Лидеры ЕС, пытающиеся выработать план экономического восстановления после пандемии коронавируса, к концу третьего дня саммита, проходящего в Брюсселе, договориться не смогли.
Напомним, что лидеры ЕС впервые после карантинного перерыва встретились в пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить семилетний бюджет блока в размере €1 трлн и запланированный пакет стимулирующих мер, призванный помочь странам справиться с пандемией (подробнее - здесь).
При этом, в "товарищах согласья нет" изначально:
Поскольку у вечеру воскресенья "тупик все еще не был преодолен" президент Европейского Совета Шарль Мишель напомнил лидерам стран, что 600 тысяч человек умерли от вируса во всем мире, и выразил надежду, что "ЕС выполнит невыполнимую миссию".
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Европа "находится под шантажом "экономистов"", и назвал переговоры "горячими".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в личной мести и попытке увязать финансовую помощь с политическими вопросами. Г-н Орбан и его союзник Польша пригрозили наложить вето на этот пакет, если он примет политику удержания средств от стран, которые не соответствуют определенным демократическим принципам.
Канцлер Германии Ангела Меркель говорит:
"я все еще не могу сказать, найдем ли мы решение. Существует много доброй воли, но также и много различных позиций."
Комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан написал в Твиттере в субботу:
"Пандемия еще не закончилась: Самое время достичь соглашения, которое позволит нам обеспечить крайне необходимую поддержку нашим гражданам и экономикам"
Украинские власти не хотят возвращать Крым и Донбасс. Они сознательно ухудшают ситуацию и не выполняют договоренностей по урегулированию конфликта.