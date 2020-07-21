Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету

Лидеры прибалтийских стран выразили удовлетворение от выделенных им средств по принятому в Брюсселе семилетнему бюджету ЕС. Однако есть сомнения, что эти средства улучшат жизнь людей в их странах.

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Главная интрига саммита ЕС в Брюсселе

Семилетний план ЕС был сверстан и согласован давно, а главные разногласия на минувшем саммите в Брюсселе были по Фонду восстановления (спасения) после пандемии, который составил 750 миллиардов евро. Эти деньги Европейская комиссия будет занимать на финансовых рынках от имени ЕС и которые будут распределяться в форме субсидий (390 миллиардов евро) и кредитов (360 миллиардов евро).

Главная интрига была, сколько денег из этого фонда будет распределено за счет кредитов, а сколько — за счет субсидий. Страны доноры ЕС — Дания, Нидерланды, Австрия и Швеция выиграли борьбу, снизив долю субсидий с 500 до 390 млрд.

Выделено больше денег, чем за прошлые семь лет

Прибалтийские лидеры пока лучатся удовлетворением.

Так, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что страна получит из утвержденного бюджета ЕС почти 10,5 млрд евро, что на 39% больше, чем было выделено за предыдущий семилетний период с 2014 по 2020 год. Кроме того, при необходимости, у Латвии будет возможность занять еще около 2,5 млрд евро "на очень выгодных условиях".

Кариньш заметил, что несмотря на то, что объем фондов сплочения после из-за выхода Великобритании из ЕС сокращается, Латвии будет выделено из него больше средств, чем в прошлом периоде. Латвия по-прежнему будет получать из общего бюджета ЕС больше, чем вносит — в среднем 3,6 евро за каждый внесенный евро, подчеркнули в бюро премьер-министра.

Литовский президент Гитанас Науседа, который возглавлял делегацию республики на переговорах, отметил, что многолетний бюджет ЕС позволит стране реализовать путь развития "государства всеобщего благосостояния". По сравнению с прошлым финансовым периодом, Литве удалось получить из фондов ЕС на 1,7 миллиарда евро больше — 14,5 млрд евро, отметил он. Как утверждается в сообщении пресс-службы президента, за каждый заплаченный евро в бюджет ЕС Литве возвратится четыре евро помощи ЕС.

Из фондов сплочения Литве выделено 6,2 млрд евро и 5 млрд евро- из фондов по сельскому хозяйству. Остальные деньги выделяются на закрытие Игналинской АЭС, Калининградский транзит и развитие инфраструктурных транспортных проектов.

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что Эстония к 2027 году получит 6,8 млрд евро из бюджета ЕС. Из них три миллиарда евро — на "политику сплочения", при этом уменьшится требование доли софинансирования проектов - с 45% до 30%, что уменьшит в целом потребность госучастия примерно на миллиард евро. На каждый уплаченный в бюджет ЕС евро Эстония в последующие семь лет получит 2,8 евро. А если учесть и план восстановления экономики ЕС после пандемии, то 3,5 евро.

Фермерам — прямые субсидии

Все прибалтийские лидеры отмечают увеличение прямого финансирования фермеров с 66% до 76%, а к 2027 году до 80% от среднего по ЕС. Эстония получит на эти цели 1,35 млрд евро, что на 35% больше, чем за прошлый период. Литва — 400 миллионов евро. С 2022 года прибалтийские фермеры будут получать 200 евро субсидий за гектар обрабатываемой земли, к 2027 году платежи постепенно увеличатся, как минимум, до 215 евро за гектар.

Мечты сбываются

Еще один общий прибалтийский проект также получил финансирование — "Rail Baltica". "Мечта Эстонии, Латвии и Литвы о быстром и экологичном железнодорожном сообщении с Европой осуществится. Дополнительное финансирование на переговорах для всего проекта выросло в текущих ценах на 1,56 млрд евро", — сказал Ратас.

Общая ситуация не внушает оптимизма

Оптимизма, однако останется не так много, если посмотреть на текущие проблемы ЕС и стран Прибалтики в отдельности. Так, последним надо платить по кредитам взятым ранее, при этом ВВП всех стран в текущем году существенно снизится.

Например, по данным минфина Эстонии — самой благополучной экономически страны региона, ее ВВП в 2020 году снизится на 7-9%, а доходы бюджета также будут на 600 млн-1,5 млрд евро ниже запланированных. В общей сложности министерство ищет дополнительно 1,8 млрд евро для реализации приоритетных мер в бюджете 2021 года. При этом долговая нагрузка на государство возрастет в 2021 году до 499 млн евро (за четыре года возросла более чем в 29 раз).

Деньги строго регламентируются

При этом ничего из выделенных ЕС средств нельзя просто взять и потратить на зарплаты бюджетникам или на выплату госдолга. Ни фермерские деньги, ни деньги из фонов сплочения ( самые финансируемые фонды), не говоря уже о средствах из фонда на исполнение "мечты" для этого не годятся.

Только несколько областей будут в значительной степени финансироваться: оцифровка экономики, инновации и "зеленая" энергетика. Это очень специфические области реформ, которые страны должны будут осуществить и очень строго отчитаться перед ЕС.

Самые неприятные вещи, как уже говорилось, случились в новом Фонде восстановления ЕС. Литва субсидирована на 2,4 млрд евро, Эстонии выдали свыше полутора млрд евро, Латвии — около 3 миллиардов. Но, например, первоначальный план, предусмотренный для Литвы, составлял 3,9 млрд. Можно, конечно, брать "выгодные кредиты" в соотношении 1 ( субсидия) к 1,5 ( кредит) , но их все равно надо отдавать.

Кроме того, помощь из фондов сплочения для развития более бедных регионов стран Прибалтики, будет уменьшаться по мере приближения экономических показателей к среднему значению по ЕС. Для Литвы это снижение составит 24%.

Латвия радуется, что получит 3,6 евро из фондов ЕС на каждый перечисленный туда евро, но в предыдущем периоде она получала 4,2 евро. То есть, субсидии в абсолютных цифрах, возможно, и увеличиваются, но не в относительных.

Основные приоритеты ЕС изменились

Прибалтийские страны пока не хотят понять, что основные приоритеты ЕС изменились — он больше не подтягивает отстающих, а поставил задачу не отстать от США и Китая в области искусственного интеллекта, стать крупным экономическим игроком. Маловероятно, что большинство государств-членов ЕС, как и страны Прибалтики, смогут быстро подстроится под этот курс, если вообще смогут при потере населения, особенно интеллектуально развитого.

Жизнь людей не станет лучше

Пока можно сказать, что очень хорошо, что в ЕС в следующие семь лет будет много денег (напечатано), но, кроме их строгой подотчетности для вложения в непопулярные в бедных странах вещи, есть риск, что только очень малая часть попадет в экономику, потому что в мае годовые депозитные остатки жителей еврозоны были выше, чем в 2019 году. И за этот месяц выросли на 6,4 процента.

Это самый быстрый рост с 2009 года, и это означает, что люди, получившие пособия по коронавирусу, помещают их на счета, а не тратят, и, тем самым, не симулируют экономику.

С другой стороны, очевидно, что бизнес в ЕС в ожидании второй и так далее волн пандемии, не будет спешить с созданием новых рабочих мест. Поэтому валовой внутренний продукт прибалтийских стран, может быть и будет расти по причине получения субсидий ЕС (1-3% от ВВП), но реально жизнь людей не улучшится.

Так что слова Науседы о создании в Литве государства "всеобщего благосостояния" — это не более чем пропаганда.

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