Алексей Мухин: COVID-19 покажется цветочками, если мы не изменимся

Последний опрос от Левада-центра показал, что почти половина россиян недовольны антивирусными мерами властей. Сейчас федеральные власти дали много полномочий регионам. Как в таких условиях будут выстраиваться отношения центра и регионов? Ждет ли нас серьезный рост заболевших? Когда изобретут вакцину против COVID-19?

Коронавирус: Одобряют ли россияне действия властей?

Какая жизнь нас ждет после пандемии коронавируса? Как изменится система здравоохранения? Когда возможна отмена режима самоизоляции. На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru по скайпу главному редактору Инне Новиковой ответил известный политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Перспективы наши — сложны и туманны. Как вы оцениваете, Алексей?

— Во-первых, не коронавирусом единым жив человек. Это — совершенно очевидно. Власти избрали очень интересную тактику, психологически достаточно верную, они не стали нас пугать очень длительным карантином, хотя было понятно по примеру других стран, что все это продлится достаточно долго. Они вводили поэтапную периодизацию мер, постепенно закручивая гайки.

Народ оценил доверие высших

С нашим народом гайки особо не позакручиваешь. Шашлычники — все-таки явление нашего времени, тем более погода распогодилась. Майские праздники москвичи решили провести в привычном для себя режиме. Хотя, честно говоря, коэффициент самоизоляции на этих праздниках был достаточно высокий. Граждане проявили сознательность.

Надо сказать, что носители верховной власти — президент и премьер — пошли на беспрецедентный шаг. В прямом эфире Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину, что инфицирован коронавирусом, и обратился к гражданам с просьбой соблюдать осторожность и серьезно отнестись к этому эпидемиологическому вызову.

Вот такое буквально интимное общение между президентом и премьером на публике, видимо, возымело свой эффект. Часть граждан действительно среагировала на подобного рода выражение доверия к ним и проявила сознательность.

Но ситуация, конечно, напряженная, и надо уже сосредотачиваться на том, как из нее выходить, когда регион будет это делать. Понятно, что Москва идет немножко впереди, и выход из этого, прежде всего экономического тупика, начнется здесь раньше, чем в других регионах.

По моим прикидкам, нынешнее положение будет продолжаться еще 2-3 недели. Сначала Москва, потом — все остальные регионы начнут постепенно возвращаться к обычной жизни. Это — тоже довольно логично, потому что Москва заводит многие социально-экономические процессы.

Угроза эпидемии есть, реальной пандемии нет

К сожалению, существуют громадное количество версий, гипотез, что же на самом деле происходит. Появилось много так называемых COVID-диссидентов, это такое модное течение, они отрицают, что вообще происходит что-то из ряда вон выходящее.

Тем не менее, большинство участников процесса все-таки сходятся на том, что действительно мы имеем дело с возможным пандемическим вызовом, но хотя он благодаря решительным действиям многих стран не вышел из разряда эпидемиологической угрозы. Объявленной ВОЗ пандемии в действительности все-таки нет.

Поэтому возникают вопросы к самой Всемирной организации здравоохранения. Я думаю, ее ожидает некая реформа. А уж смена кадрового состава — так точно. Уже несколько стран, включая США, подняли этот вопрос.

Кроме того сейчас на очень тонкий лед вступили США и Китай. И мы с волнением наблюдаем за этим будущим ледовым побоищем.

Посткоронавирусное время благословенное

И всем нам придется действительно изменить свой образ жизни. Мне кажется, люди сделают правильный выбор, что экономика посткоронавирусного периода должна быть более зеленой, а для этого мы должны регулировать, сбалансировать наше потребление.

Потому что очень высокий уровень потребления и замусоривание планеты буквально в последние годы, видимо, и вывело все природные ресурсы из состава равновесия, и природа среагировала вбросом коронавируса, который вообще все остановил: всю экономику, значительную часть потребления обнулил.

Человечество должно задуматься над тем, какие знаки Земля подает нашей цивилизации. И если мы неправильно интерпретируем эти знаки, будем упорствовать в своем неуемном потреблении и выбрасывании пластика и всей остальной заразы в Мировой океан и везде, где попало, то боюсь, что COVID-19 покажется нам цветочками. А ягодки — еще впереди.

— По загрязнению планеты Россия далеко не на первом месте. Лидируют в этом Китай, Индия, хотя сейчас там уже воздух немного очистился. Но будет ли для них это уроком?

— Для этого мы должны воссоздать прежнюю авторитетную и устойчивую международную конструкцию. Нынешние институты, включая ООН, фактически девальвировали свое влияние благодаря действиям некоторых стран.

Мне кажется, одной из побочных причин замусоривания природы и было бессилие ООН и других международных институтов. США обнулили влияние ООН, исходя из своих национальных интересов, но побочным эффектом стало кризисное состояние всего мира. Все в этом мире, конечно, связано.

Мы должны четко понимать, кто именно является не назначенной как Китай или Россия, а истинной причиной того, что происходит сейчас вокруг нас. Конечно, мы должны реанимировать эти институты и сделать их действенными. И решения Совбеза ООН должны быть обязательными для всех стран.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев