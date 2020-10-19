Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии

Протестный марафон в Белоруссии не утрачивает массовости и прирастает креативом. Силовики также не сбавляют репрессивный угар в борьбе с соотечественниками, которые считают Александра Лукашенко нелегитимным главой государства.

Хвали и не тронут будешь

Прокурор Минска Олег Лаврухин раскрыл некоторые принципы суверенной демократии, которые способны уберечь граждан от задержаний и увлекательной экскурсии по столице Белоруссии в автозаке с возможным бонусом в виде избиения:

"Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов… Никто не нарушает общественный порядок".

На текущий момент существует множество видеосвидетельств протестов в Минске. Случаи, когда у кого-то из манифестантов "срывает башню", наперечет. Основные краски неадекватности добавляют в общую картину исключительно "красавцы", как ласково Александр Лукашенко называет омоновцев.

18 октября 2020 года белорусские государственные массмедиа и российские федеральные телеканалы рассказали, что протестующие закидали бойцов ОМОНа камнями. Граждане же утверждают, что это не так — это были каштаны.

Под вандализмом прокурор, возможно, имеет в виду либо снятую обувь при протесте на лавочках, либо сам факт несогласия граждан с действиями властей. По мнению Олега Лаврухина, протестующие должны были радостно хвалить действующего президента Белоруссии за:

арест всех своих конкурентов на выборах;

жестокий разгон мирных протестов;

массовые задержания, в том числе и за цвет одежды;

избиения в автозаках и изоляторах временного содержания, иногда и с применением сексуального насилия.

Весь восторг протестующих граждан, попавших под силовой замес, сейчас аккумулируется в отчет, который составляется белорусскими правозащитниками. Промежуточный его вариант, в котором отражена эффективность властей в расследовании пыток в стране, авторы собираются передать в ООН.

Исключения из правил

Олег Лаврухин объяснил, что по белорусскому закону "О массовых мероприятиях" в некоторых случаях порядок проведения массовых акций не распространяется на мероприятия подобного рода, организованные властями. Разумеется, эти самые случаи определяют власти.

Столичный прокурор обратил внимание, что, помимо запрета на пронос оружия на массовые акции, запрещено и демонстрировать незарегистрированную символику. Незарегистрированная символика — это, видимо, флаг и герб Белоруссии, на фоне которых Александр Лукашенко принимал свою первую президентскую присягу.

Любопытно, где же зарегистрирован нынешний государственный флаг страны с портретом Александра Григорьевича? Флаг с улыбающимся Лукашенко во все полотнище государственного символа страны — новый тренд у митингующих под хештегом "ябацька". Что удивительно, никому из тех, кто обмотался таким символом, силовики не сделали даже и замечания.

Особое мнение

Тем временем директора Музея истории Могилева Алексея Батюкова суд признал виновным в участии в несанкционированных акциях. Его судили дважды за один день и оштрафовали сразу в двух районных судах за участие в "Марше новой Белорусси" и в "Марше за независимость". Сам 43-летний Алексей Батюков не отрицал своего участия в массовых мероприятиях, но виновным себя не признал и заявил в суде:

"Реализовывал конституционное право на публичное высказывание своего мнения".

Все-таки несколько отстает Александр Лукашенко в законотворчестве, не берет пример с соседней России. Пока Александр Григорьевич определял в СИЗО своих конкурентов на выборах и бегал по резиденции главы государства с автоматом, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки в закон "О Конституционном суде РФ", которые запрещают публикацию особого мнения судей.

Какой уж там директор музея, когда судье Конституционного суда (КС) планируется запретить публично высказывать свое мнение? Если во внесенном президентом России законопроекте особое мнение судьи Конституционного суда могло быть размещено на официальном сайте КС, то ко второму чтению эта идея внезапно обнулилась.

Теперь же, если парламентарии примут поправки в закон, особое мнение судей станут молча приобщать к протоколу заседания. Судьи КС будут "не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться".

Иными словами, станут держать свое мнение при себе, как это и принято при развитой суверенной демократии. До начала процесса приведения КС в состояние стабильности судьи позволяли себе давать публичные оценки принимаемым решениям:

В 2014 году судья Владимир Ярославцев вопреки решению своих коллег назвал закон "об иностранных агентах" дискриминационным по отношению к НКО.

В 2019 году судья Константин Ароновский высказался против запрета иностранным гражданам владеть отечественными СМИ и назвал решение КС введением цензуры в стране.

Правовой хоспис

Директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко на себе прочувствовала неотвратимость наказания за свое особое мнение об Александре Григорьевиче. По словам мужа Ольги Величко, женщину задержали во время ее встречи с волонтерами. В одном из дворов она обсуждала с собравшимися варианты помощи учреждению, но тут нагрянули сотрудники милиции, усиленные целым автобусом ОМОНа.

Вся эта спецоперация по поимке "опасного преступника" случилась из-за участия Ольги Величко в одном из митингов протеста. Удивительно, что женщину еще не обвинили в организации массового мероприятия с 50 волонтерами, которые собрались обсудить текущие проблемы учреждения. Благо, силовики просто прогнали добровольцев и даже не стали проверять на благонадежность маленьких обитателей хосписа.

Возможно, в скором времени Александр Лукашенко оценит все плюсы российского ноу-хау, закроет опасные бреши в белорусском законодательстве и укрепит стабильность. Судьям тогда смогут официально предложить засунуть свое особое мнение в протокол и отправить его в архив на хранение.

Примеры непомерной активности белорусских силовиков множатся, и люди с тревогой говорят об этом. В России же граждане примеряют на себя подобное развитие событий и вероятную реакцию властей на вольнодумство.

Контроль всех сфер общественной жизни, возможно, и обеспечит выполнение сверстанных планов правящей политической элиты, превратив государство в правовой хоспис. На этот феномен стабильности обратил внимание и Станислав Ежи Лец:

"Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство".