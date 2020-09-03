Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там

Трусливо сбежавший из Грузии и изгнанный однажды с Украины Михаил Саакашвили сделал резонансное заявление: якобы он в очередной раз собирается вернуться в Грузию.

Чем вызвано это очередное поползновение возвратиться на родину?

Во-первых, 31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, и Михо хочет если уж не лично в них поучаствовать (это вряд ли — у него нет грузинского гражданства), то оказать медвежью услугу своим однопартийцам.

Во-вторых, вновь допущенный Владимиром Зеленским на Украину Саакашвили занимает абсолютно символический пост без каких-либо прав и обязанностей: нет у него никаких дивидендов — ни материальных, ни политических.

Возможно, именно второй аспект и является основным, ибо вряд ли Остап Бендер грузинского разлива всерьёз хочет возвращения в Тбилиси, где его заждалась тюремная камера.

На берегу Чёрного моря Саакашвили записал видео обращение к землякам на грузинском языке.

"Украина — мой второй дом. Я приехал сюда из своего главного дома — сладкой Грузии. Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа: чтобы он жил лучше и богаче. За все допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. За эти 7 лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошёл даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче и у нас это получится. Я возвращаюсь!" — пообещал политик.

Саакашвили ещё до окончания своего второго президентского срока бежал из Грузии в 2013. С тех пор он там не был, но перед очередными выборами всегда старается издалека поддержать своих соратников, каждый раз обещая, что обязательно вернётся. Осуществит ли он задуманное сейчас или это очередная и лживая пиар акция? Разбираемся вместе с украинскими и грузинскими экспертами.

Реакция на Украине

Михо уже не может жить без экстрима и привлечения к своей персоне общественного внимания, с удовлетворением этой потребности и связано его последнее заявление, никакой иной, тем более, политической ценности, оно не имеет, — отмечает замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.

"На его заявление грузинский министр юстиции отреагировала напоминанием, что в случае возвращения Саакашвили ждёт арест. Едва ли такая перспектива неизвестна Михо и без напоминания министра. Захочет ли он стать в Грузии "узником совести"? Едва ли. По-моему, ему и в Киеве неплохо живётся. За ничегонеделанье в совете по реформам получает приличный грант-пенсион от друзей-американцев. Зачем ему менять это счастье на камеру и парашу на исторической родине? Что касается его надобности и полезности в Украине, то пока её нет, американские кураторы держат его на скамейке запасных, и, возможно, уже осенью его кандидатура может всплыть как замена Денису Шмыгалю на посту премьера. Так что в Украине у него более радужные перспективы", — предсказывает Песецкий.

Саакашвили — международный авантюрист: он, собственно, живёт от одной авантюры к другой. Это не тот человек, который на самом деле будет скрупулёзно и долго заниматься каким-то реформами, внедрениями и т. п., — считает политик Александр Голуб.

"Своим заявлением он убивает двух зайцев: уходит от ответственности за то, что ничего не делал в Украине, даже имея определённые полномочия, а с другой — лишний раз позиционирует себя как деятеля международного масштаба. Не думаю, что в Грузии его ждёт что-то кроме тюремного срока, ну а в Украине мало кто заметит отсутствие неистового поедателя галстуков. Толку от популиста нигде и никакого — разве что это своеобразный тест того, где на этот раз мировая "закусила" затеяла очередную заварушку", — саркастически замечает Голуб.

Саакашвили своим заявлением чётко показал, что считает грузинское направление более перспективным. А ведь и правда: в Украине ему нечем заняться. Глава исполкома нацсовета реформ — что это? Каким образом он может влиять на решения министерств и ведомств? Разве что приходить на совещания (если пустят, конечно). Т. е. Саакашвили так и не удалось встроиться в структуру украинской власти, — констатирует эксперт Владимир Третьяков.

"Что касается политических перспектив, то здесь тоже проблемы. На мой взгляд, как политтехнолога, нужно было действовать по принципу: куй железо, пока горячо. У Саакашвили был взлёт популярности в 2015–2016 — сразу после приезда из Нидерландов. Например, в феврале 2016 они вместе с Андреем Садовым были самыми популярными политиками, а у его партии был рейтинг 11,6%. Но он не реализовал свои преимущества, а агрессивная манера поведения поссорила его со многими влиятельными людьми, и это была серьёзная ошибка (помним громкую ссору с Арсеном Аваковым на совещании в администрации президента). Причём поначалу Саакашвили все боялись, т. к. за ним стоят Сорос и американские демократы. Но, например, Виктор Медведчук, который поставил его на место, показал, что не так страшен грузин, как его малюют. И после конфликта с главным украинским оппозиционером грузинский политик уже старался не сталкиваться с серьёзными фигурами в нашей политике. Но его кураторы требовали критиковать Петра Порошенко — к тому времени Сорос побил горшки с пятым президентом Украины. Это закончилось его позорной высылкой из Украины. А после второго пришествия Саакашвили ситуация совсем иная: нет ни популярности, ни перспектив, поэтому он и подумал о возвращении в Грузию", — резюмирует Третьяков.

Аналитик-международник Илья Куса предостерегает от того, чтобы всерьёз оценивать данное заявление экс-губернатора Одесской области. Это чисто политический пиар символического характера, связанный с предстоящими парламентскими выборами в Грузии. Разумеется, он и не собирается сейчас возвращаться на родину, так как его могут арестовать сразу по приезду. В лучшем случае ему можно будет вернуться лишь в случае победы на выборах его партии.

В Украине Саакашвили не нашёл себе "хлебного" места за последний год: его синекура в совете реформ, по факту, оказалась неприбыльной и совершенно лишённой политического влияния, — констатирует эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"По слухам, он пытался предлагать свои услуги в качестве лоббиста различным крупным предпринимателям и чиновникам, однако вместо качественного лоббирования, его клиенты получали только красочные презентации. В общем, Саакашвили не нашёл себе применения в Украине при Зеленском, потому и решил заявить о намерении вернуться в Грузию. Но думаю, что этому намерению в ближайшее время не суждено сбыться. Да и вообще, я считаю, что разговоры о Саакашвили не стоят выеденного яйца — не такая он важная фигура, чтобы на что-то влиять", — жёстко комментирует Богатырёв.

Эти заявления Саакашвили — очередное популистское сотрясение воздуха и желание придать себе весу. В Грузии в своё время он не почувствовал ветра перемен и не ослабил нажим — ему нужно было взять на вооружение опыт Азербайджана: Россия — рядом, а США — далеко. Но он выбрал ущербную политику и войну против Абхазии и Южной Осетии, абсолютно не понимая её последствий. А Москва тогда сомкнула кольцо вокруг Тбилиси, и если бы хотели всё взять, разве не сделали бы это? Так что пусть уже едет из Украины в Грузию — интересно будет на это посмотреть, — в предвкушении интересного зрелища запасается поп-корном политолог Алексей Вороненко.

Реакция в Грузии

Заявления экс-президента Михаила Саакашвили вызвали в Грузии уйму комментариев: от восторженных от его сторонников до саркастичных и негативных у остальной части граждан. "Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михаила на пост премьер-министра будущего правительства", — предложил представитель основанной им партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

"Будет ли Саакашвили в политике, и в каком качестве, будет решать народ. Но это не значит, что он возвратится как мессия и спасёт страну. Так не произойдёт и не может произойти", — возразил лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия. Лидер другой партии "Гирчи" Яго Хвичия также негативно настроен: "Мы видим, что когда приближаются выборы, Михаил говорит: "Я приехал, я уже здесь", и это используют власти для дискредитации оппозиции". Солидарен с этим мнением лидер партии "Демократическое движение — единая Грузия" Анзор Бицадзе: "Его заявления способствуют поляризации, выгодны правящей "Грузинской мечте", чтобы запугать население дестабилизацией из-за возвращения Саакашвили и этим получить дополнительные голоса". А вот политолог Арно Хидирбегишвили полагает, что сбрасывать со счетов Саакашвили пока не стоит: "Народ хочет изменений — накопилось много проблем, и готов пойти за тем, кто будет красиво обещать решить их".

Представители власти будут лишь рады приезду Саакашвили, который осуждён минимум за 2 преступления.

"Смелый шаг Михаила вернуться в Грузию с энтузиазмом встретит руководитель пенитенциарного учреждения, который подготовит ему чистый и светлый кабинет в тюрьме", — сказал один из лидеров "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. "Это кино мы уже смотрели в 2016, когда он во время выборов хотел по морю приплыть", — напомнил министр иностранных дел Давид Залкалиани. "Жители Грузии сомневаются в искренности извинений безумного Саакашвили, который одержим стремлением к власти. Все его слова являются ложью. Он запомнился нам как позорный, трусливый, пугливый главнокомандующий — во время августовской войны 2008 мы увидели его распластавшимся по земле", — напомнил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

Саакашвили фактически уже не имеет никакого отношения к Грузии: он сбежал из страны 7 лет назад, начал вести активную политическую деятельность в Украине и даже получил украинское гражданство, тем самым потеряв грузинский паспорт. А его партия "Единое национальное движение" за это время потеряла половину своих членов из-за внутренних противоречий, пока грузинские власти активно пытались привлечь экс-президента к ответственности, — напоминает грузинская журналистка Мзевинар Хуцишвили.

"У него даже нет права на участие в избирательной кампании в Грузии — помиловать бывшего президента никто не собирается, поэтому возвращение и участие в выборах возможно только в случае полного снятия с него всех обвинений. А это возможно лишь при смене власти, о чём пока говорить не приходится. Да и в целом возвращение Саакашвили не выглядит полезным для оппозиции, поскольку может разрушить хрупкое единство между партиями, что будет на руку только нынешним властям. И непонятно, зачем ему уезжать из Украины, если относительно недавно он получил пост главы совета реформ при президенте? Но если всё же направится в Грузию, это будет означать только одно: он получил гарантии своей безопасности со стороны США, и нас ждёт новая "цветная революция", — анализирует Хуцишвили.

Заниматься предвыборными дешёвыми пиар-кампаниями — это фирменная фишка Саакашвили, — напоминает грузинский политолог Георгий Мдивани. Министр юстиции Теа Цулукиани готовит возвращенцу "тёплый приём" — готова выдать ему наручники прямо в аэропорту, и нет даже теоретического шанса, что этого не случится.

"Уверен, что у него не хватит смелости пойти на такую жертву — конечно, в реальности он и не собирается возвращаться. Мы все помним, как во время августовской войны 2008 наш тогдашний президент и главнокомандующий со страху жевал собственный галстук (и это вовсе не единственный случай его трусости). Это заявление Саакашвили связано с его диссоциативным расстройством личности — он психически неустойчивый человек, это отчётливо видно по его поведению. Что же касается его так называемых реформаторских качеств, о которых порой говорят плохо осведомлённые иностранные эксперты и журналисты, то хочу отметить его чудовищный стиль правления. Достаточно вспомнить огромное число обвинительных приговоров, вынесенных во время его президентства — их доля доходила до 99,9%! Так что жители Грузии ни в коем случае не дадут ему второго шанса. Поэтому ему придётся смириться с тем, что его место — на политической мусорной свалке", — жёстко комментирует Мдивани.