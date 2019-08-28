The Guardian: РФ зарабатывает на продаже ядерных технологий в Африке

Россия усиливает своем влияние в Африке и зарабатывает миллиарды долларов на продаже африканским странам ядерных технологий. Об этом пишет британское издание The Guardian.

По информации журналистов, за последние два года представители "Росатома" установили контакты со многими лидерами стран Африки. Российская компания заключила сделки с властями Уганды, Руанды, ЮАР и Нигерии, где "Росатом" будет строить атомный реактор. В Египте корпорация также строит реактор стоимостью около 29 миллиардов долларов.

Россия предлагает африканским странам щедрые кредиты и долгосрочные контракты. Российские специалисты повышают квалификацию местных работников в сфере ядерной физики и атомной энергии.

В статье указывается, что "Росатом" входит в число международных компаний, которые экспортируют технологии, связанные с использованием "легкой" воды в реакторах. Подобные технологии считаются одними из самых безопасных в мире.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литве грозит "ядерная гибель" из-за строительства в Белоруссии атомной электростанции. Такое заявление сделал глава партии консерваторов "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.

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