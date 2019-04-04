Свободный Алжир хочет поддержки России

В Алжире грядет кардинальное обновление власти. Программа главы алжирского исполкома. Инициативная группа протестного движения в Алжире высказывается за расширение контактов с Россией и отход от Франции.



Уход президента Алжира - начало передела в Северной Африке

Что происходит в Алжире

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика уходит в отставку досрочно. Такое решение было принято главой государства несмотря на тот факт, что до конца мандата ему оставалось совсем ничего: официально полномочия первого лица истекают 28 апреля, то есть через три с небольшим недели.

На улицах Алжира вот уже который день сотни тысяч протестующих, которые официально не имеют своего штаба и руководителей, готовых работать с уходящей властью.

Тем не менее улица, как сообщает французская пресса, отвергла рабочий план начальника генерального штаба вооруженных сил Алжира, заместителя министра обороны Ахмеда Гаида Салеха, официально подтвердившего досрочное прекращение полномочий легитимного главы государства. Люди хотят общей смены парадигмы, а именно ухода от власти всей правящей верхушки. Выдвигаются также требования о необходимости отказа от жесткой линии управления страной при чрезмерном вмешательстве армии в повседневные дела гражданского общества.

Послание зарубежного исполкома алжирским гражданам

В этой связи в стране, в ряде СМИ, в том числе Maghreb Emergent, было обнародовано послание инициативной группы алжирских интеллектуалов во главе с крупным физиком Фаузи Зерруком, находящимся в настоящее время за рубежом. Несколько лет этот ученый работал в Новосибирске и в Москве, по своей основной специализации в области фундаментальной науки — фотонике, оптической системы создания изображений.

Согласно заявлениям главы инициативной группы, именно эти алжирские ученые и интеллектуалы занимаются общей координацией спонтанного протестного движения, вспыхнувшего в Алжире, с многочисленной заграничной национальной диаспорой. Иными словами, доктор Зеррук является де-факто главой исполнительного комитета эпохи смены власти.

Любопытно, что в тексте послания, доступном на французском языке, содержится настоящая программа по выводу страны из кризиса. В частности, обращаясь к своим согражданам, организовавшим "марш храбрых" (протестные манифестации, начавшиеся после пятничной молитвы в крупных городах), Зеррук предлагает в форме тезисов ни много ни мало новые принципы организации управления страной.

Прежде всего, выступая от лица алжирских интеллектуалов, ученый призывает армию вернуться в казармы и прекратить заниматься текущим управлением страной. Это касается в равной мере и собственно вооруженных сил, и военизированной полиции (жандармерии), и внутренних войск.

Важнейшим пунктом программы является отстранение от власти всех коррумпированных личностей с обязательным проведением расследования. Любопытно, что Зеррук обещает проворовавшимся отнюдь не тюремный срок, а "право спокойно покинуть страну совместно с членами семьи". Естественно, все награбленное подлежит в таком случае добровольному возврату. Автор обращения считает, что коррупционеров относительно немного, а большинство армейцев честно выполняли свой долг перед родиной.

Ученый и политик не хочет также никаких преследований, равно как и неуважительного отношения к удаляющемуся на покой президенту Абдель Азизу Бутефлике. Не следует, по словам автора обращения, "забывать его добрые дела и усилия, потраченные им для достижения мира в 90-е годы прошлого столетия". Зеррук полагает, что последние шесть лет президент был фактически лишен властных рычагов в связи с состоянием здоровья.

Тем не менее продолжает автор, "люди, ослепленные блеском награбленного, упоенные своей вызывающей наглостью", вполне могут спровоцировать кровопролитие во имя сохранения своего мира. Тогда-то военнослужащим и предстоит сказать свое слово, остановив любые эксцессы.

Особняком стоят предложения по дальнейшей организации гражданской власти в Алжире. Так как, по словам Зеррука, значительная часть алжирской интеллектуальной элиты годами проживала за пределами страны, теперь надлежит сформировать правительство "национального единства", объединить усилия "людей рассеяния" (диаспоры) и метрополии. Тогда Алжир обретет возможность быть истинно суверенным государством, обладающим высоким интеллектуальным потенциалом.

Основная идеология предлагаемых реформ — создание обновленного правового государства, зиждящегося на законности. Тут же предлагается создание "коллегии аполитичных экспертов на переходный период продолжительностью от одного до двух лет. В обязанности этого коллектива будет входить текущее управление государством, что придаст ему новую динамику и высвободит различные виды энергии (в таких областях, как экономика, политика, культура, СМИ…)".

Каким образом будет избран новый президент?

Из рядов этого совета может выйти фигура, которая станет президентом республики на обычный для Алжира срок. Переходный период позволит различным политическим формациям, образовавшимся за это время, разработать программу и подготовить кандидата, который будет участвовать в свободных и демократичных выборах.

Каков будет внешнеполитический курс?

Авторы манифеста обращаются к правительствам США, Великобритании, КНР, Франции и "любой другой заинтересованной страны". Они просят развитые государства "не поддерживать нынешнее правительство и встать на сторону чаяний алжирского народа". Нынешнее правительство не в состоянии гарантировать безопасность иностранных капиталовложений.

Отдельно рассматривается насущная потребность образования регионального союза совместно с братскими марокканским и тунисским народами. Тут в программе Зеррука содержится предложение о наискорейшем разрешении всех накопившихся противоречий при неизменном соблюдении принципа суверенитета каждой из наций. Важнейший пункт программы — уважение свободы совести всех граждан вне зависимости от их вероисповедания.

Зарубежные страны и Алжир, согласно видению алжирской оппозиции

2 апреля доктор Зеррук дал подробные объяснения касаемо того внешнеполитического курса и тех альянсов, которые он полагает наиболее благоприятными для своей родины.

По его словам, уход от власти военных и общее обновление политической элиты страны должны сочетаться с ревизией действующих договоренностей Алжира с союзниками и партнерами на мировой арене.

Прежде всего речь идет о необходимости отхода от плотного контакта с Францией. Фаузи Зеррук полагает, что интересам Алжира был нанесен существенный ущерб в колониальный период развития страны. Франция преследует свои интересы на африканском континенте — в частности, получение урана (более 95 процентов электроэнергии Париж вырабатывает за счет АЭС), эксплуатация других ресурсов, доступ к дешевой рабочей силе.

Россия и Алжир

С точки зрения главы политического движения, координирующего народный протест, следует обновить основную стратегическую ось, а именно — отношения с Россией. По словам ученого и политика, Алжир не должен строить отношения с Москвой исключительно в области приобретения новых вооружений. Необходимо вернуться к эпохе середины 60-х, когда СССР помог становлению новой демократии. Россия могла бы заняться обновлением алжирской тяжелой промышленности, разработкой полезных ископаемых, построением инфраструктуры, то есть глобальными экономическими проектами.

В области военно-технического сотрудничества, полагает Фаузи Зеррук, необходимо провести серьезную ревизию приобретенных систем вооружения на предмет проверки целесообразности их дальнейшей эксплуатации вооруженными силами. В случае, если вооружение устарело или нуждается в усиленной послепродажной поддержке, это также должно стать предметом обсуждения с российской стороной.

Существует также необходимость в идеологическом сближении с новой Россией. Фаузи Зеррук полагает, что очень многое роднит наши народы. Конечно, алжирцы арабоговорящие, но они являются сплавом народов, исторически и последовательно освоивших эту территорию. Однако при множестве корней, по словам политика, на сегодня алжирский народ — монолитный этнос, который Зеррук уподобляет российскому. Для построения гуманитарного и культурного сотрудничества необходимо обеспечить широкий обмен информацией, создание Россией СМИ, вещающего для региона Северной Африки, как минимум, на французском языке, понятном здесь каждому.

По словам ученого и политика, сразу после окончания переходного периода и достижения договоренностей с военными, он намерен провести с российским руководством ряд встреч, чтобы договориться о политическом сотрудничестве, а также о глубокой промышленной и экономической кооперации.

Источник: svoboda.org

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