Третья мировая без России не обойдется

США помогли создать ядерное оружие Израилю и тем самым «легализовали» подобные разработки в Саудовской Аравии, Турции и Египте. Иран после отмены « ядерной сделки» с Трампом 12 мая, так же вернется к своим работам по созданию ядерной бомбы. Итого 4-5 ядерных бомб на Ближнем Востоке через несколько лет? Не много ли? Не много, если учесть, что Дональд Трамп реализует свою программу «Америка прежде всего», пытаясь в войне столкнуть европейские нации и мусульманские страны, и без России этот конфликт не обойдется.



Третья мировая без России не обойдется

Начнется он, возможно, на Ближнем Востоке серией коротких военных столкновений между Ираном и Израилем, Сирией и Израилем, возможно, Турцией и Сирией, но затем будет переведен в Европу и развернется близко от границ России - на Украине и в Белоруссии. Такой сценарий третьей мировой войны обсуждали в программе «Диалоги» востоковед, директор по культурным, образовательным и научным проектам Центра традиционных культур Александр Собянин и руководитель проекта «Ближний Восток - Северный Кавказ Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и международного согласия» Михаил Чернов.

Как должна строится политика России перед этой угрозой? Как помочь Ирану - первой намеченной жертве Запада в этой войне? Не только же резолюциями в Совбезе ООН? Можно ли взять в союзники европейцев? И каких? Очевидно, что в Европе тоже провоцируется раскол, и это надо использовать. Подробности смотрите в программе «Диалоги» с Любовью Степушовой.