Украина приготовилась к атаке Донбасса и походу на Крым

Украинские ВС полностью готовы к реализации военного сценария для разрешения конфликта в Донбассе. ВСУ перебросили тяжёлую технику к линии соприкосновения в регионе.

Такое мнение озвучил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, после конфликта в Нагорном Карабахе Украину потянуло на подвиги. Говоря об "опыте Азербайджана, Украина все чаще упоминает термин "восстановление территориальной целостности".

Европа на эти заявления реагирует без энтузиазма. Как пояснил чешский аналитик Марек Пршигода, Украине не стоит и думать о военном варианте решения вопроса с Донбассом. По его словам, устремления Киева не поддерживают европейские страны, а помощь от США не будет поступать напрямую.

В своё время российский президент Владимир Путин пояснил, что подобные действия киевских властей могут привести к "очень тяжёлым последствиям для украинской государственности в целом".

Пршигода напомнил, что условие Вашингтона осталось прежним, но к активным действия Киев может подтолкнуть глубокий кризис, который как раз и приведёт к эскалации ситуации на линии соприкосновения сторон гражданского конфликта.

По мнению военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, решение о начале боевых действий будет приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне. Поскольку на Украине всё управляется США, странно было бы считать иначе.

На Украину уже прибыла группа военно-политических экспертов, не исключено, что для такого случая. Состав не разглашается, но вероятность наступления ВСУ очень неплоха.

Причем украинские эксперты откровенно пишут — "после приказа ВСУ будут рвать Донбасс и пойдут на Крым".

Иностранные специалисты прибыли ровно в момент установления памятника, с концентрацией сил и средств ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, премьер Великобритании Тони Блэр недавно заявил, что Украина должна беспрекословно прислушиваться к поставленным задачам из США.

"А задача сейчас будет такая — развалить Минские соглашения. И это может получиться, так как "за время перемирия ВСУ пристреляли позиции, а Киев поднял военно-технический уровень своей армии", — указал военный эксперт.

Попытка Украины воплотить в Донбассе "нагорнокарабахский сценарий" приведёт только к разрыву отношений.

Кроме того, для реализации военного плана Киев ждёт лишь приказа от Соединенных Штатов. Украина будет использовать беспилотники, в то время как "у защитников ДНР и ЛНР наблюдается дефицит зенитно-ракетных комплексов. Несмотря на то что ополченцы имеют опыт борьбы с БПЛА, им будет очень тяжко.

"Сегодня для атаки Украина имеет самую выгодную позицию в военно-техническом плане, если не учитывать возможный ответ России. Поэтому, если будет отдан приказ, то ВСУ готовы пойти в наступление на Донбасс".

Стоит добавить, что политолог Сергей Кургинян считает, что карательная операция Украины похоронит саму идею государственности. Но соседняя страна упорно делает все для мобилизации войск, подвоза боеприпасов и резервов. Он также добавил, что Украина будет полностью уничтожена в случае наступления ВСУ.

Кургинян отметил, что Украине нужно признать независимость республик Донбасса, что позволит сохранить государство и наладить отношения с Россией. Но Киев и его "кураторы" на это, конечно, не пойдут…