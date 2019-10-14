Саудовская Аравия становится пророссийской

Москва мудро не стала копаться в грязном саудовском белье после убийства журналиста Джамала Хашогги, прагматично определив это дело, как внутреннее дело Саудовской Аравии.

Владимир Путин посетит в понедельник Саудовскую Аравию, связи с которой укрепляются, несмотря на сильное влияние на Эр-Рияд со стороны США.

Укрепление связей привело к тому, что Россия, не входящая в ОПЕК, присоединилась к главному действующему лицу организации — Саудовской Аравии в создании альянса, известного как ОПЕК+, для поддержания цен на нефть путем ограничения добычи. От этого выиграли обе стороны, исправно пополняя свой бюджет нефтедолларами.

Москва также мудро не стала публично копаться в грязном саудовском белье после убийства журналиста Джамала Хашогги, прагматично определив это дело, как внутреннее дело Саудовской Аравии. Наследный принц Мохаммед Бен Салман помнит рукопожатие Путина на G20 во время мировой обструкции возмущенных либералов.

С другой стороны Дональд Трамп, по следам нападения на НПЗ Саудовской Аравии, совершенно ясно дал понять, что он не собирается вступать в войну с Ираном, чтобы защитить Эр-Рияд. Его недавнее решение по выводу американского контингента из Сирии порождает у принца беспокойство, что Вашингтон очень скоро может принять аналогичный подход к войне в Йемене.

Владимир Путин же слывет в мире как созидатель, а не разрушитель. Он заявил в интервью арабским СМИ, что может сыграть позитивную роль в ослаблении напряженности в отношениях Эр-Рияда с Тегераном, поскольку у него хорошие отношения с обеими сторонами.

На встречах в Саудовской Аравии российский президент обсудит продление договора ОПЕК+, согласно которому добыча с января сократилась на 1,2 миллиона баррелей в день, что стабилизировало цену на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ожидается, что обе стороны подпишут договоров на более чем 2 миллиарда долларов, включая совместные инвестиции государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco и Российского фонда прямых инвестиций.(РФПИ)

Совместный российско-саудовский инвестиционный фонд был создан в 2017 году, и его общий капитал составляет 6 миллиардов долларов. Одним из примеров сотрудничества является совместное инвестирование с Saudi Aramco в "Новомет — российского производителя насосов, одного из лидеров отрасли, поставляющего насосы для Saudi Aramco. Российский холдинг "Сибур" намеревается построить в королевстве нефтехимический холинг с инвестициями в 1 миллиард долларов.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал, что ряд российских инвесторов заинтересован в запланированном первичном публичном размещении акций Aramco с продажей 1% до 2% акций через локальный листинг уже в ноябре, в преддверии международного предложения. Министр энергетики Александр Новак заявил, что российский "Газпром" заинтересован в сотрудничестве с саудовскими фирмами в области добычи природного газа.

Москва так же добилась прогресса в доступе к рынку пшеницы для Саудовской Аравии и Ближнего Востока после того как Эр-Рияд в августе согласился смягчить требования к импортируемой пшенице по наличию вредителей. Российская пшеница сможет стать самой конкурентоспособной по цене и вытеснить конкурентов с рынка Саудовской Аравии — Германию, Францию, Литву, Польшу, Латвию.

Как сказал "Правде.Ру" профессор факультета истории, политологии и права, кафедра современного Востока РГГУ Григорий Косач, второй визит Путина в Саудовскую Аравию происходит через 12 лет после первого в силу того, что между двумя визитами "был некий срок президентства совсем другого человека". "Разумеется, внешнеполитические расхождения оказывали свое воздействие на редкость встреч между лидерами двух государств", — отметил политолог.

В интервью арабским средствам массовой информации, плюс RT Arabic, отметил эксперт, Путин "предпринимал всевозможные усилия для того, чтобы ничего не сказать плохого в адрес Ирана, именно поэтому он заявил, что не знает, кто напал на НПЗ Saudi Aramco".

"Для России Иран принципиально важен, в конце концов, это союзник и одновременно противник по Сирии и, в принципе, по ближневосточным делам. Поэтому заявлять откровенно, что Иран стоит или не стоит за этим нападением Путин не может", — отметил Григорий Косач.

"Политическая воля обеих сторон - России и Саудовской Аравии, заключена в том, что, несмотря на политические разногласия, а их много (это Иран, это Сирия, это Йемен), и та, и другая сторона стремятся к развитию экономических и культурных отношений, преодолевая эти разногласия", — резюмировал эксперт.

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