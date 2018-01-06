Министерство обороны США опубликовало видеозапись перехвата двух российских истребителей Су-30 в небе над Балтикой. Она смонтирована из нескольких отрывков, в которых, как уверяют американцы, засняты события 23 ноября и 13 декабря прошлого года.
Сначала показан подъем по тревоге летчиков на военной авиабазе Зокняй в Литве в 2014 году. Затем видно, как два американских истребителя F-15 взлетают на перехват российских самолетов. Это уже происходит 23 ноября 2017 года "в международном воздушном пространстве возле Балтии". Еще один отрывок видеозаписи, похожий на первый, демонстрирует сопровождение двух Су-30 13 декабря.
Свои перехваты американцы объяснили тем, что российские самолеты "не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов". Оба раза за российскими Су-30 наблюдали летчики 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США с базы Лейкенхет в Великобритании. С 2004 года четыре истребителя базируются в Зокняй.
Российское Минобороны дало комментарий к опубликованному видео. В сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ говорится, что 23 ноября и 13 декабря 2017 года экипажи наших истребителей Су-30СМ совершали плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря. При этом они не нарушали границ других государств.
В Минобороны отметили, что маршруты полетов Су-30 были согласованы с органами управления воздушным движением и проходили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Также отмечено, что американские самолеты F-15 приближались на безопасное расстояние к российским истребителям, затем меняли курс и удалялись.
Напомним, как сообщала "Правда.Ру", обозреватель The National Interest Себастьен Робин, анализируя возможности Су-35, заявил, что самолет — самый серьезный противник в воздухе для американских F-22 и F-35. Непревзойденная маневренность, электронные и оружейные системы истребителя делают его лучшим даже в ряду с некоторыми западными аналогами, такими, как F-15 Eagle.
НАТО не гнушается перехватывать и гражданские самолеты. Так было летом прошлого года, когда журналист Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Facebook ролик, на котором виден перехват гражданского борта двумя истребителями швейцарских ВВС. По сообщению Politonline. ru, ранее к российскому гражданскому лайнеру приблизились два истребителя F-18 с боекомплектом. В момент перехвата на борту лайнера находились журналисты, делегация России на саммите АТЭС, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин. Истребитель подошел так близко к борту, что стал виден его номер J-5024.
Российским летчикам всегда есть, чем ответить. В июне 2017 года Су-27 ВКС России серьезно напугал экипаж американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Как сообщал Politonline. ru, тогда в Пентагоне разглядели, что российский истребитель "был вооружен боевыми ракетами", а его полет "был беспорядочным и провокационным". Так, что пусть НАТО не обижается на наши ответы.
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