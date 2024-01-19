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Александр Приходько
Благодаря ЭКРАвтопробегу по Ярославской области нашлось место силы российского сыра

ЭКРАвтопробег позволил создать маршрут для путешественников на электромобилях

4:03
Туризм

Через города Золотого кольца России по Ярославской области в конце 2023 года прошел ЭКРАвтопробег. Команда автопробега провела инспекцию инфраструктуры и достопримечательностей и составила первый в России маршрут для путешественников на электромобилях.

ЭКРАвтопробег позволил создать маршрут для путешественников на электромобилях
Фото: Пресс-служба ЭКРАвтопробега by Евгений Веденьев/ Пресс-служба ЭКРАвтопробега

За три насыщенных дня команда побывала в нескольких городах области, оставаясь на ночевки в Ярославле, что оказалось очень удобным. В Ярославле много заправок для электромобилей и поэтому, останавливаясь в этом городе, легко строить радиальные маршруты.

Владельцу электромобиля стоит знать, что во многих городах Ярославской области пока нет зарядок для таких авто и, останавливаясь на осмотр достопримечательностей, стоит четко понимать, на сколько километров пробега осталось заряда и помнить, что аккумулятор авто разряжается даже в выключенном состоянии.

Углич стал гвоздем второго дня автопробега. Посетить город, основанный более 1000 лет назад, обязательно стоит, он пропитан историей, а к летнему сезону 2024 здесь откроет свои двери новое пространство промышленного и гастрономического туризма. Проект создан на основе действующего предприятия — Угличского сыродельно-молочного завода. Для участников пробега было сделано исключение, и они смогли оценить экспозицию на этапе ее финальной подготовки к открытию.

Новое пространство будет объединять несколько составляющих, связанных друг с другом. В первую очередь это музей "СырКультПросвет", ресторан "СырБор" и интерактивное пространство "Молокоприемка". Будет работать полноценный сувенирный магазин. Работающий фирменный магазин предприятия, где продается молочная продукция завода — тоже часть проекта.

Идея создания здесь музея появилась после приобретения завода группой компаний Агранта (холдинг АгриВолга). Все, что досталось "в наследство" новым владельцам, показалось им очень интересным и легло в основу экспозиции. Это архивы с документами довоенного и военного времени работы завода, приказы, фотографии, старое оборудование.

Войдя в здание, посетители сразу погружаются в мир истории сырного и молочного производства, глядя на детали оборудования завода времен СССР, они установлены сразу при входе, в фойе. Пройдя дальше, в залы музея, можно будет увидеть сырную карту Европы, на которой размещены известные сорта сыра, характерные для каждой страны, познакомиться с историей возникновения некоторых сортов сыра. В музее устанавливается современное мультимедийное оборудование, так что даже без экскурсовода будет возможность узнать много нового.

Экскурсовод музея расскажет, благодаря кому зародилось первое производство сыров в России, почему именно угличский сыр первым в мире побывал в космосе вместе с Юрием Гагариным, познакомит с этимологией слова "сыр" на разных языках мира, начиная с латыни. А в специальной зоне, оформленной под кухню, можно будет изучить различные рецепты приготовления сыров и блюд на основе сыра.

Появился сыр, появился и этикет. В следующем зале выставлены предметы сервировки стола — старинный сырный нож, разделочная доска, стеклянный колпак для предотвращения заветривания сыра. Предметы похожи на современные столовые приборы и даже дети легко угадают их назначение.

"Молокоприемка" — это место игр, мастер-классов и активного отдыха, созданное для детей (будет специальная игровая зона для малышей) и любознательных взрослых.

Изюминка экскурсионного маршрута — стеклянная панорамная галерея, через которую посетители могут видеть весь процесс производства. Интерактивное оборудование расскажет о происходящих за стеклом технологических операциях.

Завершить насыщенный день и спланировать дальнейший маршрут можно будет в ресторане "СырБор", отдохнуть и почувствовать гордость за город, который сегодня диктует сырную моду всей стране.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы ярославская область
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