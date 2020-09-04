К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ

На фоне беспорядков и протестов по поводу итогов выборов в Белоруссии началась активная стадия переговоров между Москвой и Минском. Номинально — это переговоры о поддержке со стороны РФ в адрес РБ. Но многие эксперты усматривают в этих процессах начало, а то и завершение процесса "тотальной интеграции" Белоруссии в единое Союзное государство.

Стоит напомнить, что ранее президент России Владимир Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися, а также заявил о готовности поддержать Лукашенко и РБ в рамках договоров ОДКБ и Союзного государства. При этом Путин отметил, что на случай внешнего вторжения или перехода протестующих к серьёзным массовым беспорядкам и бандитизму, в России сформирован правоохранительный резерв, который по запросу белорусской стороны может войти на территорию этой страны и помочь белорусским правоохранителям.

А вчера Белоруссию посетил с официальным визитом российский премьер-министр Михаил Мишустин. На встрече с Александром Лукашенко и с белорусским премьером Романом Головченко, по словам участников переговоров, обсуждались пути экономического сближения двух государств, ряд резонансных вопросов, а также поддержка Россией Белоруссии.

Лукашенко в преддверии этой встречи и в рамках непосредственных переговоров сделал ряд громких заявлений

Например, о том, что "мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока".

А также внезапно — о перехвате спецслужбами Белоруссии разговоров Германии и Польши о том, что заявление об отравлении Алексея Навального "Новичком", которое сделали немецкие биохимики и политики, является фальсификацией.

Впрочем, это утверждение с точки зрения достоверности такого разговора представляется сомнительным. Однако сам разворот Лукашенко в сторону России, хотя бы на уровне публичной риторики, кажется, произошёл.

Вопрос в том, чтобы от риторики перейти к конкретным программам не только взаимодействия, которое между двумя государствами и так налажено по практически всем стратегическим направлениям, но и к интеграции.

И, как считает ряд российских экспертов, именно этим вопросам будут посвящены переговоры в рамках визита Лукашенко в Москву.

По мнению политического обозревателя Андрея Перлы, "Союзное государство России и Белоруссии существует больше двух десятилетий. Оно создавалось с единственной и ни от кого не скрываемой целью — объединить республики, поспешно и неумело разделённые Беловежской пущей".

Более того, по мнению Перлы, для объединения Белоруссии и России в течение буквально двух-трёх месяцев достаточно только проявить политическую волю.

Все остальные экономические, политические и институциональные механизмы уже давно созданы и готовы к работе в рамках интеграционных процессов

И воля эта должна быть проявлена с обеих сторон.

При этом в Кремле, судя по всему, такой сценарий воспринимают вполне благожелательно. Но вот что касается главы Республики Белоруссии — тут могут быть вопросы. Поскольку неоднократно было указано, что стабильность и благосостояние в стране Лукашенко увязывает непосредственно с собой во главе государства. И понятно, что уходить с позиции власти ему не хочется.

При этом эксперт утверждает, что информация из ряда источников свидетельствует о том, что белорусскому президенту в Москве предложат именно этот сценарий. Чтобы поставить во главе Республики "абсолютно пророссийского кандидата", который и завершит окончательно интеграционные процессы.

Впрочем, есть и иные предполагаемые сценарии развития событий. Самый скептический из них заключается в том, что все ограничится более тесной экономической интеграцией России и Белоруссии. С частичной приватизацией белорусских предприятий в пользу российского крупного бизнеса. И в целом, с ещё более тесным связыванием экономик двух государств.

Косвенно это подтверждают и переговоры Мишустина с белорусской стороной. Многие вопросы на этих переговорах касались именно общего рынка, производственных цепочек, экономических путей, а также возврату к экономическим отношениям на "докризисный уровень". При этом, как полагают эксперты-скептики, собственно, только экономикой дело по большому счёту и ограничится.

С другой стороны, есть и прогноз "медленной интеграции". Его озвучил политолог Ростислав Антонов. По словам эксперта, "сколько стоят эти протесты экономике Белоруссии?

Каковы будут долгосрочные последствия с учётом потери рынков сбыта. Очевидно, что без поддержки России режим в Белоруссии уже давно бы рухнул просто в силу своей некомпетентности.

Но главное не то, что происходит сейчас, а кто в конечном итоге останется в выигрыше. Россия в этой игре лишь сделала свои ставки. Да, РФ, зашла с плохих карт, но других у нас и не осталось.

Помощь, оказанная Лукашенко, велика

Это и реструктуризация задолженности на 1 млрд долларов, и признание итогов голосования. Это и недвусмысленный намёк Польше и Прибалтике о необходимости воздержаться от уж чересчур откровенной помощи оппозиции. Это и ненавязчивое приглашение Лукашенко в Москву.

Ясное дело, что в этот раз общими фразами о братстве ушлому белорусскому лидеру отделаться не удастся.

Нет, на его взгляд речь не пойдёт о немедленном вхождении Белоруссии в состав России, этого сейчас и не нужно.

Всё будет намного аккуратнее. Например, во всех ключевых министерствах могут появиться неприметные антикризисные менеджеры из России, а может быть, и у самого президента появится зам, благодаря которому будет покончено со знаменитой белорусской многовекторностью. Граждане Белоруссии, в свою очередь, начнут массово и в упрощённом порядке получать российские паспорта, а предприятия поддержат заказами.

Может быть приватизирован ряд госпредприятий, представляющих интерес для российского бизнеса, а кого-то и закроют. Да и Белоруссия в таком виде вполне может существовать годами. Как существуют формально независимые Приднестровье, Абхазия и Осетия".

"Лукашенко будет крайне сложно отказаться от подобного сценария"

Эксперт утверждает, что в нынешней ситуации Лукашенко будет крайне сложно отказаться от подобного сценария. При этом также указывает и на экономическую интеграцию, но лишь как на часть более глобальных и сложных процессов. В том числе и на уровне политики. При этом также говорит о смене президента Белоруссии, но в куда более отдалённой перспективе.

В целом же эксперты сходятся во мнении, что так или иначе, но переговоры белорусского президента в Москве будут сопряжены с конкретными дальнейшими шагами по выстраиванию еще более тесных и долгосрочных связей между Россией и Белоруссией. Вопрос только в том, насколько тесными эти связи будут, и насколько далеко в их укреплении пойдёт нынешний президент РБ.