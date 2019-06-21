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Автор Редакция travel.pravda.ru

Российские круизы: ликбез от эксперта

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Современные круизы по России — это уникальный вид путешествия, сравнимый по комфорту и сервису с отдыхом в хорошем отеле, динамичный за счет постоянного движения теплохода вдоль берегов и обновляющий — благодаря необычным эмоциям, интересным экскурсиям и энергии реки.


PROтуризм. Российские круизы: ликбез от эксперта

Курорт на Волго-Балте станет центром речного туризма по Русскому Северу.

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Темы круизы речные круизы морские круизы круизы по россии
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