Российские круизы: ликбез от эксперта

Современные круизы по России — это уникальный вид путешествия, сравнимый по комфорту и сервису с отдыхом в хорошем отеле, динамичный за счет постоянного движения теплохода вдоль берегов и обновляющий — благодаря необычным эмоциям, интересным экскурсиям и энергии реки.



PROтуризм. Российские круизы: ликбез от эксперта

Курорт на Волго-Балте станет центром речного туризма по Русскому Северу.