Легендарный Эрмитаж — одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируя свое посещение в Санкт-Петербург, просто нельзя пройти мимо великолепного Эрмитажа — одной из основных достопримечательностей города. Его внушительная коллекция поразит каждого, оставив незабываемые впечатления.

Фото: pixabay.com

Невероятный музей с множеством экспонатов

Эрмитаж, расположенный на Дворцовой площади, хранит более трёх миллионов экспонатов. С 2016 года музей стал одним из самых посещаемых и известных в мире. Уникальные коллекции, собирать которые начала еще Екатерина II, привлекают множество искусствоведов и туристов.

Путешествие по эпохам

Эрмитаж — комплекс зданий, куда, помимо Зимнего дворца, входит Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Здесь представлены произведения искусства различных эпох, и знакомство с ними может занять много времени. Чтобы организовать свое путешествие по музею наилучшим образом, рекомендуем ознакомиться со структурой и базовыми сведениями об Эрмитаже, а затем выбрать интересующие вас выставки.

Временные выставки

В дополнение к постоянным экспонатам Эрмитажа, здесь проводятся различные временные выставки. Тематика таких выставок может быть самой разнообразной — от истории музея до слияния искусства с наукой. Одной из замечательных временных выставок является "День Эрмитажного Кота", которая порадует даже самых требовательных посетителей. Это праздник, посвящённый местным котам, которые уже более 250 лет являются внештатными сотрудниками Эрмитажа.

Тематические экскурсии

Если вы хотите погрузиться в определённую эпоху или направление искусства, рекомендуем выбрать тематическую экскурсию. Например, вы можете изучить экспрессионистские работы, обратившись за помощью к специализированному гиду. Такие экскурсии всегда увлекательны и позволят по-новому взглянуть на произведения искусства.

Величие Эрмитажа

Эрмитаж — это визитная карточка Санкт-Петербурга и страны в целом. Грандиозный музей, который стоит посетить всем. Экспонаты, представленные в его залах, не только привлекают ваше внимание, но и вызывают желание узнать о них ещё больше. А великолепные интерьеры музея восхищают на протяжении многих часов.

Экскурсия по Эрмитажу.