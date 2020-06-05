Какие силы борются с беспорядками в США

Протесты в США продолжаются, и настало время посмотреть на стереотипы, связанные с восприятием сторон конфликта.

«Мирные протесты» стали апофеозом агрессии 2020 года. По мнению авторов телеграм-канала "Ватфор", «эта медаль настолько сложной формы и у неё столько сторон», что нужно рассматривать их все по очереди

Речь идет именно о противостоянии государственных структур и собственно неких угнетенных групп. Если говорить о защитниках порядка, то одних полиций в США великое множество разной ведомственной принадлежности вплоть до частных.

В свое время глава Хельсинской группы правозащитник Людмила Алексеева беседовала с американским юристом Томасом Файерстоуном, который рассказал о типах правоохранителей в стране.

«На федеральном уровне есть федеральные ведомства, которые расследуют преступления, которые рассматриваются на федеральном уровне. В основном это ФБР, которая имеет право расследовать любое нарушение законодательства на территории Соединенных Штатов и даже есть некоторые преступления, позволяют привлечение к уголовной ответственности на территории Соединенных Штатов за совершение преступлений за рубежом, терроризм в основном", - пояснил он.

Таким образом, в Америке существуют федеральная и муниципальная полиция. На уровне федералов работает ФБР, задействованное в борьбе с наркоторговлей, министерство внутренней безопасности и другие федеральные ведомства.

А муниципальная полиция расследуют нарушения местного законодательства и законодательства штата, законодательства города. Иногда они работают вместе с федеральными ведомствами в так называемых межведомственных группах. В основном они расследуют нарушения законодательства штата.

Существует стереотип, что американская правоохранительная система образец прозрачности и порядочности. Он активно поддерживается как американской массовой культурой, так и различными проводниками "Pax Americana" вплоть до сотрудников ЦРУ работающих под прикрытием юридических компаний, пишут эксперты.

«Реальность, разумеется, далека от идеала и то раздражение, которое выплеснулось на улицы американских городов копилось годами. Чтобы не быть голословными, сошлёмся в первую очередь на довольно старый, но очень обстоятельный доклад организации Human Right Watch (который при первом прочтении смотрится "пропагандистскими бреднями первого канала".

В более свежей статье на ту же тему, организация отмечает, что несмотря на прошедшие 20 лет доклад всё ещё актуален.

В начале 2016 года газета Washington Post опубликовала исследования по убийствам, совершаемым полицейскими. Оказалось, что в США полицейские ежедневно убивают в среднем 2.6 человека, причём в официальную статистику попадает не больше половины случаев.

Существуют и другие исследования, в которых приводятся ссылки на такие до зубной боли знакомые ситуации, как "уговоры не писать заявление о преступлении, чтобы улучшить статистику" или "подброс наркотиков, чтобы закрыть квоты на аресты" или даже грабежи, совершаемые полицейскими», говорится в материале канала.

Американская полиция имеет те же специфические проблемы, что и все полиции мира - не самая высокооплачиваемая и не самая уважаемая в обществе, но весьма опасная профессия привлекает специфический контингент.

Туда люди идут зарабатывать и люди, которые не нашли себя в жизни и люди, которые идут в правоохранительные органы, чтобы сделать мир лучше.

«Если с первыми двумя категориями всё примерно понятно, то последняя - одна из самых подверженных профессиональной деформации, когда человек, призванный контролировать соблюдение закона зачастую позволяет себе довольно широко нормы этого закона трактовать, действуя во имя некоего общественного блага, как он его понимает.

Независимо от того, к какой категории относится офицер Дерек Чавен (кстати, в его действиях не было чего-то из ряда вон выходящего. В ряде штатов, обездвижить задерживаемого, поставив ему колено на шею - официальная практика), к полиции Миннеаполиса давно были претензии и нынешний мэр Джейкоб Фрэй шел на выборы в том числе с программой реформы городского управления. В частности, при нём офицеры практически поголовно начали носить персональные видеорегистраторы.

А нынешний начальник полиции Миннеаполиса занял свою должность после того, как его предшественница (про них обоих ещё будет в следующей части) уволилась на фоне похожего скандала - полицейский при так до конца и не установленных обстоятельствах застрелил женщину (белую)»,- подытожили авторы канала.