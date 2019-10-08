Интернет-сообщество потешается над твитом американского президента

Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter опубликовал твит с угрозой в адрес Турции.

"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю: если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой и непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — написал глава Белого дома.

Эти слова вызвали возмущение политиков и ироничный смех читателей микроблога. Спустя несколько часов после публикации сообщения, под ним появились почти сто тысяч комментариев. Стоит отметить, что такое единодушие у пользователей бывает не часто.

В комментариях автора твита сравнили с Волшебником из страны Оз и призвали мир не судить о США по словам их президента.

"Дорогой мир, как американский гражданин я прошу вас не судить нас или Америку по этому безумному сумасшедшему или его сторонникам. Это не то, кем мы являемся. Спасибо за поддержку в трудные времена", — пишет пользователь под ником @Kokomothegreat.

"Я в своей великой и непревзойденной мудрости" звучит как злокачественный нарциссизм Ким Чен Ына или Иосифа Сталина. Трамп — враг людей всего мира. Его переговоры с Северной Кореей развалились, и Трамп думает, что он может контролировать Турцию с помощью твердо сформулированных твитов", — иронизирует @eugenegu.

Впрочем, некоторые пользователи уверены, что проблема куда шире, и опасаться гнева со стороны Трампа нужно не только другим странам, но и самим американцам.

"Независимо от того, насколько нестабильным мы считаем Трампа, он постоянно показывает нам, что мы недооценили истинную глубину проблемы. Однажды он соберется разбомбить Торонто или Бостон, и люди скажут, что не ожидали этого", — предупреждает @JRehling.

Среди комментариев пользователи также оставили большое количество ироничных картинок, мемов и гифок.

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Фото: twitter. com