Идея Каддафи о единой африканской валюте снова на повестке дня

15 западноафриканских стран заявили, что в 2020 году введут в обращение общую валюту эко (eco). А ведь это была мечта Муаммара Каддафи, из-за которой его убили. Позволит ли Франция ее реализовать? И есть ли в этом проекте интерес России?



Путин анонсировал саммит Россия - Африка

Африканские страны хотят ввести единую валюту

В минувшие выходные страны западно-африканского экономического сообщества ЭКОВАС (Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того) подтвердили, что хотели бы ввести в обращение с 2020 года собственную валюту — эко. Об этом сообщает jeuneafrique.com.

Страны блока, в котором проживают около 385 миллионов человек, рассматривают это план с 1983 года и уже четырежды откладывали его реализацию. В субботу на саммите в Абудже, в Нигерии они подтвердили, что в следующем году единая валюта должна стать реальностью. Для этого восемь стран должны будут отказаться от обращения франка бывших французских колоний (франк CFA), привязанного к евро, а семь других — от своей национальной валюты. В своем заключительном коммюнике саммит "подтверждает постепенный подход (для принятия) единой валюты, начиная с тех стран, которые отвечают критериям конвергенции".

Среди них основными являются создание валютных резервов, покрывающих как минимум три месяца импорта, дефицит бюджета ниже 3% ВВП или инфляция ниже 10%. Пять из этих стран уже соответствуют стандарту, среди них Нигерия, Кот-д'Ивуар и Гамбия, однако в коммюнике записано, что у 12 из 15 "происходят улучшения с точки зрения соответствия критериям низкой инфляции и финансирования дефицита бюджета центральным банком".

Как Франция обеспечивает неоколониализм

В новой единой валюте фракоязычные страны видят способ освободиться от финансовой зависимости от своей бывшей митрополии — Франции. Заметим, что по договору 1960 года каждой из стран с Францией, франк контролируется Центральным банком Франции, там же его печатают. Африканские страны "партнеры" обязаны хранить 50% своих валютных резервов во французском казначействе. То есть, Франция на депозитах держит миллиарды африканских евро, замаскированных под CFA, с процентной ставкой 0,72%, что дает ей значительный финансовый дивиденд, который используется для финансирования в сфере образования, здравоохранения или безопасности, для финансирования военных операциях Франции в Африке и выплат по долгам.

А в это же самое время африканские страны должны брать кредиты под 3 - 7% годовых у Центрального банка Западной Африки и Центрального банка Центральной Африки ( французские креатуры) для реализации своих проектов и даже для выплаты заработной платы для государственных служащих и пенсионеров. Обреченные пользоваться скудными финансовыми ресурсами и помощью, объемы которых зависят от прихоти Франции, африканские страны не могут индустриализироваться. "Эти путы настолько сильны, что любой потенциальный лидер, который хочет возглавить бывшую французскую колонию, должен помнить, что его буквально заставляют служить Франции и ее интересам, а именно, обеспечением ее полезными ископаемыми".

Об этом сказала в интервью чешскому порталу Info.cz Пэтти Бебе — камерунская журналистка. Она напоминает, что, по сути, эти договоры направлены "на создание и поддержание диктатуры, служащей интересам Франции". "Каждая страна, которая пытается положить конец этой безнравственной практике сталкивается с проблемами мятежа и протестов", — указывает журналистка. Действительно, гражданская война идет в Кот-д'Ивуаре и Мали, Нигерия, Чид страдают в борьбе с террористами из "Боко Харам".

Сегодня Франция не заинтересована вкладывать в человеческий капитал Африки, считает Пэтти Бебе, "деньги поступают под видом так называемой гуманитарной помощи или помощи в целях развития и служат взяткой коррумпированным правительствам, которые затем выполняют поручения и грабят страну в интересах иностранного государства".

С ее точки зрения, Африке можно было бы помочь, "если бы правительства США и Европы хотя бы сократили огромные субсидии, которые они дают своим фермерам". "Таким образом, африканские фермеры могли бы получить доступ к мировым рынкам и жить за счет своего производства, что будет гораздо более эффективным, чем предоставление помощи в целях развития, которая, на самом деле, только разворовывается и создает долги".

Позволит ли Франция уйти своим колониям от франка CFA

Во время своего визита в Буркина-Фасо в 2017 году Эммануэль Макрон, заметил, что "стабильность дана тем, кто имеет СFA". В прошлом году в Facebook утверждалось, что бывший французский генерал, анонимно заявил порталу Africa24. info, что "Франки CFA являются вопросом государственной безопасности, и любая страна, которая осмелится положить этому конец, рискует пострадать. Серьезные последствия не исключают военную и ядерную реакцию ". Затем сообщение было признано фейком, то в каждом фейке есть доля правды.

Так, Муаммар Каддафи, 42-летний ливийский лидер, имел амбициозный план по созданию африканской валюты, эквивалентной евро, и Африканского единого банка. Есть версия, что Париж под угрозой потерять богатство, физически устранил Каддафи и морально — президента МВФ Доминика Стросс-Кана, который поддержал проект ливийского лидера.

Россия возвращается в Африку

Африка активно ищет альтернативных партнеров. Известно, что Китай сейчас направляет в Африку десятки миллиардов долларов инвестиций, а что же Россия? Некоторые африканские лидеры постоянно бывают в России, это касается лидеров Уганды, Судана, ЦАР, Зимбабве, Алжира, Египта, Ливии, Анголы, ЮАР. В эти дни на парламентской основе проходят встречи с африканскими парламентариями. В мероприятии принимают участие законодатели и эксперты из более чем 30 африканских стран, а также председатель Панафриканского парламента Роджер Нкодо Данг.

24 октября в Сочи под сопредседательством Владимира Путина и президента Египта Абдельфаттаха Сиси — председателя Африканского союза, состоится саммит Россия — Африка. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций. По итогам форума ожидается подписание пакета договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Основными темами анализа станут: российский экспорт и инвестиции в Африку, роль Африки в международной финансовой системе, экспорт российского образования в Африку, обзор конкурентной среды, миграционные потоки (вовне и внутри Африки) как инструмент международной политики, вызовы безопасности: интересы и роль России.

Но будут ли решения прорывными?

Как сказал "Правде.Ру" политический обозреватель, Айдын Мехтиев, идея CFA больше виртуальная, потому что финансовое состояние африканских стран плачевное. Они зависят не только от Центробанка Франции, они "вообще находятся на дотациях Франции". По мнению эксперта, Африка не входит в круг экономических приоритетов России, потому что экономически эти страны, как бывшие колонии, "привязаны именно к Парижу, и Франция несет за них моральную ответственность". "Об этом говорил и Жак Ширак, и его преемники в Елисейском дворце", — сказал Айдын Мехтиев. Кроме того, продолжил эксперт, там нет страны-локомотива, который в Европе выполняет Германия.

"У России нет традиций в Африке. Этот континент нас интересует только с точки зрения геополитики, разве что в Ливии есть нефть", — подчеркнул поитолог.

"А что в Африку вкладывать? Там ничего не работает. Африканские институты настолько слабы, что инвестиции туда — просто рискованные. Наше противостояние с Западом идет и в Африке. Но в Африке Запад особо ничего не делает. В Африке главное, чтобы не рвануло. Я имею в виду какие-то внутренние конфликты, после которых будет гражданская войны", — заметил Айдын Мехтиев.

Заметим, что Африка становится главным полем боя с международным терроризмом, африканцы понимают, что ни Франция, ни другие митрополии им не помогут его разгромить, одни по причине нежелания лишаться рычага воздействия на Африку, как было уже сказано выше, другие по причине нехватки сил. Россия же может им помочь, об этом говорит заявление МИД о направлении российских миротворцев в миссию ООН в Центральноафриканской Республике (ЦАР). В январе министр обороны ЦАР заявила, что в стране действует центр военной подготовки с российскими инструкторами, и не исключила появления на территории республики российской военной базы.

Это не только геополитика, это реальные действия во благо россиян, которые не хотят, чтобы исламский терроризм проник боевыми частями на территорию России, поэтому России важно поддерживать все интеграционные процессы в Африке.

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