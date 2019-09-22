WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана

Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам журналистов, хуситы "подняли тревогу по поводу возможной новой атаки" после того, как иранские власти потребовали от них участия в нападении. При этом пока невозможно определить, насколько велика угроза.

Газета отмечает, что в США заявления йеменских повстанцев давно воспринимают скептически, а власти Саудовской Аравии, напротив, предприняли меры по усилению безопасности. В свою очередь представитель хуситов отрицает информацию о том, что повстанцы направляли какое-либо предупреждение о возможных атаках со стороны Ирана.

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли повстанцы из движения "Ансар-аллах", однако Вашингтон и Эр-Рияд посчитали, что к произошедшему причастен Иран.

Позднее США ввели санкции в отношении национального банка Ирана. По словам министра финансов США Стивена Мунчина, банк был последним источником доходов для иранских властей.

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