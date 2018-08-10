Самый дерзкий в мире Шакал: обмен или тюрьма пожизненно

Двадцать лет французские спецслужбы не могли поймать самого дерзкого борца за свободу Ильича Рамиреса Санчеса, более известного в мире под прозвищем Карлос Шакал. И 15 августа 1994 года суданцы сдают французскому правосудию этого неуловимого мирового террориста, где дают ему пожизненное заключение. Каждые семь лет этот приговор подтверждается.



Самый дерзкий в мире "Шакал": обмен или тюрьма пожизненно

Кто этот самый опасный в мире Шакал и почему Макрон не ответил на письменное обращение адвокатов Ильича с просьбой помиловать его? На кого обменяют Санчеса — на шпионов или французских десантников?

Историю легенды левого подполья и то, что сейчас происходит с Карлосом Шакалом, в эфире "Правды.Ру" обсуждают Игорь Молотов, писатель и публицист, личный друг Ильича Рамиреса Санчеса, и Саид Гафуров, обозреватель "Правды.Ру".