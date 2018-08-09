Летний выпуск программы «Точка зрения» будет посвящен оперному искусству. "Лучшая Кармен сезoна" Полина Гараева и исполнительный директoр New Opera World Екатерина Карпова вместе с ведущим-большим поклонником оперных постановок Саидом Гафуровым поговорят не только об этом прекрасном виде искусства, но и поднимут проблемы молодых оперных исполнителей, о позиции Департамента культуры города Москвы.
Возможно ли поставить "Кармен" за две недели и как стать оперной звездой? Чем камерная опера отличается от большой - об этом и многом другом вы услышите в этом выпуске программы «Точка зрения»
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