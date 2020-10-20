Взаимопомощь государств в эпоху ковида: ожидания и реальность

С самых высоких трибун постоянно говорится о том, что государства во время пандемии коронавируса должны если и не забыть о разногласиях совсем, то хотя бы отодвинуть их на второй план. Но заявления так и остаются заявлениями. Хорошо бы, конечно, забыть о разногласиях. Но тут ожидания сталкиваются с реальностью.

Помощь и сомнения

Напомним, 1 апреля этого года военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США гуманитарную помощь: маски, респираторы, дезинфицирующие средства. И аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Соединенных Штатах тогда как раз наблюдался рост заболеваний COVID-19. И договоренность лидеров двух стран о гуманитарных поставках выглядела именно как пример взаимопомощи во время пандемии.

Точнее сказать, хотелось бы, чтобы она так выглядела. Спустя некоторое время российские аппараты были отправлены на склады Американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Произошло это после того, как в России было несколько случаев возгорания аппаратов ИВЛ, из-за чего погибли несколько человек. В общем, мера предосторожности понятная — логично было бы дождаться итогов расследования.

Расследование в России провели, более таких ЧП с аппаратами ИВЛ не было. А на днях сотрудники FEMA утилизировали все 45 российских аппаратов ИВЛ, которые были поставлены в страну в апреле. Ни разу их не использовав.

В качестве причины была названа разница в напряжении в электрических сетях США и России. Это якобы не позволяло применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы. Такая ли большая проблема найти эти адаптеры и снабдить ими несколько больниц — ну, видимо, для FEMA это оказалось неразрешимой задачей…

Взаимопомощь во время пандемии

Впрочем, дело все же не только в разнице в напряжении в электрических сетях. А может быть, и не столько. Напомнить хотя бы, как возмущались американские политики, особенно демократы, когда в США прилетел российский самолет с гуманитарным грузом. А уж как выяснилось, что российская компания, производящая ИВЛ, находится под санкциями — это уж вообще караул.

А когда Вашингтон отправил в Москву гуманитарную помощь в мае, то в США возмущались из-за того, что она дороже российской более чем в пять раз.

В общем, гуманитарная помощь даже во время пандемии коронавируса оказалась делом весьма непростым. Да что США, вспомнить хоть, как итальянская пресса писала весной о "бесполезной" помощи из России. Которая была куда как масштабнее по сравнению с той, что была направлена в Соединенные Штаты.

Так что же, отказываться от взаимодействия? Ни в коем случае. Просто надо понимать, что разовые примеры сотрудничества скорее всего, к сожалению, никак не отразятся на отношениях между странами. Наверное, это не очень хорошо. Но таковы нынешние реалии.