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Саммит лидеров ЕС по пакету помощи пострадавшим от COVID зашел в тупик

Мир » Европа » Евросоюз

Лидеры ЕС, пытающиеся выработать план экономического восстановления после пандемии коронавируса, к концу третьего дня саммита, проходящего в Брюсселе, договориться не смогли.

Напомним, что лидеры ЕС впервые после карантинного перерыва встретились в пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить семилетний бюджет блока в размере €1 трлн и запланированный пакет стимулирующих мер, призванный помочь странам справиться с пандемией (подробнее - здесь).

При этом, в "товарищах согласья нет" изначально:

  • некоторые государства-члены ЕС считают, что предлагаемый пакет в размере €750 млрд является слишком большим и должен предоставляться в виде займов, а не грантов.

Поскольку у вечеру воскресенья "тупик все еще не был преодолен" президент Европейского Совета Шарль Мишель напомнил лидерам стран, что 600 тысяч человек умерли от вируса во всем мире, и выразил надежду, что "ЕС выполнит невыполнимую миссию".

Как идут переговоры 

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Европа "находится под шантажом "экономистов"", и назвал переговоры "горячими".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в личной мести и попытке увязать финансовую помощь с политическими вопросами. Г-н Орбан и его союзник Польша пригрозили наложить вето на этот пакет, если он примет политику удержания средств от стран, которые не соответствуют определенным демократическим принципам.

Канцлер Германии Ангела Меркель говорит:

"я все еще не могу сказать, найдем ли мы решение. Существует много доброй воли, но также и много различных позиций."

 Комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан написал в Твиттере в субботу:

"Пандемия еще не закончилась: Самое время достичь соглашения, которое позволит нам обеспечить крайне необходимую поддержку нашим гражданам и экономикам"

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