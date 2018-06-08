Разоблачены обвинения России в убийстве мирных сирийцев

Россию в очередной раз обвиняют в жертвах среди мирного сирийского населения. На этот раз организация под названием "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Этот центр в лице своего организатора и единственного известного сотрудника Осамы Али Сулеймана заявил, что 7 июня "российские военные нанесли авиаудар по населенному пункту Зардана в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли 44 человека".

При этом Reuters добавляет, что в числе погибших 11 женщин и шестеро детей. В общем, "проклятые русские варвары опять убивают невинных".

Кстати, к этому заявлению присоединились и широко уже известные своей тягой к постановочным кадрам и хроникам "Белые каски". Но с ними, в общем-то, все понятно. Им очень хочется вернуть финансирование. Потому что в этом году госдепартамент США официально заявил, что финансирование "Касок" заморожено, хотя вопрос возобновления "находится в процессе активного рассмотрения".

Впрочем, как шутят в социальных сетях, "фейки" от "Белых касок" оказались настолько халтурно сработанными и им теперь настолько никто не верит, что уже и в США решили не снабжать этот "самоубившийся" репутационно проект деньгами. В силу полной бесполезности и бесперспективности.

Что касается самих боев 7 июня в данном сирийском районе, то они были. Только вот есть нюанс. Россия не принимала в них вообще никакого участия. По словам минобороны РФ, "все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности.

В течение прошедших суток в этом районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения.

При этом понятно, что в данном случае речь снова идет об информационной кампании стран Запада по негативизации образа России. И даже не абстрактных западных стран, а Британии. Дело в том, что "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" — это структура, которая находится совсем не в Сирии, как это следует из названия. Ну, как минимум, на уроне руководства организации. Потому что Осама Али Сулейман уже много лет живет в Ковентри, что в Великобритании. И, судя по всему, неплохо там себя чувствует.

Самое интересное, что Осама Али Сулейман — это очень скрытный человек. О его юности, происхождении и прочей деятельности известно только с его слов. Свою "сеть информаторов в Сирии" он категорически не раскрывает "из соображений безопасности". И, есть мнение, хочет получить как раз те гранты, которые перекрыли "Белым каскам". А может, уже и получает.

Ведь момент для подобного рода заявлений выбран опять уж очень удачный. У того же Трампа намечается встреча не только с Ким Чен Ыном, про которую все говорят, но с Путиным тоже. И вот этой встречи очень многие не хотят допустить. А потому в ход идут приемы информационной войны.

Правда что по этому поводу скажет Трамп — это большой вопрос. Он, в конце концов, не Тереза Мэй, у которой по "делу Скрипалей" джентльменам принято верить на слово и доказательств никаких ей особо и не нужно.

Тут все же может быть очень неожиданно, и Трамп доказательства запросить может. Если вообще хоть кем-нибудь данные обвинения со стороны не очень понятной организации будут восприняты серьезно.

США в свое время признали за "экспертов" блогеров из Bilingcat. До сих пор отмыться не могут. А блогеры делают одно заявление громче другого. И по обстрелу Россией Украины с приграничной территории, и про Россию, точно сбившую "Боинг", и про многие другие вещи. Зачем госдепартаменту еще один такой эксперт — решительно никому не понятно. Тем более, если тот же госдепартамент перекрыл финансовые потоки в адрес "Белых касок".

Однако если политическая конъюнктура потребует, из-под сукна вынут и эти "доказательства российской агрессии". Сейчас, правда, судя по относительной тишине в СМИ, контекст не тот для настолько громких заявлений.

С другой стороны, помнить о таких инцидентах необходимо. Чтобы понимать на какого качества "экспертизу" периодически опирается западное политическое сообщество в попытках дискредитации России.

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