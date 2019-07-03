Главой Европарламента избран кандидат от европейских социалистов

Кандидат от европейских социалистов Давид-Мария Сассоли победил на выборах председателя Европейского парламента. Об этом сообщил глава предыдущего состава международной организации Антони Таяни.



Кто возглавит ЕС после скандальных выборов в Европарламент / Новости от 28.05.2019 22:36

"Господин Сассоли набрал абсолютное большинство голосов", - сказал он в ходе пленарной сессии законодательной ассамблеи ЕС в Страсбурге, передает агентство "Интерфакс".

Абсолютное большинство составляет 332 голоса. Ранее ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европейского парламента кандидатов не удалось набрать большинство в первом туре. В связи с этим был объявлен второй раунд голосования.