любые противоречия внутри России и подогреть любой конфликт на постсоветском пространстве.