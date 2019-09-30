Иран назвал законными действия йеменских повстанцев против Эр-Рияда

Действия йеменских мятежников-хуситов против Саудовской Аравии предпринимаются в соответствии с законным правом народа Йемена на оборону. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

"Действия народа Йемена против Саудовской Аравии - это законное право страны отвечать на агрессию", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Иран готов отправить гуманитарную помощь в Йемен, как только появится такая возможность. "Но, к сожалению, сейчас все пути закрыты. Йемен находится в осаде", - заключил представитель МИД Ирана.

Ранее американское издание The Wall Street Journal писало о том, что йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников. По словам журналистов, хуситы "подняли тревогу по поводу возможной новой атаки" после того, как иранские власти потребовали от них участия в нападении. При этом пока невозможно определить, насколько велика угроза.

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