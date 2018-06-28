Турция стала опаснее для России. Поучимся у нее

Внешняя политика Турции до 2024 года будет самостоятельной, но настолько, насколько это позволят Анкаре сделать Россия и США, сказал в эфире передачи "Точка зрения" директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатической академии Владимир Аватков.



Турция стала опаснее для России. Поучимся у нее

Турция после выборов 2018 года будет более консервативной, националистической и агрессивной в продвижении своих ценностей, в том числе в тюркские регионы Российской Федерации — Татарстан и Башкирию. Что касается Крыма, то турки потеряли здесь свои позиции после убийства российского летчика в 2015 году, сказал эксперт "Правде.Ру". Россия после инцидента перекрыла линии финансирования и влияние некоторых протурецких движений, в том числе исламистских, сформировавшихся за украинский период истории Крыма. "Так что одними помидорами они не отделались", — заметил в интервью "Правде.Ру" Владимир Аватков.

У России есть рычаги влияния на Турцию: и по линии "Турецкого потока", и по линии экономического и военного сотрудничества, и в Сирии, — продолжил эксперт в беседе с обозревателем "Правды.Ру". Главное — не дать Турции формировать свое лобби в тюркских регионах России, что угрожает формированием духовных основ Османской империи на российской территории.

Что касается влияния США на Турцию, то оно выражается в поддержке гюленовского подполья и курдских военных формирований на севере Сирии, которых в Турции считают террористами, угрожающими единству страны. США не оставят курдов, потому что это то, что у них есть "на земле", где, в сущности, и решается исход сирийского конфликта. Но эта борьба бесперспективна. "Курды выбрали себе не того союзника", — сказал Владимир Аватков в интервью "Правде.Ру".

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