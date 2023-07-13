Музей "Московский транспорт" является одним из самых древних аналогичных музеев России. Его история началась в 80-х годах прошлого века, когда группа энтузиастов решила создать коллекцию, посвящённую городскому транспорту. В коллекцию вошли троллейбусы, автобусы и трамваи. В 1999 году музей был основан и назван "Музеем ретроавтомобилей".
Однако в течение 15 лет коллекция оставалась недоступной для публичного просмотра по неизвестным причинам. И только в 2016 году на основе "Музея ретроавтомобилей" был открыт музей "Московский транспорт". Вторую жизнь обрели две коллекции: городской транспорт и ретроавтомобили Москвы. Главная цель музея — показать любителям автотранспорта всё разнообразие машин.
Экспозиция насчитывает около 300 единиц техники как отечественного, так и зарубежного производства. Здесь представлены:
Каждый экспонат имеет не только техническую ценность, но и художественную, и отражает уровень развития своего времени и страны. В музее можно увидеть как классические ретро-автомобили, так и гоночные машины, включая спорткары.
Музей "Московский транспорт" находится в здании бывшего автомобильного завода, который остановил свою деятельность. Именно здесь решили создать музей, чтобы сохранить историю транспорта.
В экспозиции музея также представлены вагоны на электрическом ходу, сконструированные в 1874 году. Внутри вагонов установлены светильники из хрусталя.
Весь транспорт в музее находится в рабочем состоянии и принимает участие в различных выставках. Эти автомобили можно увидеть на фестивалях Москвы. Также на территории музея проводятся временные выставки.
Сам музей разделен на залы, в которых экспозиции располагаются по категориям. Есть отдельная мастерская, где производится реставрация транспортных средств. Коллекция музея постоянно обновляется.
Музей предлагает интересную экскурсию, рассказывающую об эволюции автомобиля. Экскурсия позволяет узнать об этапах развития автомобильной техники от самых ранних моделей до современных автомобилей. Такое путешествие будет увлекательным и для детей, так как ретроавтомобили вызывают неизменный интерес и восхищение.
В настоящее время музей открыт для посещения.
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