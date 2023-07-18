Легендарные достопримечательности времён империи: Константиновский дворец в Стрельне

Известные исторические достопримечательности, связанные с Российской империей, находятся не только в Санкт-Петербурге, но и за его пределами. Один из таких уникальных архитектурных памятников находится в микрорайоне Стрельна. Константиновский дворец, который является одним из главных сооружений этой области, известен не только как историческое место, но и как императорская резиденция.

Фото: www.tripadvisor .com.au/AttractionProductReview-g298507-d19239744-Konstantinovsky_Palace_private_experience-St_Petersburg_Northwestern_District.html

История и значения Константиновского дворца

Несмотря на то, что здание было названо в честь Константина Павловича, его история начинается намного раньше. Проект этого дворца был задуман Петром Великим, и именно при его правлении был начат процесс строительства. В 1709 году было принято решение о возведении дворца в Стрельне, а в течение следующих 11 лет проект активно разрабатывался. В результате через эти долгие 11 лет первый камень парково-дворцового комплекса был заложен у рек Кикена и Стрелка. Строительство комплекса продолжалось с 18-го по 19-й век, и после завершения его внешний вид и архитектурное оформление неоднократно изменялись.

Современность Константиновского дворца

После полного восстановления комплекса было решено превратить его в музейную архитектурную достопримечательность, и в этом процессе активное участие приняли коллекционеры из различных европейских стран.

К 2003 году, когда Санкт-Петербург отмечал свое 300-летие, музейный комплекс был открыт для посетителей и экскурсий.

Описание достопримечательности

Посетители имеют возможность ознакомиться только с частью залов Константиновского дворца. Прогуливаясь по помещениям, они могут увидеть несколько парадных холлов, среди которых следующие:

Голубой зал

Самый величественный зал во всём дворце. Здесь проходили важные встречи и концерты, которые позволяли насладиться классической музыкой.

Мраморный зал

Этот зал, хоть и немного меньше по размеру, но также является парадным помещением. Через оконные рамы открывается великолепный вид на Финский залив.

Бельведер и Троянский зал

Количество посетителей, которые могут увидеть эти залы, ограничено. Здесь часто проводятся пресс-конференции.

Константиновский дворец в Стрельне — это не только важное историческое место, но и настоящий шедевр архитектуры, который привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. Этот уникальный комплекс позволяет погрузиться в атмосферу Российской империи и ощутить величие прошлого.

Константиновский дворец в Санкт-Петербурге