Названы три сценария развития кризиса в Белоруссии

Эксперты обсуждают перспективы Лукашенко после протестов. Многих интересует вопрос — пойдёт ли Белоруссия по украинскому сценарию. На самом деле варианта всего три…

Как пояснил политолог Богдан Безпалько, есть несколько вариантов развития событий, для того чтобы избежать украинского сценария.

Лукашенко может пойти на окончательное жесткое подавление протестов и "посадки" всех несогласных, чего не сделал в свое время Янукович. Бывший президент Украины отказался выдать войскам приказы и боеприпасы, в результате чего войска с полицией оказались брошенными.

У них просто нечем оказалось подавать акции, которые мы сейчас знаем как "революцию достоинства".

Еще один вариант для Лукашенко — компромисс с оппозицией. Но с учетом того, что обе стороны настроены радикально, этого точно не случится. Предложи Тихановская что-то конструктивное, кроме того, чтобы Лукашенко покинул пост президента, разговор имел бы смысл. Так что предложить какую-нибудь государственную должность Тихановской не получится — тем более, что она уехала "к детям в Литву".

Есть еще вариант, когда вмешается третья сторона, способная существенно усилить позиции либо Лукашенко, либо оппозиции. Но пока он тоже не просматривается.

Политики Европы сделали дежурные заявления по вопросу и на этом успокоились. Если бы, скажем, ЕС вдруг объявил радикальные экономические санкции против Белоруссии в связи с выборами, это могло бы повлиять как-то на политические процессы.

Что касается Лукашенко, то он слушает рассказы о себе как о диктаторе последние 20 лет. Но это никак не усилит ни улицу, ни Тихановскую. То есть санкции должны быть ну очень масштабными. Они должны полностью запереть Белоруссию со стороны Польши, Литвы, Латвии, Украины.

Без этого Лукашенко будет плевать ровным счетом на всех, пока он получает нефть из России.

"Так что в чистом виде "украинский" вариант здесь не просматривается. Если только внезапно вдруг часть силовиков не решит сдать Лукашенко и организовать "бархатную революцию". Но это вариант не украинский, это вариант иракский. Пока что нет в этом заинтересованных лиц, просто-напросто", подытожил Безпалько.

Тем временем телеканал "Беларусь 1" заявил, что активисты "Страны для жизни" еще во время предвыборной кампании якобы готовились к беспорядкам.

В эфире БТ в большом сюжете о событиях 9 августа были показаны кадры съемки по всей видимости скрытой камерой, как было заявлено, "встречи гомельских активистов с минским штабом во главе с Тихановской". Лица на видео разглядеть невозможно, один из силуэтов напоминает Светлану Тихановскую.

"Обсуждали подготовку к массовым акциям, закупки, финансирование и захват административных зданий". — приводят авторы телеграм-канала ГлавМедиа слова участника сюжета.

С точки зрения авторов паблика "Ватфор", один из важнейших индикаторов устойчивости власти и наличия у неё какой-никакой молчаливой поддержки в обществе — "это рьяность, с которой действуют правоохранительные органы. Не только те, кого можно закрыть на базах и в казармах, но и обычные милиционеры, которые постоянно крутятся в обществе".

"Мы внимательно смотрели на вчерашние столкновения в Минске и видели со стороны этих людей инициативу и наличие собственного мнения. "Дома надо было сидеть! — кричали они протестующим, — вот тебе перемены!" — говорили они, весьма интенсивно работая дубинкой.

Это говорит нам о том, что антирейтинг Лукашенко в обществе несколько преувеличен, и значительное количество белорусов продолжают хотеть председателя колхоза. Может, даже большинство, пусть и не такое подавляющее, как о том сообщает белорусский ЦИК.

Информационный пузырь, демонстрирующий убедительную победу оппозиции, старательно надувается сеткой телеграм-каналов, часть из которых (Nexta), очевидно, связаны с радиостанцией "Свобода".

Контент этих каналов в последние годы стал привычным, мы это видели в Венесуэле, Гонконге и даже в самих США: публикуются методички (в том числе видеопособия про то, как бороться с правоохранителями на мирных митингах).

Максимально истеричным тоном вбрасываются лозунги в духе "пролилась кровь" и "начал войну со своим народом", публикуются фейки про то, как Лукашенко сбежал в Турцию или Китай (это вообще общее место — Мадуро раз двадцать сбегал, а Ким Чен Ын так вообще несколько раз умер и один раз даже полежал в саркофаге).

Среди этого вбрасывается какое-то количество информации, вроде бы подтверждающей победу Тихановской (фотографии урн, наполненных свёрнутыми бюллетенями, фотографии с участков, где она удержала убедительную победу), но таких фотографий слишком мало, чтобы на их основании делать какие-то выводы.

"Всё это сводится к тому, что к прогнозам о тёмном политическом будущем президента Лукашенко "Ватфор" относился бы крайне осторожно",- заключают эксперты.

Впрочем, лучше всего ситуацию описали авторы канала-проекта "ИА":

Что нужно знать протестующим белорусам, которые намериваются свалить Лукашенко, и если им это удастся:

Экономика Белоруссии (или Беларуси — как угодно) чуть более чем полностью зависит от России. Любая революция так или иначе приводит к резкому ухудшению жизни граждан, а революция идейная база которой включает антироссийскую риторику, приведет к краху белоруской экономики. Программа экономического развития "Новой Европы" давно является фикцией. Более или менее самостоятельно барахтаются Словения, Словакия и Чехия, все остальные страны сидят на европейских дотациях, больше всех Польша, а Болгарии, Румынии и Хорватии даже дотации особо не помогают. Старая Европа постепенно сворачивает всю эту помощь и на Белоруссию денег у них нет и не будет. Примером может служить Украина, население которой легко развели, как наперсточники у вокзала. Украинцам были предложены два варианта развития событий: экономический союз с РФ, который исключал вход в ЕС, либо ассоциация и план вступления в ЕС, в обмен на экономическое размежевание с РФ. Так вот, последний вариант в реальности отсутствовал, хотя его естественно и предпочли украинцы. В обозримом будущем Украина не вступит в ЕС, а значит и не вступит и Белоруссия, при этом российский рынок сбыта товаров и рынок труда будет потерян. Экономика Белоруссии в любом случае постсоветская, аналогично вся транспортная инфраструктура выстроена под постсоветские экономически связи с РФ. Никто вкладывать в ее переделку под Европу не будет. Украине устно были обещаны миллиарды под новый транспорт и энергетику, но в реальности ничего не дали. Россия — естественный экономический партнер, как Украины, так и Белоруссии. Только Россия заинтересована в запуске белорусских и украинских товаров на свой рынок, только России интересны белорусские и украинские КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ кадры, а не собиратели клубники с высшим образованием. Только России интересны производственные мощности Белоруссии и Украины для размещения своих заказов. Прямо сейчас Украина отгородилась не экономическими, а политическими ограничениями от всех этих ништяков, не получив ничего взамен. Протестный антироссийский курс вынудит новое революционное руководство Белоруссии десятикратно усилить дерусификацию, что постепенно отрежет белорусов от гигантского российского медийного и шоу-бизнес рынка, нанесет мощнейший удар по самой белорусской культуре. Даже главная белорусская писательница Алексеевич не пишет на тарашкевице — которая скорее ритуально-церемониальный язык. Меньше всего действующая власть РФ хочет повторять крымский кейс и аннексировать Белоруссию. Белорусская государственность будет сохранена в любом случае. Критическое требование — интеграция экономики, так как гигантские российские дотации прямо сейчас в большей части уходят на личные нужды Лукашенко и его окружения. Задача интеграции — эффективно довести помощь до каждого белоруса, пустить деньги на укрепления экономики Белоруссии, а не в лукашенсковские офф-шоры. Никакой угрозы для национальной белорусской культуры нет. Россия не националистический монстр, которого из нее делают на Западе. Это реально многонациональное государство. К примеру, в Крыму три госязыка: русский, украинский, крымско-татарский. В Москве есть украинские школы, по всей стране работают белорусские землячества, где сохраняют самобытную культуру. Нам плевать на то как правильно "Белоруссия" или "Беларусь", "белорус" или "беларус", можете называться как вам удобно, у нас за 30 лет Тува превратилась в Тыву, Осетия в Аланию, а Якутия в Саха.