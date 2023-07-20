На границе Европы и Азии: город Оренбург

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Оренбург, расположенный на берегу реки Урал, всегда служил условной границей между Европой и Азией, поэтому и получил прозвище "русский Стамбул". Город стал местом, где можно увидеть смешение культур и исторических эпох. Однако его основание связано с защитой границ Российской империи, а сама история Оренбурга тесно связана с русским офицерством. Эта уникальная черта также находит отражение в архитектуре города, которая отличается строгостью и отсутствием ярко выраженных излишеств.

Фото: Mebelmag1.ru

Оренбург и его архитектура

Гуляя по Оренбургу, можно обнаружить ряд замечательных архитектурных памятников, которые иллюстрируют его историческое наследие. Старинные особняки, сохранившиеся до наших дней, представляют собой прекрасные примеры русского классицизма. Треугольные фронтоны, скромные мезонины и неброская лепнина на фасадах придают им особый шарм. Одним из таких особняков был местный Караван-сарай, где в прошлом азиатские купцы торговали кожей, мехами и драгоценными камнями. Это здание было построено в XIX веке "для нужд башкир", которые подчинялись оренбургскому военному губернатору.

Главная улица города, Советская, увлекает своей богатой историей. Вдоль неё расположены архитектурные памятники XVIII и XIX веков, такие как бывший Губернаторский дворец, Дворянское собрание и Ордонансгауз. Последний стал местом скандальной истории, связанной с женитьбой младшего брата будущего императора на дочери городского полицмейстера. Ещё одной значимой постройкой является здание кадетского корпуса, где в советское время располагалось лётное училище, из которого вышел Юрий Гагарин.

В городе можно найти интересные сооружения, такие как Гауптвахта с башенкой на набережной, которая представляет собой, пожалуй, самую романтическую архитектурную достопримечательность. Также здесь можно обнаружить копию ворот, подаренных Оренбургу императрицей Елизаветой в 1755 году за подавление восстания в башкирских степях. Фигуры ангелов, украшающие эти ворота, имеют черты азиатской культуры и служат напоминанием о сложной истории города.

"Истлевший угол" и другие интересные места

"Истлевший угол" на улице Советской, 27 представляет собой своеобразную цитатную галерею на открытом воздухе. Кирпичные стены этой улицы украшаются "инфограффити" о городе Оренбурге и цитатами из литературных произведений, посвящённых этому городу. Сюда включены фразы из романа "Золото бунта" Алексея Иванова и биографии Гагарина, написанной Львом Данилкиным. Этот уникальный кусочек музея под открытым небом позволяет почувствовать дух города и его культурное наследие.

Оренбург богат не только своим историческим наследием, но и предлагает много интересных мест для культурного отдыха. На заметку стоит взять уникальную коллекцию сарматского золота из степных курганов, которая всегда доступна для посещения. В Оренбурге также существует уникальный аттракцион — поезд детской железной дороги, который прокатит вас по живописному берегу Урала.

Пуховый платок

Одним из символов Оренбурга — а заодно и символом России — является пуховый платок, который славится особенной техникой вязания и неповторимым дизайном. На фабрике пуховых платков, работающей в наши дни, используются современные японские машины, способные создавать узоры и даже печатать портреты из козьего пуха. Такие машины значительно ускорили процесс производства, поскольку создание одного платка вручную требовало нескольких дней непрерывной работы.

Оренбургский платок имеет древние корни, и первое упоминание о нем датируется 1766 годом. Вязальщицы-вдовы из казачьих станиц на протяжении долгих лет создавали уникальные изделия, которые служили не только источником дохода, но и приносили славу: за них присуждали премии на выставках.

Сочетание культурного наследия, уникальной архитектуры и богатой истории делает Оренбург одним из самых увлекательных и уникальных городов в России. Он представляет собой смесь двух континентов и притягивает туристов своей уникальной атмосферой и красотой.

Оренбург: Где тут Граница «Европа-Азия»? (Южный Урал)