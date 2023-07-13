Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Музей "Московский транспорт": очарование ретроавтомобилей и разнообразие экспозиции

2:54
Туризм

Музей "Московский транспорт" является одним из самых древних аналогичных музеев России. Его история началась в 80-х годах прошлого века, когда группа энтузиастов решила создать коллекцию, посвящённую городскому транспорту. В коллекцию вошли троллейбусы, автобусы и трамваи. В 1999 году музей был основан и назван "Музеем ретроавтомобилей".

Музей "Московский транспорт": очарование ретроавтомобилей и разнообразие экспозиции
Фото: www.tripadvisor .com/Attraction_Review-g298484-d2351750-Reviews-Museum_Moskovskiy_Transport-Moscow_Central_Russia.html

Однако в течение 15 лет коллекция оставалась недоступной для публичного просмотра по неизвестным причинам. И только в 2016 году на основе "Музея ретроавтомобилей" был открыт музей "Московский транспорт". Вторую жизнь обрели две коллекции: городской транспорт и ретроавтомобили Москвы. Главная цель музея — показать любителям автотранспорта всё разнообразие машин.

Выставка музея

 

Экспозиция насчитывает около 300 единиц техники как отечественного, так и зарубежного производства. Здесь представлены:

  • легковые автомобили разных годов выпуска,
  • грузовой транспорт,
  • автобусы,
  • первые велосипеды.

Каждый экспонат имеет не только техническую ценность, но и художественную, и отражает уровень развития своего времени и страны. В музее можно увидеть как классические ретро-автомобили, так и гоночные машины, включая спорткары.

Уникальные факты

 

Музей "Московский транспорт" находится в здании бывшего автомобильного завода, который остановил свою деятельность. Именно здесь решили создать музей, чтобы сохранить историю транспорта.

В экспозиции музея также представлены вагоны на электрическом ходу, сконструированные в 1874 году. Внутри вагонов установлены светильники из хрусталя.

Все экспонаты — на ходу

 

Весь транспорт в музее находится в рабочем состоянии и принимает участие в различных выставках. Эти автомобили можно увидеть на фестивалях Москвы. Также на территории музея проводятся временные выставки.

Сам музей разделен на залы, в которых экспозиции располагаются по категориям. Есть отдельная мастерская, где производится реставрация транспортных средств. Коллекция музея постоянно обновляется.

Путешествие в историю автомобилей

Музей предлагает интересную экскурсию, рассказывающую об эволюции автомобиля. Экскурсия позволяет узнать об этапах развития автомобильной техники от самых ранних моделей до современных автомобилей. Такое путешествие будет увлекательным и для детей, так как ретроавтомобили вызывают неизменный интерес и восхищение.
В настоящее время музей открыт для посещения.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

От автобуса в такси – Музей транспорта Москвы
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы москва туризм россия транспорт путешествия
Новости
Лариса Гузеева улетела из России после объявления о возвращении "Давай поженимся!": "Я в любимой Болгарии"
В Приморье из Китая было завезено более 4 тысяч тонн продуктов питания: овощи, фрукты и ягоды
Врач-ортодонт объяснил, какие опасности таят в себе зубы мудрости
София Ротару напомнила о себе в соцсетях после слухов о болезни: оценила пост внучки
В Киеве испугались "ответки" на кассетные боеприпасы: у России их огромные запасы
Марков оценил оправдания Эрдогана по поводу передачи "азовцев"* Киеву
2023 год станет самый жарким за всю историю наблюдений
Жители Томска жалуются на свалки, мусор и антисанитарию на контейнерных площадках
Депутат Аркадий Максимов "провёл параллель" с нацистской "V" и был наказан за "дискредитацию ВС РФ"
Учёные открыли экологичный способ производства обезболивающих
Популярное
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине

Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.

WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Полиция арестовала двух хулиганов по подозрению в снятии скальпа с парня в Электростали
Кровавая жестокость: сняли скальп с парня из-за его экстравагантной причёски
Может вылететь в трубу: фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" не спасёт приезд Пугачёвой
ВКС РФ нанесли удар по острову Змеиный, где недавно побывал Зеленский
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Где сейчас находится "генерал-Армагеддон" Суровикин?
Грядёт "интернет-апокалипсис": Земле угрожает мощная солнечная буря
Военкомат забирает многодетного екатеринбуржца из дома
Военкомат забирает многодетного екатеринбуржца из дома
Последние материалы
Отдых в Словении: курорты на любой вкус
Парк-усадьба "Кусково": прекрасный семейный отдых в гостях у графа Шереметева
Лариса Гузеева улетела из России после объявления о возвращении "Давай поженимся!": "Я в любимой Болгарии"
В Приморье из Китая было завезено более 4 тысяч тонн продуктов питания: овощи, фрукты и ягоды
Врач-ортодонт объяснил, какие опасности таят в себе зубы мудрости
София Ротару напомнила о себе в соцсетях после слухов о болезни: оценила пост внучки
В Киеве испугались "ответки" на кассетные боеприпасы: у России их огромные запасы
Марков оценил оправдания Эрдогана по поводу передачи "азовцев"* Киеву
2023 год станет самый жарким за всю историю наблюдений
Жители Томска жалуются на свалки, мусор и антисанитарию на контейнерных площадках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников