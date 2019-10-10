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Автор Редакция рубрики "Мир"

Задорнов прав или зачем Трамп общается с американцами как с "тупыми"

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Дональд Трамп использует в своих твитах лексику, которая заставляет вспомнить слова Михаила Задорнова о "тупых американцах". Трамп подчеркивает, что общается с простыми людьми, а его IQ при этом высок.

Например, часты слова замечательный, удивительный, невероятный, исключительный, и наоборот — ужасный, порочный, несчастный, идиот, неудачник. Трамп часто демонстрирует эмоциональную оценку, свойственную детям: обидно, очень, очень, очень плохо, жаль.

Если он говорит с избирателем, то можно сделать вывод, что его избиратель — подросток, еще не поступивший в колледж с завышенной самооценкой.

— "Как замечательно, что цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т)" .

— "Генерал Келли, отлично сработано! Спасибо, что быстро уволили эту шавку — об увольнении своего бывшего советника Омаросы Маниголт-Ньюман. "Она злобная, но не умная".

— "Если Турция сделает что-либо, что я, при своей великой и исключительной мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!", — об операции Турции на севере Сирии.

— "Но у нас был удивительный период времени. Я узнал страну, у нас есть великая страна, мы великие, замечательные люди, и энтузиазм был действительно невероятным", — о своей предвыборной кампании.

— "США разрабатывают невероятные новые вооружения".

— "Я имею в виду, что я человек, который действительно ладил с людьми за эти годы". Что такое "ладить" в устах Трампа не понимает даже пресс-атташе президента Дмитрий Песков.

Что стоит за этой твиттер-лексикой Тампа?

Как сказал "Правде.Ру" доктор филологических наук, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов, дискурс — это совокупность способов о чем-то говорить, особенности построения речи определенной группы людей. Трамп, по словам лингвиста, "это человек, который долго работал в шоубизнесе". Там есть свои дискурсивные практики, которые привлекают внимание, поднимают рейтинги ток-шоу .

По словам эксперта, речь Трампа в Твиттере совершенно не характерна для политического дискурса, в том числе американского, но определенной группе избирателей это нравится, и этим Трамп зарабатывает дополнительные очки. "Его избрали на желании перемен, и он дал перемены даже в речи. Это можно сравнить эффектом появления Горбачева в самом начале перестройки, когда он вдруг заговорил обычным русским разговорным языком, а не штампованными фразами, которыми говорили прежние лидеры", — отметил Анатолий Баранов. Еще один плюс для Трампа — снятие ответственности.

"Он может каждый раз сказать: "Простите, вы меня не так поняли или меня неправильно проинтерпретировал мой помощник, которого я сейчас выгоняю пинками с трибуны", - сказал эксперт. Такие дискурсивные практики, напомнил он, применяют и наши политики, например, Владимир Жириновский. Если Трамп выиграет выборы 2020 года, значит можно сделать вывод, что тактика сработала", — резюмировал Анатолий Баранов.

Со своей стороны психолог, тренер-конфликтолог, лингвист Анжелика Чапанова, считает, что такой стиль речи при высоком IQ , означает, что это "элементарный популизм, который позволяет завоевывать любовь и внимание людей, которые ему не слишком близки в культуре речи". С определенным слоем населения достигается понимание, но не с думающими людьми, "потому что они сразу понимают, что его словестные предпочтения — это манипуляция", продолжила эксперт.

Психолог заметила, что некоторым группам избирателей в России, например, понравилось выражение "мочить в сортире", подобная лексика вызывает у них восторг. "Такие выражения можно списать на эмоциональность, в этом ничего зазорного нет".  "Трамп хочет казаться доступным, говорить на понятном языке. Это убирает границы между говорящим и слушающим. Но этот прием не дальновиден, это не та ситуация, которой он будет гордиться", — резюмировала Анжелика Чапанова для "Правды.Ру".

Заметим, что исследователи из Бирмингемского университета, которые проанализировали стилистические особенности речи Трампа в твитах в период с 2009 по 2018 год, заметили что стиль был более формальным, когда Трамп апеллировал к общему электорату, и более неформальным, когда он апеллировал к республиканской базе во время праймериз 2016 года.

Дональд Трамп использовал Твиттер, чтобы выделиться как политик нового типа для "создания уверенной и самобытной онлайн-личности", пишут исследователи.

Несмотря на то, что в политике США, в отличие от мировой, существует давняя традиция, когда кандидаты меняют свой язык общения так, чтобы они казались более приземленными, Трамп увлекается этим чрезмерно, считает специалист по СМИ Джек Шафер, но он далек от того, чтобы считать Трампа глупцом.

"Профессиональная история Трампа указывает на умение общаться и обманывать, вдохновлять и продавать. Секрет его успеха в искренности, полагает Шафер, и "в умении пробиться сквозь бестолковую чушь мейнстрима".

Почти половина респондентов -  46 процентов, в недавнем опросе Politico/ Morning Consult заявили, что присутствие Трампа в Твиттере вредит его заявке на переизбрание. Таких, кто считает иначе — в два раза меньше.

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Темы твиттер дональд трамп выборы в сша 2020
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