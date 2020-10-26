Киргизская революция: местные движущие силы и внешние интересанты

Почему в Киргизии так часто случаются беспорядки, перевороты и революции? Это — очередное обострение внутренней ситуации или не обходится без влияния извне? К чему это может привести? Как можно выйти из кризиса с наименьшими потерями? Чем может помочь Россия? На эти и другие вопросы политологу Игорю Шатрову ответил экс-министр экономического регулирования Киргизии Женишбек Байгуттиев.

Читайте начало интервью:

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— Женишбек, новый революционный процесс — чисто внутри-киргизский, у него киргизские корни?

— У этой революции — действительно киргизские, местные корни, но проблема в том, что сейчас, после того, как эти процессы начались на этом поле игроков становится все больше.

— А кто?

— Во-первых, если бы победила партия власти, то победил бы Китай. Власти всегда открыто говорили, что они — евразийцы, давали какие-то лозунги, но все дело в том, что очень многие завязаны на бизнесе с Китаем. Китай тихой сапой идет к своей цели, у них на 30 лет все расписано, и они это планомерно делают.

Естественно, остается западное влияние. У нас есть определенная группа лиц, которые видят себя на Западе, а здесь они всегда накаляли обстановку. И есть люди, оболваненные ими, которые не понимают, не видят всей картины.

Запад всегда активно работал и работает, особенно с молодежью. Я бы не обвинял молодежь в том, что она подвержена влиянию Запада, потому что не дорабатывает само Кыргызское государство. О чем можно говорить, если почти миллион наших граждан работает в России и в Казахстане.

И недорабатывает, извините, Россия в рамках Евразийского экономического союза. Да, вы нам помогаете, вы делаете много, списываете внешние долги и продолжаете поддерживать.

Однако какой-то четкой, продуманной и планомерной работы с точки зрения Евразийского экономического союза в плане совместного будущего, развития рынков и прочего, прочего, как не было, так даже и не планируется. Это идет все просто как-то дежурно.

— То есть — нет такого образа светлого совместного будущего, Киргизия не видит себя в проекте какого-то нового государственного объединения с Россией?

— Да, более того, когда говорилось, что Кыргызстан должен войти в состав России, наше молодое население очень против этого, хотя совсем не потому, что там они видят в этом что-то плохое. У нас все любят Россию времен Советского Союза. Это была страна, в которой все понимали четко перспективы.

А что представляет сегодня Россия? Какие у нее цели, и насколько они совпадают с Кыргызстаном? — Здесь очень много вопросов, на которые еще нет ответов, их никто не давал и даже не пытался.

Россия действует невнятно и ситуативно

Можно любить за то, что помогаете, что мы очень многим обязаны, но чтобы строить совместное будущее, надо его понимать, а оно совершенно неясно. Люди, конечно, обсуждают, они находят какие-то плюсы, какие-то минусы, объективно все это взвешивают.

Но сейчас решиться на это совершенно нельзя, потому что образа этого будущего на самом деле нет. А если его нет, то и невозможно двигаться в эту сторону. Для начала Россия сама должна определиться в этом отношении.

По большому счету в произошедшем в Белоруссии и Кыргызстане, Казахстане, Армении и других странах есть и недоработки российских властей, конкретно тех людей, которые отвечали за эти направления.

На мой взгляд, сегодня Турция действует напористо и открыто, ее влияние достаточно сильное и возрастает. Мы видим, как она себя позиционирует, это — действительно сильная страна.

Влияние Турции в Кыргызстане — тоже достаточно сильное. Я — сторонник чтобы у нас был вектор несколько иной. В первую очередь, чтобы страна все-таки перестала быть несостоявшимся государством.

У нас с Россией — очень много общих тем, где мы могли бы вместе работать и развиваться, но этот потенциал, к сожалению, работает недостаточно, совершенно плохо. А есть очень много стран, которые пытаются так или иначе ухудшить состояние не только внутри России, но и рядом с ней, в тесно связанных с ней странах. Вокруг России все должно полыхать по некоторым замыслам.

Кыргызстан — одна из таких стран, которые теперь полыхают. Мы очень хотим стабильности и надеемся, что Россия нам в этом поможет.

— Способна ли Киргизия сама, без внешнего вмешательства, решить свои внутренние проблемы?

— Смотря что называть внешним вмешательством. Если это — помощь, то это — не вмешательство. Сама тоже сможет справиться, если, конечно, не будут мешать извне. И это займет достаточно много времени, сильно отрицательно скажется на экономике и на безопасности.

Это сказывается уже сейчас. К тому же у нас пошла вторая волна пандемии коронавируса, количество больных опять начинает расти. — В России это тоже снова пошло, но у России есть резервы, а у нас таких резервов нет.

В Киргизии уже был секвестирован бюджет на 16 процентов. И даже этот секвестированный бюджет мы сегодня недобираем. У нас и без этих событий было падение ВВП.

— Получается, России надо влезать в этот процесс арбитром?

— В меня, наверно, будут кидать камни некоторые группы, которые скажут, что мы опять стремимся в лоно большого брата, но я считаю, что — да, помощь России была бы очень кстати, потому что вопрос стоит прежде всего о безопасности граждан. Поэтому, если бы Россия вмешалась, помогла урегулировать ситуацию, это было бы на пользу всем.

Беседовал Игорь Шатров

Подготовил Юрий Кондратьев