Музей "Московский транспорт": очарование ретроавтомобилей и разнообразие экспозиции

2:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Музей "Московский транспорт" является одним из самых древних аналогичных музеев России. Его история началась в 80-х годах прошлого века, когда группа энтузиастов решила создать коллекцию, посвящённую городскому транспорту. В коллекцию вошли троллейбусы, автобусы и трамваи. В 1999 году музей был основан и назван "Музеем ретроавтомобилей".

Фото: www.tripadvisor .com/Attraction_Review-g298484-d2351750-Reviews-Museum_Moskovskiy_Transport-Moscow_Central_Russia.html

Однако в течение 15 лет коллекция оставалась недоступной для публичного просмотра по неизвестным причинам. И только в 2016 году на основе "Музея ретроавтомобилей" был открыт музей "Московский транспорт". Вторую жизнь обрели две коллекции: городской транспорт и ретроавтомобили Москвы. Главная цель музея — показать любителям автотранспорта всё разнообразие машин.

Выставка музея

Экспозиция насчитывает около 300 единиц техники как отечественного, так и зарубежного производства. Здесь представлены:

легковые автомобили разных годов выпуска,

грузовой транспорт,

автобусы,

первые велосипеды.

Каждый экспонат имеет не только техническую ценность, но и художественную, и отражает уровень развития своего времени и страны. В музее можно увидеть как классические ретро-автомобили, так и гоночные машины, включая спорткары.

Уникальные факты

Музей "Московский транспорт" находится в здании бывшего автомобильного завода, который остановил свою деятельность. Именно здесь решили создать музей, чтобы сохранить историю транспорта.

В экспозиции музея также представлены вагоны на электрическом ходу, сконструированные в 1874 году. Внутри вагонов установлены светильники из хрусталя.

Все экспонаты — на ходу

Весь транспорт в музее находится в рабочем состоянии и принимает участие в различных выставках. Эти автомобили можно увидеть на фестивалях Москвы. Также на территории музея проводятся временные выставки.

Сам музей разделен на залы, в которых экспозиции располагаются по категориям. Есть отдельная мастерская, где производится реставрация транспортных средств. Коллекция музея постоянно обновляется.

Путешествие в историю автомобилей

Музей предлагает интересную экскурсию, рассказывающую об эволюции автомобиля. Экскурсия позволяет узнать об этапах развития автомобильной техники от самых ранних моделей до современных автомобилей. Такое путешествие будет увлекательным и для детей, так как ретроавтомобили вызывают неизменный интерес и восхищение.

В настоящее время музей открыт для посещения.

От автобуса в такси – Музей транспорта Москвы