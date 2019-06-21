Российские круизы: ликбез от эксперта

Современные круизы по России — это уникальный вид путешествия, сравнимый по комфорту и сервису с отдыхом в хорошем отеле, динамичный за счет постоянного движения теплохода вдоль берегов и обновляющий — благодаря необычным эмоциям, интересным экскурсиям и энергии реки.
Курорт на Волго-Балте станет центром речного туризма по Русскому Северу.
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В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.