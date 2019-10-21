Россия повторит сирийский успех во многих африканских странах

Россия, возможно, и не обладает "набитым кошельком", но она инвестирует так, что обеспечивает африканским странам защиту легитимной власти и суверенитет.

Саммит Россия-Африка — впервые в истории

22 октября в Москве пройдет первый в истории Панафриканский саммит в Сочи. В нем примет участие президент Владимир Путин, а так же президент Египта Абдель-Фаттах эль-Сиси, который сейчас возглавляет Африканский союз, состоящий из 55 членов.

Приедут 47 президентов и премьер-министров стран, которые устали от американской и французской гегемонии, не обеспечивающей им процветания, а напротив — способствующий дроблению их территорий спонсированием различных группировок, многие из которых — радикальные.

Заметим, что антиимпериалистические настроения в Африке хрошо видны на результатах голосованиий в ООН. Недавно африканские страны заблокировали антивенесуэльские резолюции на Генеральной Ассамблее ООН, ранее в 2014 году более половины африканских правительств воздержались или были против резолюции, осуждающей воссоединение России с Крымом.

Сирийский опыт начинает приносить плоды

Африканские страны увидели в России силу, которая защищает легимные правительства не только поставками оружия (на долю России приходится 39 процентов поставок оружия в регион в 2017 году), но и организационно, а также инвестициями в ключевые отрасли с большим мультипликатором — инфраструктурные и энергетики. К тому же Россия, если ее сравнивать с новым колонизатором Африки — Китаем, не покупает африканские страны за долги (Замбия) и работать на предприятия берет местных жителей, а не китайцев.

В военной области Россия ведет военное сотрудничество с 27 правительствами африканских стран, согласно данным Института по изучению войны. Так, в ЦАР работает группа советников, которые готовят военнослужащих к борьбе с исламистами. В 2019 году Москва была посредником при заключении мирного соглашения между правительством и способными к диалогу исламистами. Недавно подписано соглашение с Нигерией по совместной борьбе с террористической группировкой "Боко Харам". Подобные проблемы имеют многие африканские страны - от Алжира, Туниса - на севере - до Мозамбика, Конго, Сенегала, Мали - на востоке и западе.

Россия также почти везде в Африке инвестирует в нефтегазовый сектор, горнодобывающие отрасли, ядерную энергетику, сельское хозяйство через такие компании, как АЛРОСА — крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию (Ангола и Зимбабве). Через "Роснефть", которая заключила меморандумы о взаимопонимании или взяла лицензии на работу в Экваториальной Гвинее, Ливии, Мозамбике, Нигериии, Южном Судане и Уганде.

Через "Росатом", который подписал меморандумы о взаимопонимании, как минимум, с четырнадцатью африканскими странами в отношении сотрудничества в ядерной и неядерной сферах, в том числе в медицине, сельском хозяйстве и гидроэнергетике. "Росатом" также предлагает стипендии африканцам для обучения в России. Такие компании как "Уралхим" и "Уралкалий" ведут переговоры о строительстве центров распределения удобрений в Замбии и Зимбабве.

Секрет успеха — не в набитых карманах инвесторов

Россия готова расширить группу из целевых стран, с которыми идет активное сотрудничество. Сегодня это Египет, ЮАР, Зимбабве, Судан, Гвинея, ЦАР, Руанда, Габон, Сенегал, Ангола, Конго, Мадагаскар, Мозамбик, Зимбабве, Судан и Южный Судан, руководители которых посетили Россию за последние 4 года. За последние годы Москва почти утроила объем торговли с Африкой — с 6,6 млрд долларов в 2010 году до 20,4 миллиарда долларов США в 2018, согласно данным российской стороны.

При этом товарооборот между странами южнее Сахары и Россией составляет около 3 миллиардов долларов, что значительно меньше в сравнении товароборотом с Китаем и США — 56 и 27 миллиардов долларов соответственно. Но секрет успеха не в набитых карманах инвесторов, которые качают ресурсы и поддерживают африканские страны в состоянии своих сырьевых придатков, а в сохранении безопасности и стабильности. Африканские страны богаты ресурсами, они сами справятся с наполнением бюджетов.

В качестве плацдармов для прорыва в Африку южнее Сахары Москвой выбраны ЮАР и Ангола — два локомотива региона. ЮАР входит в БРИКС и имеет льготное финансирование от банка БРИКС, а также является организатором Сообщества развития стран Южной Африки (САДК). В эту организацию входят девять стран, доступ к рынкам которых могут получить российские бизнесмены. Ангола ценна тем, что ее руководство ментально близко к российскому консервативному образу мышления, ее президент Жоау Лоуренсу учился в СССР, есть давний опыт совместной работы.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН, кандидат экономических наук Евгений Корендясов, Россия (с учетом советских времен — Ред.) построила в Африке 500 объектов, подготовила около 100 тысяч специалистов высшей квалификации. Там присутствовали около 100 тысяч наших специалистов: военных, преподавателей, агрономов, врачей особенно. "Только в одной Мали мы построили 6 учебных заведений", - отметил африканист.

Африканцы, по мнению эксперта, считают, что Россия "наиболее перспективный партнер для решения ее задачи — реформировать международный порядок на полицентричной основе". И здесь Африка "зубами держится" за сохранение принципов ООН таких, как суверенитет и невмешательство, а Россия солидана с ней по этому принципу не на словах, а на деле - в Сирии, отметил Евгений Корендясов.

"Москва показала способность эффективно решать внутренние проблемы Сирии мирным путем на базе уважения интересов этой страны, ее неделимости, суверенитета и сохранения международной безопасности. Этот опыт создает огромные преимущества для России по сравнению с другими партнерами Африки", — сказал Евгений Корендясов.

По его словам, не менее важно то, что "у нас есть не менее 40 компетенций высшего порядка, которыми мы готовы поделиться и 4-5 направлений, где мы имеем конкурентные преимущесФтва. Я имею в виду энергетика, недропользование, сельское хозяйство, образование".

Эксперт считает, что африканским лидерам вторичные западные санкции за сотрудничество с Россией не грозят, потому что Европейский союз 41% импорта, минерального сырья осуществляет из Африки, а США —" 60-70% импорта хрома, марганца, кобальта и других минералов — жестко необходимых для новейших технологий".

Фото: С президентом ЮАР Сирилом Рамафозой перед началом саммита БРИКС, Kremlin.ru

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