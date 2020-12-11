Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Украина приготовилась к атаке Донбасса и походу на Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские ВС полностью готовы к реализации военного сценария для разрешения конфликта в Донбассе. ВСУ перебросили тяжёлую технику к линии соприкосновения в регионе.

Украина приготовилась к атаке Донбасса и походу на Крым

Такое мнение озвучил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, после конфликта в Нагорном Карабахе Украину потянуло на подвиги. Говоря об "опыте Азербайджана, Украина все чаще упоминает термин "восстановление территориальной целостности".

Европа на эти заявления реагирует без энтузиазма. Как пояснил чешский аналитик Марек Пршигода, Украине не стоит и думать о военном варианте решения вопроса с Донбассом. По его словам, устремления Киева не поддерживают европейские страны, а помощь от США не будет поступать напрямую.

В своё время российский президент Владимир Путин пояснил, что подобные действия киевских властей могут привести к "очень тяжёлым последствиям для украинской государственности в целом".

Пршигода напомнил, что условие Вашингтона осталось прежним, но к активным действия Киев может подтолкнуть глубокий кризис, который как раз и приведёт к эскалации ситуации на линии соприкосновения сторон гражданского конфликта.

По мнению военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, решение о начале боевых действий будет приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне. Поскольку на Украине всё управляется США, странно было бы считать иначе.

На Украину уже прибыла группа военно-политических экспертов, не исключено, что для такого случая. Состав не разглашается, но вероятность наступления ВСУ очень неплоха.

Причем украинские эксперты откровенно пишут — "после приказа ВСУ будут рвать Донбасс и пойдут на Крым".

Иностранные специалисты прибыли ровно в момент установления памятника, с концентрацией сил и средств ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, премьер Великобритании Тони Блэр недавно заявил, что Украина должна беспрекословно прислушиваться к поставленным задачам из США.

"А задача сейчас будет такая — развалить Минские соглашения. И это может получиться, так как "за время перемирия ВСУ пристреляли позиции, а Киев поднял военно-технический уровень своей армии", — указал военный эксперт.

Попытка Украины воплотить в Донбассе "нагорнокарабахский сценарий" приведёт только к разрыву отношений.

Кроме того, для реализации военного плана Киев ждёт лишь приказа от Соединенных Штатов. Украина будет использовать беспилотники, в то время как "у защитников ДНР и ЛНР наблюдается дефицит зенитно-ракетных комплексов. Несмотря на то что ополченцы имеют опыт борьбы с БПЛА, им будет очень тяжко.

"Сегодня для атаки Украина имеет самую выгодную позицию в военно-техническом плане, если не учитывать возможный ответ России. Поэтому, если будет отдан приказ, то ВСУ готовы пойти в наступление на Донбасс".

Стоит добавить, что политолог Сергей Кургинян считает, что карательная операция Украины похоронит саму идею государственности. Но соседняя страна упорно делает все для мобилизации войск, подвоза боеприпасов и резервов. Он также добавил, что Украина будет полностью уничтожена в случае наступления ВСУ.

Кургинян отметил, что Украине нужно признать независимость республик Донбасса, что позволит сохранить государство и наладить отношения с Россией. Но Киев и его "кураторы" на это, конечно, не пойдут…

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина
Темы днр всу лднр нато украина тони блэр марек пршигода алексей леонков сергей кургинян война в донбассе
Новости
"Возможно, разбирушки ради престижа": эксперт - о споре Китая и Индии
Эксперт перечислила растения, улучшающие воздух в помещении
Анастасию Волочкову едва не сожгли на костре
Алимбекова выиграла спринт Хохфильцена, Кайшева - лучшая из россиянок
Неизвестный произвёл взрыв у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
Евродепутат: Сербия "сопротивляется" ЕС и ООН ради РФ. Зачем - неясно
Умер актёр из "Вечного зова" Николай Иванов
Выплывем сами: россияне всё меньше верят в пенсии от государства
16 родственников Марадоны ведут борьбу за его состояние
Пентагон прекратит поддержку контртеррористических операций ЦРУ
Последние материалы
Выплывем сами: россияне всё меньше верят в пенсии от государства
Пентагон прекратит поддержку контртеррористических операций ЦРУ
16 родственников Марадоны ведут борьбу за его состояние
Иван Ургант пошутил над старой визиткой Путина
Четырёхмесячные вороны оказались умнее обезьян
Украина приготовилась к атаке Донбасса и походу на Крым
Стала известна причина смерти 38-летнего хоккеиста Чернова
Депутаты Госдумы не смогли переехать в новое здание из-за плесени
Это не просто так? Почему на выборах в России побеждают сторожа и уборщицы
ЕС - Турции: вы - провокаторы. Турция - ЕС: виноватых ищите в Брюсселе
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике

Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.

NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике
Путин обратился к ФСБ и МВД с удивительной просьбой
Политика. Новости и аналитика
Путин обратился к ФСБ и МВД с удивительной просьбой
Новости футбола
Орлов объяснил, почему украинские клубы выступают лучше российских
Экономика и бизнес
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Олег Артюков Это не просто так? Почему на выборах в России побеждают сторожа и уборщицы Олег Артюков Любовь Степушова Признание США аннексии Западной Сахары выгодно Крыму Любовь Степушова Игорь Буккер ОАЭ оценили эффективность китайской вакцины Игорь Буккер
Комментарии
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Голодные американцы начали воровать продукты в магазинах
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Воинственная немецкая фрау хочет понравиться американскому патрону
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников