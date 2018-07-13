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Автор Редакция рубрики "Мир"

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Мир

Украинский адвокат и политик Татьяна Монтян заявила, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу НАТО.

Собственно, это давно уже не тайна. Татьяна Монтян пояснила, что США полезли на Украину ради базы НАТО в Крыму. Однако воссоединение Крыма с Россией стало для Вашингтона "глобальным обломом", а Украина превратилась в балласт. По ее словам, "кто будет "киллером" Украины — понятия не имею. Как говорят в интернете, 16-го числа Путин расскажет Трампу, зачем он его избрал".

Многие считают, что эта встреча станет "сдачей интересов" Украины, так как в настоящее время интересы Вашингтона сосредоточены исключительно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее один из высокопоставленных ветеранов разведки Раймонд Беркли Макговерн уже признавал, что если бы Крым не воссоединился с Россией, то на полуострове бы появились военные базы НАТО. Правда началась эта история не в этом и не в прошлом десятилетии, а с момента падения Берлинской стены.

"Безусловно, угроза такая была. Я думаю, Путин в том числе поэтому и предпринял столь резкий шаг, как присоединение Крыма. Действительно, была угроза, что Крым отойдет даже не Украине, а под контроль США. Ну и было очевидно: сразу после "подавления" Крыма оттуда изгонят наш флот", — заявил ведущий эксперт центра военно-политических исследований Михаил Александров.

"Тогда Россия потеряла бы серьезные военно-морские позиции на Черном море. Фактически, США отбросили бы ее к началу XVIII века по морской мощи, а это было неприемлемо", — уверен эксперт. Он подчеркнул, что "на Украине при поддержке США и ЕС радикалы предприняли государственный переворот".

Михаил Александров напомнил, что в настоящее время "мы все-таки способны контролировать значительную часть Черного моря. Раньше, когда Крым был Украиной, мы имели ограниченную базу, которую потеряли бы и остались бы в одном Новороссийске".

Еще летом 2015 года командующий ВМС Украины заявил в интервью ведомственному журналу "Народная армия", что Одесса станет портом НАТО, в который войдут корабли антироссийского альянса. Согласно планам Запада, в принципе, таким портом НАТО должен был стать "непокорный" Крым.

"Уже к концу 2014 года полуостров должен был стать центральной базой НАТО в регионе, или, как говорят сами американцы, стационарным непотопляемым авианосцем у русского забора. В Крыму еще в прошлом году скрытно начались ремонтные работы объектов, выбранных для размещения военнослужащих, штабов, складов и прочей инфраструктуры НАТО", — заявлял СМИ полковник запаса и глава центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.

"Чтобы нейтрализовать патриотические настроения севастопольцев и остальных жителей полуострова, янки готовили Крыму повторение судьбы Косова. По их замыслу, крымские татары должны были сыграть роль косовских албанцев, объявить суверенитет и очистить Крым от русских патриотов. Путинская операция обеспечения стабильности на полуострове, от принятия решения о референдуме до его проведения, уникальна и беспрецедентна по многим показателям", — добавил полковник в отставке главного управления Генштаба РФ Григорий Ванин.

Стоит отметить, что инфраструктуру для ВМС американцы стали создавать еще до Майдана в Киеве. Одна из севастопольских школ должна была быть реконструирована под инженерную базу военно-морского флота США. Напомним, на странице ресурса государственных закупок Federal Business Opportunity до сих пор висит объявление об этом тендере. В приложенном документе американцы детально расписали реконструкцию здания и приложили схемы, планы, карты. Не забыли даже про туалеты с табличками на английском и украинском языках.

Что характерно, там же предполагалась доска с надписью: "Реконструкция школы стала возможной благодаря пожертвованиям народа США жителям Севастополя при поддержке отдела по вопросам военного сотрудничества и посольства США на Украине".

Как напоминает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Саблин, "американцы к заходу в Крым действительно готовились очень серьезно и основательно. Еще за год до событий на Майдане в Киеве они составили смету по ремонту ряда зданий в Севастополе и Симферополе, где планировали разместить штабные и разведывательные подразделения. Военные аэродромы и гарнизоны, которые тогда принадлежали Украине, они рассматривали как свои военные объекты и даже выслали инструкции под их переоборудование по стандартам НАТО. В планах американских военных апрель 2014 года значился как время начала обустройства в Крыму. Им казалось, что вопрос уже решен".

Об этих американских планах говорили (и не раз) западные эксперты. И если учесть тот факт, что в 2017 году истекал срок договора с Украиной об аренде российским флотом Севастополя как военно-морской базы, то США получили бы полное господство на Черном море. С территории Крыма легко простреливается воздушное пространство до Воронежа и Москвы, а при необходимости и до Анкары.

Только этим планам не суждено было сбыться.

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Экс-генсек НАТО советует Киеву отстать от Крыма
Темы НАТО флот Крым Европро Пентагон евромайдан Черное море авианосец США Черноморский флот
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