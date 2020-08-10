Через греко-турецкие войны: как Украине предлагают влезть в НАТО

Какую помощь и блага Украина ждет от НАТО? Что Украина даст НАТО, и как она может противостоять исламистам? Свою точку зрения высказывает украинский политический деятель, экономист, политолог. Активный сторонник вступления Украины в НАТО Олег Соскин.

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— Поясните свою теорию надвигающегося на мир хаоса.

— Выход Великобритании из Евросоюза — серьезное событие хаоса. Падение Гонконга как международного финансового валютного центра, превращение в рядовой коммунистический город Китая — это будет просто апокалипсис для мировой финансовой системы. Мы являемся свидетелями и участниками мировых процессов, о которых наши родители, дедушки и бабушки даже не представляли, что они могут быть.

— Всегда происходили процессы. Мир всегда был сложный, воевали за территории.

— При поглощении же много крови проливается. А все-таки сейчас хочется, чтобы этого не было.

— И сейчас тоже, да.

— Я считаю, более того, что сейчас время поглощения нецелесообразно. В условиях развития информационного уклада, когда приближается и стучится в двери седьмой космический — какой смысл в территориях? Никакого.

— Территории — это недра, богатство. У Саудовской Аравии ситуация существенно лучше, чем у Литвы, у которой ничего нет.

— Как сказать. Саудовская Аравия сейчас набрала миллиарды долгов. Они считали, что у них нормальный процесс идет, в день сто миллионов тонн баррелей в мире поглощается. И тут потребление снизилось из-за COVID-19, начался мировой экономический кризис — четвертая (депрессивная) фаза великого цикла Кондратьева. Она будет длиться 12-15 лет. На Украине и в Белоруссии она происходит в форме энтропийной воронки, будет сложно выдержать.

Так вот, в этих условиях страны-добытчики сырья никому интересны не будут. Как Райкин говорил: "Нет дефицита. Директор магазина сидит — мы на него плюем!" И представители сырьевых укладов первичной переработки должны вообще будут отмереть. Идет колоссальная потребность в электромобилях, практически уничтожается авиация.

— Ну, а Boeing прекрасно себя чувствует, Airbus хуже чуть-чуть, но тоже себя неплохо чувствует.

— Гораздо хуже. Как и германская, израильская авиакомпании. Все говорят: "Дай денег", а где их взять.

— Украинская. Тоже все уничтожено.

— У нас особый случай, у нас у первых это происходит. Кланы, которые сегодня в стране действуют — только "40 стаканив тильки для сэбэ". Поэтому тут никуда не денешься.

Куда свое-то подевали?

— После распада СССР Украина ведь получила больше, чем все республики. Были отличные дороги, оборудование, множество военной техники, современнейшие производства. Это же была житница СССР. А оказалось, что это явно выигрышное положение как-то вроде бы и не было ведь использовано украинцами-то? Все куда-то подевалось.

— Это были современные военно-промышленные предпиятия. Украине было положено 16% получить от золотого, алмазного фонда СССР, недвижимости, всех валютных фондов и так далее. Ничего же от этого не получили.

— А долги Украина оплатила, которые от Советского Союза остались?

— А долги не Украина делала.

— А заводы на Украине кто строил? Тот же "АНТ" — огромный этот комплекс, его Украина строила? Или Советский Союз?

— А Тюмень, целину кто осваивал? Украина. Даже уже после распада Союза эксплуатация всех нефтяных месторождений обеспечивалась благодаря украинским специалистам.

— Да что вы говорите! А мне говорили — там вся заслуга азербайджанцев.

— А Азербайджан — это тоже украинские нефтяники. Кто Баку построил? Это тоже украинцы наполовину построили.

— А они аэропорт назвали именем… Я не помню этого азербайджанского нефтяника, который доказал, что надо добывать нефть в Тюмени.

— Ну откуда в Азербайджане нефтяники?

— Конечно, с Украины.

— А Назарбаев вообще откуда появился? Я был в том днепродзержинском профтехучилище, куда приехало двадцать казахских пареньков, которые даже не понимали: что, как. И где их обучали? И до сих пор Казахстаном руководят. Украина с самого начала выступала в роли того, кто фактически оплодотворял интеллектом азиатскую, зауральскую часть.

— А европейскую? Московскую?

— А европейскую часть почти вся Украина и занимает. России там, как говорится, кот наплакал. Ваша вся часть находится за Волгой, а все, что до Дона — это же как в песне украинской поётся: "Украина от Сяну до Дону". Это же наша генетическая территория.

— Ясно…

— Для нас хороший момент наступает, поскольку Турция стала коллаборационистом. И она находится на грани войны уже с православной Грецией. А Украина тоже является православным ортодоксальным христианским государством, где 99% — это славяне.

Логично будет, что Турции надо остановить членство в НАТО, а вместо Турции ее место сейчас может занять Украина и стать мощнейшим союзником православной Греции по отражению исламской экспансии.

Поворот

— А разве Греция — главный член НАТО?

— Нет, у Греции тяжелая ситуация с Турцией. А кто ж ее поддержать может лучше Украины?

— А что, там Греция рулит, в НАТО-то? Я думала, что в НАТО рулят другие страны.

— А у них свои заботы. Трамп забирает войска с Германии, говорит: "Вы же мало денег тратите". То есть у Германии свои проблемы, она помочь Греции не сможет. А Украина может.

— А у Украины нет проблем?

— Решая проблемы других, мы решим свою и вступим в НАТО. А если мы становимся членом НАТО, то таким образом Россия на Востоке и в Крыму оккупировала часть территории НАТО, и все другие страны должны встать на защиту территориальной целостности.

— А вы знаете, что если у страны территориальные сложности, то это повод для того, чтобы не стать членом НАТО?

— А вот Турция нарушила все принципы НАТО и до сих пор является там членом.

Оккупировало северную часть Кипра, купила российские комплексы С-400. Расширила военные действия: прямое вторжение в Ливию, Сирию. Теперь еще вмешалась в эту азербайджано-армянскую войну. То есть вообще вышла за все пределы геополитического влияния. Осуществляет геноцид курдского народа. Еще "Святую Софию" исламизировала. Так что у Турции очень серьезные будут столкновения сейчас с НАТО.

— Вот сейчас снесли памятник Коневу, сказали: "Это внутреннее дело Праги". И нет этому чиновнику сносившему дела до того, что Конев спас Прагу от уничтожения артиллерийскими бомбардировками. И, к сожалению, если говорить про Айя-Софию — там тоже сложная история. Там полторы тысячи лет, 1300 лет это был православный храм, а 500 лет это была мечеть.

Но если мы не могли это защитить, что нам теперь руками махать? Если они там сделали дырку, сказали: "Вот пальцем поверните, и храм типа, хотите — поверните храм лицом к Мекке". Сейчас это, увы, внутреннее дело Турции.

— Нет, вы не путайте.

— Мы этот храм потеряли в 1453 году.

— А сейчас надо его возвратить.

— Украина пойдет воевать?

— Может, вместе с преобразованной Российской Федерацией. Там будет у вас Заволжская часть.

— Ох, Олег Игоревич. С учетом, что Российская Федерация занимает первое место в мире по территории, вам очень долго нужно мечтать об ее преобразовании.

— Я же не говорю, что да. Я говорю, что просто в мире всё меняется. Поэтому, может, и тут что-то произойдет. Вот кто знал, что начнется такое в Хабаровске? Ну был себе губернатор, кому он мешал? Ну и был бы себе, правильно? Мало ли кто кому что делал в начале 90-х годов. Тот же Лукашенко был директором совхоза советского и потом еще где-то политработником работал. То есть что я хочу сказать. К сожалению, еще раз подчеркиваю, рушится тот мир, в котором мы с вами родились, жили, выросли и достигли определенного статуса — вот я про что говорю.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев