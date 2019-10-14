Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Южная Азия Центразия Дальний Восток Ближний Восток
Автор Редакция рубрики "Мир"

Саудовская Аравия становится пророссийской

Мир » Азия » Ближний Восток print

Москва мудро не стала копаться в грязном саудовском белье после убийства журналиста Джамала Хашогги, прагматично определив это дело, как внутреннее дело Саудовской Аравии.

Владимир Путин посетит в понедельник Саудовскую Аравию, связи с которой укрепляются, несмотря на сильное влияние на Эр-Рияд со стороны США.

Укрепление связей привело к тому, что Россия, не входящая в ОПЕК, присоединилась к главному действующему лицу организации — Саудовской Аравии в создании альянса, известного как ОПЕК+, для поддержания цен на нефть путем ограничения добычи. От этого выиграли обе стороны, исправно пополняя свой бюджет нефтедолларами.

Москва также мудро не стала публично копаться в грязном саудовском белье после убийства журналиста Джамала Хашогги, прагматично определив это дело, как внутреннее дело Саудовской Аравии. Наследный принц Мохаммед Бен Салман помнит рукопожатие Путина на G20 во время мировой обструкции возмущенных либералов.

С другой стороны Дональд Трамп, по следам нападения на НПЗ Саудовской Аравии, совершенно ясно дал понять, что он не собирается вступать в войну с Ираном, чтобы защитить Эр-Рияд. Его недавнее решение по выводу американского контингента из Сирии порождает у принца беспокойство, что Вашингтон очень скоро может принять аналогичный подход к войне в Йемене.

Владимир Путин же слывет в мире как созидатель, а не разрушитель. Он заявил в интервью арабским СМИ, что может сыграть позитивную роль в ослаблении напряженности в отношениях Эр-Рияда с Тегераном, поскольку у него хорошие отношения с обеими сторонами.

На встречах в Саудовской Аравии российский президент обсудит продление договора ОПЕК+, согласно которому добыча с января сократилась на 1,2 миллиона баррелей в день, что стабилизировало цену на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ожидается, что обе стороны подпишут договоров на более чем 2 миллиарда долларов, включая совместные инвестиции государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco и Российского фонда прямых инвестиций.(РФПИ)

Совместный российско-саудовский инвестиционный фонд был создан в 2017 году, и его общий капитал составляет 6 миллиардов долларов. Одним из примеров сотрудничества является совместное инвестирование с Saudi Aramco в "Новомет — российского производителя насосов, одного из лидеров отрасли, поставляющего насосы для Saudi Aramco. Российский холдинг "Сибур" намеревается построить в королевстве нефтехимический холинг с инвестициями в 1 миллиард долларов.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал, что ряд российских инвесторов заинтересован в запланированном первичном публичном размещении акций Aramco с продажей 1% до 2% акций через локальный листинг уже в ноябре, в преддверии международного предложения. Министр энергетики Александр Новак заявил, что российский "Газпром" заинтересован в сотрудничестве с саудовскими фирмами в области добычи природного газа.

Москва так же добилась прогресса в доступе к рынку пшеницы для Саудовской Аравии и Ближнего Востока после того как Эр-Рияд в августе согласился смягчить требования к импортируемой пшенице по наличию вредителей. Российская пшеница сможет стать самой конкурентоспособной по цене и вытеснить конкурентов с рынка Саудовской Аравии — Германию, Францию, Литву, Польшу, Латвию.

Как сказал "Правде.Ру" профессор факультета истории, политологии и права, кафедра современного Востока РГГУ Григорий Косач, второй визит Путина в Саудовскую Аравию происходит через 12 лет после первого в силу того, что между двумя визитами "был некий срок президентства совсем другого человека". "Разумеется, внешнеполитические расхождения оказывали свое воздействие на редкость встреч между лидерами двух государств", — отметил политолог.

В интервью арабским средствам массовой информации, плюс RT Arabic, отметил эксперт, Путин "предпринимал всевозможные усилия для того, чтобы ничего не сказать плохого в адрес Ирана, именно поэтому он заявил, что не знает, кто напал на НПЗ Saudi Aramco".

"Для России Иран принципиально важен, в конце концов, это союзник и одновременно противник по Сирии и, в принципе, по ближневосточным делам. Поэтому заявлять откровенно, что Иран стоит или не стоит за этим нападением Путин не может", — отметил Григорий Косач.

"Политическая воля обеих сторон - России и Саудовской Аравии, заключена в том, что, несмотря на политические разногласия, а их много (это Иран, это Сирия, это Йемен), и та, и другая сторона стремятся к развитию экономических и культурных отношений, преодолевая эти разногласия", — резюмировал эксперт.

 Читайте по темеПутин и Эрдоган согласовали действия в Сирии против курдов

Al-Akhbar: "глупая" политика Трампа подталкивает мир к дружбе с Россией

Андрей Бакланов: Саудовская Аравия и Иран на самом деле не враги

Темы кирилл дмитриев саудовская аравия россия и саудовская аравия мухаммед бен салман аль сауд
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
Карту Данкова ищите в ЦРУ
Ближний Восток
Саудовская Аравия становится пророссийской
Общество
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Новости Все >
Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге
Кержаков обратился к Дзюбе, который пытается побить его рекорд
Глава Роспотребнадзора рассказала, как укрепить иммунитет осенью
Астрологи назвали 14 октября опасным днем из-за полнолуния
Биатлонистка Васильева смирилась с дисквалификацией до марта 2021 года
В РФ расширили список жизненно важных лекарств
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии на переговоры
Житель Калининграда использовал свое тело для контрабанды наркотиков
ФК "Барселона" поддержала каталонских сепаратистов после решения суда
Последние материалы
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии на переговоры
Житель Калининграда использовал свое тело для контрабанды наркотиков
ФК "Барселона" поддержала каталонских сепаратистов после решения суда
Искусственный свет и его влияние на здоровье людей
Глава Минздрава: РФ теряет 2% ВВП ежегодно из-за смертей курильщиков
Врач объяснил, как употребление салатов может привести к инсульту
Кафельников считает, что Тедеско зря стал тренером "Спартака"
Факты об аренде жилья в Германии
Популярное
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.

ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Здоровье
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Новости Белоруссии
Лукашенко ведет белорусов в пропасть, поставив на США
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Любовь Степушова Путин и Эрдоган согласовали действия в Сирии против курдов Любовь Степушова Василий Амирджанов Диссонанс: технологический прорыв с удобствами во дворе Василий Амирджанов Соломон Соловьев Не злоупотребляй спиртным, и станешь агентом 007- Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В РФ расширили список жизненно важных лекарств
ВЦИОМ: 90% россиян делают заготовки на зиму
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
У россиянина хотят отнять детей из-за их "европейского воспитания"
У россиянина хотят отнять детей из-за их "европейского воспитания"
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
УЕФА расследует инцидент с воинским приветствием турецких футболистов
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
Преемницу Меркель пригласили в Крым
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
Путин и Эрдоган согласовали действия в Сирии против курдов
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
Зюганова высмеяли за поздравление сборной России по футболу
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
Киев не нашел денег для восстановления Донбасса
Путин спрогнозировал роль России в гипотетической второй холодной войне
Путин и Эрдоган согласовали действия в Сирии против курдов
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
Киев не нашел денег для восстановления Донбасса
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
История и современность
Первое центральное отопление, изобретенное римлянами 2 000 лет назад
Первое центральное отопление, изобретенное римлянами 2 000 лет назад
Лучшие Рождественские праздники в Европе
Лучшие Рождественские праздники в Европе
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
В норвежских F-35 нашли критическую уязвимость
В норвежских F-35 нашли критическую уязвимость
Армия Башара Асада поможет курдам отразить наступление Турции
Армия Башара Асада поможет курдам отразить наступление Турции
70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
За что немецкого подводника Гюнтера Прина прозвали "Быком Скапа-Флоу"
За что немецкого подводника Гюнтера Прина прозвали "Быком Скапа-Флоу"
Битва на Чувашевом мысу: как была решена судьба Сибири
Битва на Чувашевом мысу: как была решена судьба Сибири
Познер объявил о победе интернета над ТВ в России
Познер объявил о победе интернета над ТВ в России
Повседневные расходы россиян снова пошли вниз
Повседневные расходы россиян снова пошли вниз
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Гороскоп здоровья на 14 - 20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Эффективные маски и массаж, способные избавить от брылей
Девять признаков, указывающих на дефицит кальция в организме
Еда против морщин: продукты, замедляющие процессы старения
Хроническая болезнь почек увеличивает риск развития гипертонии и болезней сердца
Воспитание здоровых детей и детей-инвалидов в одной семье: трудности и нюансы
Лайфхаки, которые помогут быстрее уснуть
Растирание груди остается эффективным способом лечения при простудных заболеваниях
Гороскоп здоровья на 14 - 20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14 - 20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Женский гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Женский гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Актеру Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет
Актеру Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет
Участницу шоу «Дом-2» избили на вечеринке
Участницу шоу «Дом-2» избили на вечеринке
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Для чего нарциссам соцсети
Для чего нарциссам соцсети
Столешница из крышек от бутылок
Столешница из крышек от бутылок
Вторая жизнь деревянных ящиков: использование в интерьере
Вторая жизнь деревянных ящиков: использование в интерьере
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ