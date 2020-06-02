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Автор Усам Оздемиров

О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине

Мир

Тысячи китайских студентов и молодых ученых объявлены в США угрозой национальной безопасности. Обвинения в адрес Китая о краже интеллектуальной собственности сыпались давно, но теперь от слов решили перейти к действиям. Именно в этом вопросе президент Дональд Трамп имеет непривычную поддержку со стороны всего глубинного государства. Есть шпионаж или нет, сказать сложно, зато всем понятно, что по международному обмену знаниями и технологиями, по "циркуляции мозгов" наносится чувствительный удар. И это даёт пищу для размышлений.

При всей юридической ущербности санкционной политики с точки зрения международного права Вашингтон способен мастерски подвести идеологическую основу под любые рестрикции. Ещё в октябре прошлого года Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций, которые обвинили в содействии "китайской кампании репрессий, практике массовых произвольных задержаний и наблюдения с использованием современной аппаратуры против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". В мае этого года черный список пополнился ещё 33 организациями и компаниями, а перечень прегрешений пополнился новыми пунктами:

  • осуществление "деятельности, противоречащей национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов"
  • и содействие "закупке товаров для их конечного использования в военных целях в Китае".

Как говорится, никогда такого не было и вот снова: гнев Белого дома обрушился на головы студентов и аспирантов из Поднебесной. Примерно трём тысячам из них аннулируют визы, их отчислят из университетов и отправят домой из-за подозрений в осуществлении шпионажа, краж интеллектуальной собственности и секретных технологий по заданию китайских властей, а также связях с учебными заведениями, сотрудничающими с Народно-освободительной армией Китая.

"Президент Трамп издал прокламацию, чтобы ограничить въезд граждан КНР, связанных с организациями, которые реализуют или поддерживают стратегию слияния китайских военно-гражданских технологий", — указано в бюллетене, опубликованном Белым домом.

На волне коронавирусной истерии и на базе антикитайского двухпартийного консенсуса с редким единодушием выступили на Капитолийском холме, где готовят дискриминационный законопроект о запрете гражданам КНР изучать естественно-технические, инженерные и математические науки на старших курсах университетов и в аспирантуре на территории США.

Не остался в стороне от животрепещущего вопроса и госсекретарь Майк Помпео. В интервью телеканалу Fox News, отдав дань шпиономании, Помпео заявил:

"Коммунистическая партия Китая работала над тем, чтобы получить огромное влияние в США". А ещё осудил КПК за разрушение "всего, что отличало Гонконг от остальной части страны".

Таким образом, вышла наружу главная озабоченность Вашингтона: ведь Китай не прислушался к его предотережениям в адрес Пекина по поводу закона, оговаривающего национальную безопасность Гонконга и, как кажется американцам, подрывающего его свободу.

Действительно, Всекитайское собрание народных представителей на днях приняло резолюцию, дающую ход подготовке законопроекта, с тем чтобы эффективнее поддерживать порядок в этом специальном административном районе Китая. Инициатива направлена на то, чтобы поставить барьер перед подрывной и сепаратистской деятельностью, наложить запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмесшательство извне. Местные власти с инициативой согласны, но США против и их можно понять: это выбивает ещё один козырь в руках тех, кто стремится использовать Гонконг как инструмент давления на Китай.

Китайский дракон благосклонен к талантам

Пекин пока лениво огрызается на американские атаки, ограничиваясь словесными приёмами защиты.

Так, министр иностранных дел Китая Ван И заявил о том, что некоторые политические силы в США берут в заложники китайско-американские отношения, пытаясь подтолкнуть две страны на грань холодной войны. Это опасно и поставит под угрозу мир во всём мире, заявил глава китайского МИДа. Однако у Поднебесной есть свой арсенал возможностей в случае ужесточения противостояния с США с учётом взаимопереплетения двух экономик. К тому же, она обладает большим опытом привлечения в страну специалистов, обладающих талантом, высокой квалификацией и передовыми знаниями.

Дело в том, что Пекин очень щепетилен в выборе въезжающих в страну мигрантов и виртуозно манипулирует визовыми инструментами для их фильтрации. Для заявителей на рабочие визы существует трёхступенчатая градация с начислением баллов. Те, кто имеют подходящий опыт работы и возраст, ученые степени, владеют китайским языком, согласны переехать в малоразвитые провинции Китая и т. д., имеют все шансы визу получить. Шансы же низкоквалифицированных иностранцев приближаются к нулю. Больше всего ощутили на себе "прелести" такой визовой политики выходцы из стран Средней Азии, в частности, Казахстана и Киргизии, являющихся, между прочим, партнёрами КНР по инициативе "Один пояс и один путь", совместно участвующих в ШОС.

На определенном этапе развития Китай попал в ловушку среднего дохода, а потеря преимущества дешевой рабочей силы требовала рывка вперёд в технологиях. Снижение темпов роста ВВП привело власти КНР к идее о переходе от выпуска стандартных промышленных изделий к производству товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. Принятый в 2016 году пятилетний план делает ставку именно:

  • на инновации,
  • инвестиции в человеческий капитал
  • и переход к экономике услуг.

Вот почему так важно стало для Китая создавать самые привлекательные условия для притока в страну талантов и вести политику "выкачивания мозгов" со всего мира.

Китайские власти дополняют визовую политику различными программами, доказавшими свою эффективность.

  • В 90-е годы была запущена программа "Сто талантов", согласно которой каждый ученый моложе 45 лет, приехавший из-за рубежа, мог получить грант в сумме 2 млн юаней.

Она помогла привлечь в страну к 2013 году около 1900 исследователей.

  • В настоящее время действует еще более амбициозная программа "Тысяча талантов", предусматривающая щедрые гранты плюс зарплаты и фонды на проведение исследований многим категориям специалистов: профессорам вузов, международным экспертам, молодым профессионалам, сотрудникам известных мировых кампаний, стартаперам и т. д.

Программа "Тысяча талантов" оказалась настолько успешной, что не могла остаться без внимания Запада.

Так, в 2018 году Белый дом подготовил доклад, в котором данную программу посчитали проявлением экономической агрессии и "методом получения американских технологий и интеллектуальной собственности".

Между прочим, в Китае работает и проживает немало американцев — от 90 до 110 тысяч. В основном они занимаются преподаванием английского языка. Согласно китайским законам эту работу могут выполнять только граждане стран, в которых английский язык является государственным. И это не единственное условие: также требуется наличие высшего образования и как минимум двухлетний опыт работы по специальности. Правда, не все "тичеры" таким условиям соответствуют и дальнейшее обострение отношений между Китаем и США рискует лишить их работы и весьма заманчивых заработков.

Примеряя роль умной обезьяны

По мнению главы Школы востоковедения Алексея Маслова, решение китайского руководства перейти от концепции "мировой фабрики" к идее высокотехнологичной страны было вызванно целым рядом внутренних вызовов, такими как ловушка уровня средних доходов, удорожание производства внутри страны, старение населения, сокращение экспорта и внутреннего рынка.

Когда Китай объявил программу "Сделано в Китае — 2025", поставив перед собой цель стать лидером в области мировых технологий, интересы США оказались существенно затронуты и противостояние между двумя державами стало неизбежным, считает эксперт.

Любые попытки какой-либо страны проявить самостоятельность в международных делах уже вызывает ярость в вашингтонских кабинетах, а что уж говорить о чьих-либо претензиях на мировое лидерство. Вот почему американские элиты ведут атаки на китайские позиции по всем фронтам. Что в этой ситуации делать России? Видимо, лучшая тактика — не ввязываться в чужие конфликты, а искать свои интересы по примеру тех же США и Китая. В кои-то веки наша страна может примерить на себя роль умной обезьяны, которая сидит на холме и наблюдает, как в долине дерутся два тигра.

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Темы трамп шпионаж отношения китая и сша
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