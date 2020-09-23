"Много неточностей": в Москве не поверили в "козни" Парижа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду прокомментировал статью французского издания Le Monde о разговоре Путина и Макрона, в котором обсуждалось произошедшее с Алексеем Навальным. По словам Пескова, в формулировках французского издания много неточностей.

Что говорят в Москве

"Тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора президента Путина и президента Макрона. И мы об этом сообщали. Вместе с тем, газета совсем неточна в переданных формулировках. И, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна", — заявил Дмитрий Песков.

В противном случае, отметил он, это означало бы, что "французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов", что "не совсем соответствует дипломатической практике".

Дмитрий Песков отметил, что президенты двух стран "часто не соглашаются друг с другом, никогда это не скрывают, отстаивают интересы своих стран, говорят о многом, это не лишает их диалог конструктивизма, эффективности и востребованности".

Он отметил, что если французский коллега Путина имеет в виду какие-то обвинения в адрес РФ или российского президента в контексте с историей с Навальным, "то, конечно, мы с этим категорически не согласны".

"Но, вместе с тем, мы не видим каких-то прямых обвинений и не хотели бы видеть", — сказал Песков.

О чем сообщила Le Monde

Напомним, во вторник издание Le Monde опубликовала информацию о разговоре президентов России и Франции, который состоялся 14 сентября. Речь в разговоре шла о произошедшем с Алексеем Навальным. Хотя и не только — обсуждалась ситуация в Белоруссии, Ливии, на Украине.

Но основное внимание все же было уделено Навальному. Le Monde охарактеризовала беседу президентов как "разговор глухих". Если верить информации французского издания, Макрон заявил, что, поскольку использование "Новичка" частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения.

В свою очередь, президент России назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, "баламутом" который уже изображал больного и раньше.

Владимир Путин также отметил, что начало официального расследования тормозится из-за отсутствия в России результатов немецких и французских тестов. Кроме того, российский президент, по словам источников Le Monde, предложил расследовать и другие версии, ведущие, в частности, в Латвию, где проживает изобретатель "Новичка".

По утверждению газеты, российский президент также предположил, что господин Навальный сам проглотил яд, не объяснив при этом, почему. Владимир Путин, пишет Le Monde, также заметил, что "Новичок" куда менее сложная субстанция, чем считается. В ответ президент Франции отверг версию и латвийского следа и того, что господин Навальный мог принять яд сам.

Не соответствует дипломатической практике

Стоит заметить, что статья в Le Monde появилась спустя неделю после того, как состоялся разговор. Впрочем, нельзя сказать, что в этом есть что-то необычное.

Другое дело, что подробная публикация, с деталями — действительно сложно назвать соответствующей дипломатической практике. К слову сказать, в Елисейском дворце на момент подготовки данной статьи публикацию в Le Monde никак не прокомментировали.

Конечно, чтобы снять все вопросы, Россия могла бы опубликовать запись беседы двух президентов. Однако сомнительно, что это произойдет — по той самой причине, которую назвал Песков — из-за несоответствия "обычной дипломатической практике".

Что же касается самого Алексея Навального, то сегодня стало известно, что он выписан из берлинской клиники "Шарите". Его состояние удовлетворительное, врачи не исключают его полного выздоровления. РИА "Новости" со ссылкой на представителя больницы сообщает, что более комментировать состояние его здоровья в клинике не намерены.