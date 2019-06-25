МИД России призвал готовиться к "Карибскому кризису - 2"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил с резонансным заявлением по поводу внешней политики США в оборонной сфере, а именно, по поводу ракетного и ядерного оружия.



Николай Платошкин: Выход из ДРСМД не выгоден России и выгоден США

Говоря о размещении пусковых ракетных установок в самых восточных странах НАТО, чиновник отметил: "Представители администрации Белого дома, Пентагона и международного секретариата НАТО потчуют нас заверениями в том, что у США и альянса нет планов или намерений развертывать будущие системы такой дальности на суше в Европе. Но происходящее, в частности с основополагающим актом Россия — НАТО (документом 1997 года, где зафиксирована формулировка о том, что у альянса нет планов и намерений или причин разворачивать существенные силы вблизи российских границ), показывает, что все это легко меняется и нам надо готовиться к худшему сценарию.

При этом замминистра подчеркнул, что в условиях дальнейшей эскалации противостояния речь может зайти не просто о противостоянии уровня "холодной воны", но даже "Карибского кризиса".

Столь резкие заявления сопряжены и с тем, что США размещают все больше ракетной техники в непосредственной близости с Россией. И с рядом других не менее провокационных шагов.

Относительно недавно, например, была опубликована новая "оборонная доктрина" США под авторством комитета начальников штабов. И в ней говорится о том, что Штаты готовы применять ядерное оружие и в наступательных операциях, "чтобы кардинально переломить ход военной кампании". При этом если в предыдущей доктрине 2005 года главным "потенциальным противником" указывались террористические группировки и "государства-изгои", то сейчас речь идет о "государствах, обладающих ядерным вооружением". И отсюда нетрудно предположить, что в первую очередь речь идет о России и Китае.

Дополнительным подтверждением того, что Штаты пытаются смотреть как на главного и уже не совсем потенциального противника именно на Россию, служит и тот факт, что в начале 2018 года Пентагон официально и публично искал генерала на роль "главного стратега войны против России".

И поэтому слова Сергея Рябкова о том, что "Россия после выхода США из ДРСМД будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих союзников. Это крупный дестабилизирующий шаг, подрывающий региональную безопасность. Мы не можем не реагировать зеркально… Мы готовы и дальше проявлять ответственный подход, но при этом будем делать все для того, чтобы надежным образом обеспечить собственную национальную безопасность и безопасность наших союзников в меняющейся обстановке", — стоит воспринимать очень серьезно.

Выход из ДРСМД Штаты декларировали уже несколько лет назад. Обвиняя, естественно, именно Россию в нарушении договора. Хотя доказательств этому нет. Равно как нет доказательств тому, что Россия меняла свою стратегическую оборонную доктрину, а особенно по вопросу применения ядерного оружия. У нас это строго "ответный удар" или даже "удар возмездия".

Но США сами на уровне Пентагона приняли то, в чем обвиняли нас. То есть именно они включили "первый удар" в свою ядерную доктрину. И эскалация этой "гонки вооружений" продолжается.

Если говорить о НАТО в целом, то альянс регулярно проводит военные учения на границе с Россией. Вспомнить хотя бы одни из самых масштабных из них за последнее время под названием "Удар сабли", проведенные в 2018 году. Военные аналитики тогда отмечали, что общая тактика и стратегия этих учений предполагала "отработку захвата Калининграда". Но снова вспомним, что после этих учений НАТО укрепление обороноспособности Калининградской области вновь было расценено западным сообществом как "акт российской агрессии".

Ну и "вход войск НАТО в русскую деревню", думается, тоже запомнился многим. А если вспомнить разного рода инциденты и в Северном Ледовитом океане, и в Черном море, где так или иначе участвовали военные корабли западных государств вообще и США в частности, то понятно, что нынешнее заявление Сергея Рябкова — это уже давно подготовленный ответ.

Ответ на вопрос со стороны США, который можно сформулировать как "а что вы можете?". И расшифровывается с дипломатического на человеческий он примерно так: "Вы, конечно, можете попробовать узнать, но лучше не пытайтесь, целее будете". Впрочем, в последние годы политические элиты США демонстрируют редкое желание не слышать и не понимать. С другой стороны, у нас все же есть гиперзвуковые ракеты, которые, если что, в принципе нельзя не услышать. Когда уже поздно.

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