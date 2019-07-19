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Автор Любовь Степушова

Дер Ляйен отблагодарит Венгрию и Польшу за избрание главой Еврокомиссии

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Урсула фон дер Ляйен отблагодарит Венгрию и Польшу за голоса, которые позволили ей быть избранной на пост главы Еврокомиссии. Европейские либералы не в восторге. А России можно надеется на диалог.

Урсула фон дер Ляйен -несистемный кантидат

16 июля Европейский парламент большинством в девять голосов подтвердил назначение Урсулы фон дер Ляйен главой Европейской комиссии (ЕК). Правоцентристские партии приветствовали новость в большинстве столиц ЕС, в то время как социалисты, "зеленые" и левые высказали серьезные оговорки. Протестовали те, кто всегда был у руля Еврокомиссии, выдвигая так называемого spitzenkandidat от главных парламентских групп, а ими всегда были народники и социалисты.

Однако в этот раз они проиграли выборы в Европарламент, оба их кандидата — Вебер и Тиммерманс были отвергнуты на Евросовете, и тогда президент Франции Франсуа Макрон предложил кандидатуру немки, которая и была утверждена.

Дер Ляйен при утверждении в Европарламенте не могла рассчитывать на единодушную поддержку ни в одной из фракций, даже Европейской народной партии (ЕНП), членом которой она является. Поддержать ее отказались и в ее собственной партии — ХСС, а также социалисты, разочарованные решением Макрона не сохранять принцип "spitzenkandidat", и зеленые.

Голоса поляков, венгров и итальянцев оказались решающими

Голоса, которые позволили Урсуле фон дер Ляйен избраться, пришли из стран Восточной Европы и Италии. За нее проголосовали члены партии Виктора Орбана "ФИДЕС" (фракция ЕНП), итальянские парламентарии из "Движения Пять звезд" и польские депутаты из Партии Закон и Справедливость (ПиС). После ее избрания премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил: "Голоса депутатов ПиС оказались решающими".

Либеральная пресса заговорила о том, что Польша и Венгрия постоянно нарушали европейские ценности в области неприятия миграции. "Что касается 5-звездной вечеринки Луиджи ди Майо, то она была соучастницей действий Маттео Сальвини в Италии, которые отвергли беженцев в нарушение всех международных морских правил, Женевской конвенции о беженцах и закона Европейского Союза", — пишет huffingtonpost.fr

"Таким образом, совершенно ясно, что легитимность Урсулы фон дер Ляйен как президента Европейской комиссии может быть поставлена ​​под сомнение. Как европейский руководитель сможет действовать в течение пяти лет, зная, что он обязан своим избранием антиевропейским партиям, главной задачей которых было отстранение Франции от председательства в Еврокомиссии?", — утверждает автор статьи.

Газета опасается, что и еврокомиссары будут ей по стать. "Поэтому подводные камни потенциально огромны. На карту поставлена ​​не только политическая позиция г-жи фон дер Ляйен, но и прежде всего авторитет и достоинство Европы".

Политическое чутье Макрона

Заметим, что у фон дер Ляйен есть гораздо более важная поддержка, чем голоса "плохишей" либеральной Европы, у нее есть поддержка Макрона и Ангелы Меркель. Именно их желания учитывает прежде всего глава ЕК, таким был и Хосе Мануэль Баррозу, и Жан-Клод Юнкер. Последний почти не появлялся в Центральной и Восточной Европе в течение первых двух лет своего президентства. Но сегодня интересы Восточной Европы и Италии не обойдешь, поэтому и появилась фон дер Ляйен. 

В интервью Sueddeutsche Zeitung и другим европейским газетам, дер Ляйен заявила, что Европа неоднородна: "между Севером и Югом — по экономическим причинам", а между Востоком и Западом — "мы имеем дело с эмоциональным элементом". Говоря о миграции, она заметила журналистам, что " вы должны слушать аргументы хорошо". "Например, со стороны поляков у нас есть аргумент, что к ним мигрировали 1,5 миллиона украинцев — из страны, где гибридная война продолжается уже много лет и где люди все еще умирают", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

"В странах Центральной и Восточной Европы многие люди считают, что они не полностью приняты (в ЕС). Страны и нации чувствуют, что их критикуют в целом. Между тем, мы имеем в виду отдельные недостатки", — продолжила глава  ЕК. Что это, как не реверанс в сторону Польши, Венгрии и Италии - противников "политики открытых дверей"? Некоторые венгерские газеты это восприняли как благодарнсть за голосование в Европарламенте.

Глава Еврокомиссии не сторонница угроз в  ответ на проблемы. "Нам нужны более предметные дебаты", — убеждает она. Что же,  можно поздравить Макрона с отличным политическим чутьем. Кстати, это же чутье выражается в принятии приглашения от Владимира Путина посетить праздования 75-летней годовщины Победы над фашистами в Москве. Поэтому заявление дер Ляйен в отношении России не выглядит грозным.

"Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу. Кремль не прощает никакой слабости. Исходя из нашей позиции силы мы должны сохранять санкции и в то же время предлагать диалог", — заявила дер Ляйен.

То есть, Париж, Берлин и Брюссель готовы искать диалог со всеми, этого требует современная Европа и современный мир, и это уже хорошо. Если есть диалог, то есть и компромисс.

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Темы польша италия венгрия еврокомиссия европарламент урсула фон дер ляйен
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Евросоюз
Дер Ляйен отблагодарит Венгрию и Польшу за избрание главой Еврокомиссии
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