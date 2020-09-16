"Нынешняя форма союзного государства не актуальна в Белоруссии"

Как следует вести интеграцию с Белоруссией в существующей ситуации? Свои предположения "Правде.Ру" высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Читайте начало интервью: Встреча Лукашенко с Путиным: какие вопросы будут обсуждаться?

— Одна из читательниц пишет нам по поводу Белоруссии: "На Украине Россия тихонько отдыхала в стороне, и во что это вылилось?". Я вот тоже думаю, что действовать надо активно. Того же Лукашенко принуждать к интеграции. Если 70% населения поддерживает — надо работать на эти 70%.

— На Украине 75% поддержали Зеленского, но они были не едины внутри. Они слабо представлены в элитах и не могут в достаточной степени самоорганизоваться. То же и с Лукашенко. Среди элит соотношение отнюдь не 70 на 30 — это в сельской местности оно может быть и 80, и 90 процентов. А вот среди городских либерально настроенных людей все совсем не так.

Ставить ультиматумы Россия не готова, и сейчас не время. Пауза обозначает подготовку ситуации, а не бездействие. Мы должны обеспечить в Белоруссии внутренний порядок, работу основных предприятий, дать им перспективу российского рынка — а потом переходить к решениям по интеграции. Сразу с интеграцией Лукашенко явно не справится. Будет только еще одна волна протестов. Пауза необходима.

— И что мы должны сделать за два года?

— Нарисовать формулу союзного государства.

— Так она уже есть. Из 33 карт согласовано все кроме цен на нефть.

— Этого недостаточно. Союзное государство не предполагает, что экономика Белоруссии может оставаться вещью в себе, не будучи интегрированной в российские холдинги. И этот вопрос требует решений. А цена на нефть будет одинаковой, когда все будет одинаково.

Лукашенко, опять же, эту ситуацию обеспечить не может. Он должен понимать важность формулы ухода. Занять еще какой-то пост в союзном государстве, но не во главе Белоруссии на неопределенное время. В ином случае люди, которые против Лукашенко, будут говорить, что они против союзного государства. Как в первые дни после выборов сначала говорили, что против Лукашенко, а потом присоединялись к цветной революции как бы.

Нынешняя формула союзного государства недостаточна для России и не актуальна в Белоруссии. Лукашенко, выступая на одном из заводов, сказал: "Мы сдержали 20% дополнительных рабочих мест, чтобы не допустить безработицу в стране". Никто не может позволить себе такие вещи просто потому, что на них нет денег.

— За сколько можно сформулировать новую?

— Если ситуация будет успокаиваться — примерно за полгода.

— А на кого ставить? Искать этого человека в оппозиции или выращивать какого-то своего?

— Я думаю, в России свои фавориты есть, главное не ошибиться. Ошибки будут, может, не смертельными, но очень тяжелыми. Вопрос в том, что человек, никогда не бывший в сущности политиком, не факт, что сумеет обеспечить все изменения. А в белорусской власти по сути есть только люди — личные креатуры Лукашенко.

Как быть с европейскими санкциями

— Я, например, вижу Алексея Дзерманта.

— Но он не политик, а…

— Да, он организует евразийское пространство, что-то предлагает. Но как бы это не стало вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

— Россия уже начала вмешиваться и будет, так как в ситуации когда все вмешиваются, нельзя не вмешаться. Невмешательство означает конец.

— Страны Прибалтики договорились, что не будут закупать атомную энергию Белоруссии и вообще единым фронтом ввели санкции. Что это означает для страны?

— Фактически экономическую блокаду Запада. Эти действия безусловно согласованы и с Европой, и с США.

Мы должны реагировать симметрично: запретить на уровне правительства весь транзит через прибалтийские порты, весь импорт из Прибалтики кроме политического (нужного белорусской экономике), и довести транзит до 2021 года до нуля. Если Запад хочет такой политики, пусть сам кормит Прибалтику.

Потому я и говорю, что белорусская торговля с соседними странами будет сильно сокращена, а мы должны взять ответственность, обеспечить конкуренцию, чтобы белорусские предприятия не закрывались.

Иначе белорусы просто начнут уезжать. В Польше будет центр белорусской оппозиции, который будет делать провокации или протесты. В принципе, нас интересует белорусская оппозиция, но по ключевым вопросам она должна быть вписана в отношения России и Белоруссии.

— Итак, будущее Белоруссии пока в тумане. Россия за полгода должна подготовить новый союзный проект, который устроит обе стороны и будет одобрен хоть какой-то оппозицией.

— Проект должен состоять из трех частей.

Во-первых, унификация госструктур.

Второе — это стратегический момент, который предполагает, что любые попытки изменить систему власти в обеих странах (и конкретно, конечно, в Белоруссии), будут автоматически приводить к вмешательству второй стороны.

И третье — это проект глубокой, и я думаю, что можно сказать, рациональной экономической интеграции Белоруссии в российскую экономику.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев